Учитель взорвал Сеть, назвав топ-3 признака педагога 'советской закалки'

Некоторые привычки учителей до сих пор напоминают о советской системе воспитания.

Учитель назвал 3 признака, которые выдают советского педагога/ Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Какие признаки назвал учитель:

Постоянное напоминание о многолетнем стаже работы

Смешивание личного отношения к ученику с оценкой его знаний

Нежелание признавать собственные ошибки перед детьми

В современной украинской школе все чаще поднимают тему наследия советской педагогики и того, как она до сих пор влияет на мышление отдельных учителей. Учитель украинского языка и литературы Юрий Пеони в своем видео на TikTok рассказал о трех характерных чертах, которые, по его мнению, свидетельствуют о советском подходе в работе педагога.

Постоянные напоминания о стаже работы

По словам Пеони, фразы типа "Я работаю в школе 35 лет" вовсе не являются показателем профессионализма или опыта. Человек может долго оставаться на одном месте, выполняя рутинные задачи, но при этом не развивать свои навыки и не совершенствоваться.

Неумение разделять личное и профессиональное

Речь идет о ситуациях, когда учитель оценивает учебные способности ученика через призму собственных эмоций или отношения к его поведению. Пеони объяснил, что такая практика происходит из советской педагогики: если ребенок ведет себя "неправильно" или возникает конфликт, то его сразу начинают воспринимать как слабого в учебе. По его мнению, это ошибочный подход, ведь симпатии или антипатии не должны влиять на оценку знаний.

"Все прекрасно знают, что у учителей с некоторыми детьми связь лучше, с некоторыми хуже. Совершенно нормальная история, никто никому не обязан нравиться, но часто учителя позволяют себе на основе собственных каких-то эмоций или мнений о том, какое поведение ребенка, как он себя ведет, сразу это сопоставлять с его учебным прогрессом, умственными способностями. Это абсолютно неправильно и заложено советской педагогикой, что если ребенок неправильно ведет себя или с ним конфликт, значит и в учебе он будет тупеньким. Не всем это удается преодолеть и различать эти моменты", – делится Пеони.

Нежелание признавать собственные ошибки

Часто учителя, чтобы не потерять авторитет, прикрываются типичными фразами вроде "Я вас хотела проверить", вместо того чтобы извиниться за неточность или неправильный ответ. Пеони отметил, что для преподавателей с советским мышлением признать ошибку – это как снизить свой статус в классе, поэтому они избегают этого.

В комментариях под видео пользователи вспомнили похожие случаи из своего школьного опыта. Некоторые писали, что их учителя всегда считали себя правыми, даже когда ошибались. Другие вспоминали оскорбительные высказывания типа "там вся семья такая", которые педагоги могли использовать, обучая несколько поколений подряд. Также вспоминали и осуждение за выбор одежды или внешний вид.

О персоне: Юрий Пеони Юрий Пеони — украинский учитель украинского языка из Киева, который приобрел популярность благодаря созданию школьного контента для социальных сетей. Его особенностью является активное вовлечение учеников в учебный процесс и использование нестандартных методов преподавания, что делает уроки более интерактивными и интересными. На TikTok он ведет аккаунт под ником @yupeony, где делится образовательными видео, сочетая юмор и практические советы для школьников. На данный момент его страница имеет около 44,8 тысячи подписчиков и более 1,7 миллиона лайков.

