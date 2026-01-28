Ученики могут не ходить на уроки христианской этики: при каком условии

Образовательный омбудсмен подчеркивает, что уроки христианской этики в коммунальных школах возможны исключительно с согласия родителей.

Уроки христианской этики в школах / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное:

Уроки христианской этики в школах возможны исключительно с согласия родителей

Если этого согласия нет, уроки этики можно не посещать

В государственных и коммунальных школах уроки христианской этики возможны только с согласия родителей. В противном случае ребенок может не посещать такие занятия.

Об этом заявила образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью для "УП. Жизнь". Она подчеркнула, что Украина является светским государством, и религия отделена от образования.

"Украина - светское государство, религия отделена от образования. В государственных и коммунальных учреждениях такие уроки или курсы возможны только с согласия родителей", - отметила Надежда Лещик.

Лещик отметила, что если родители не дали такое согласие, ребенок может не посещать занятия. Она добавляет, что в этом вопросе важными остаются коммуникация между школой и семьей и соблюдение законодательства.

Она также рассказала, что в ее офис изредка поступают жалобы на уроки христианской этики или мероприятия религиозной направленности в учебных заведениях.

К ней даже обращались с просьбами помочь детям в контексте пропаганды и религиозного давления в семье.

Один из таких кейсов касался семьи, где дети длительное время не посещали школу. В течение трех лет продолжалась борьба за нарушение вопроса лишения родительских прав, но когда дело дошло до суда, семья уехала в неизвестном направлении. По словам Лещик, скорее всего, дети до сих пор не получают образование. Она подчеркнула, что подобные ситуации, к сожалению, иногда случаются.

Напомним, как писал Главред, недавно журналисты опубликовали резонансное расследование о подпольной школе при монастыре УПЦ Московского патриархата в Киеве, где детям преподавали на русском языке по советским учебникам. Их заставляли петь песни времен СССР и демонстрировали российские фильмы.

Ранее украинская преподавательница Людмила Булыгина назвала смешанное обучение в школах Киева самым неудачным форматом. Она напомнила, что в 2022 году такой подход был вынужденным и логичным, но в 2026-м он только создает хаос и разрушает стабильность. Педагог также предложила альтернативное решение.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение перевести учебные заведения на дистанционный формат или каникулы. Причиной таких мер является резкое похолодание. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Об источнике: Украинская правда Украинская правда — украинское общественно-политическое интернет-СМИ, основанное Георгием Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредительница издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

