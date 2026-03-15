Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

Мария Тупик
15 марта 2026, 10:05обновлено 15 марта, 11:15
Синоптик Игорь Кибальчич назвал области, где выпадет снег и ударит похолодание.
Погода на неделю с 16 по 22 марта
Погода в Украине с 16 по 22 марта будет не такой теплой. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, относительно длительный период солнечной и сухой погоды, установившийся в Украине в начале марта, постепенно подходит к концу.

"Уже в первые дни новой недели ожидается заметное увеличение облачности, понижение атмосферного давления и температуры воздуха. Под влиянием малоактивных атмосферных фронтов местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега", - отметила синоптик.

Погода на 16 марта

В понедельник, 16 марта выступ антициклон с востока.

Ожидается переменная облачность, без осадков, только днем в восточной части местами пройдет небольшой дождь.

Ветер преимущественно восточного направления, 5 – 10 м/с, в Закарпатье переменного направления, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха ночью составит -2…+3 °С, в южной половине +2…+7 °С; днем +8…+13 °С.

Погода на 17 марта

Во вторник, 17 марта, в западных и восточных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в Карпатах и на Прикарпатье с мокрым снегом. На остальной территории Украины сохранится погода без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2…+3 °С, днем +7…+12 °С, в северо-восточной части, а также на крайнем западе +2…+7 °С.

Погода на 18 марта

В среду, 18 марта, на всей территории Украины ожидается пасмурная погода. Временами пройдут небольшой дождь и морось, в северо-западных регионах местами дождь с мокрым снегом.

Ветер будет преобладать северо-восточного направления, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне -2...+3 °С, днем +5...+10 °С, в юго-западных регионах +7...+12 °С.

Погода на 19 марта

В четверг, 19 марта, в северных и западных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится.

Ветер сохранится северо-восточного направления, 5 – 10 м/с, в Крыму и Приазовье временами может усиливаться до 15 – 17 м/с.

Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах -3...+2 °С, в дневные часы +5...+10 °С, в Приазовье и на Закарпатье +11...+14 °С.

Погода на 20 марта

В пятницу, 20 марта, холодная погода с небольшим мокрым снегом и дождем сохранится в западных и северных областях Украины. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается -3...+2 °С, днем +5...+10 °С, в Приазовье и на Закарпатье +11...+13 °С.

Погода на 21 марта

В субботу, 21 марта, на юго-востоке Украины ожидается небольшой дождь, в остальных регионах без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит -2…+3 °С, днем +5…+10 °С, в Крыму и на Закарпатье +11…+13 °С.

Погода на 22 марта

В воскресенье, 22 марта, в большинстве регионов Украины ожидается погода без существенных осадков под влиянием выступления антициклона с севера Европы.

Ветер северо-восточного направления, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью -3…+2 °С, днем +7…+12 °С, на Закарпатье до +14 °С.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

