Режим, который когда-то хвастался своей мощью, сегодня не смог собрать ни ракет, ни заметной боевой техники для своего главного национального шоу.

Что показал парад 9 мая в Москве

Парад 9 мая обнажил военную слабость РФ

Кремль продемонстрировал истощение, а не силу собственной армии

Парад 9 мая, который Кремль десятилетиями подавал как демонстрацию силы, в этом году превратился в публичное свидетельство военного истощения России. Об этом пишет военный аналитик Хемиш де Бретон-Гордон в статье для The Telegraph, отмечая, что Москва уже не способна воссоздать даже минимальную иллюзию могущества.

По его словам, отсутствие современных ракет и боевой техники на главном российском параде стало символом того, что ресурсы РФ тают быстрее, чем Кремль готов признать.

"Несколько устаревших самолетов, летевших в свободном строю, не смогли скрыть того факта, что российские военные ресурсы расходуются на поле боя с невероятной скоростью", — отмечает эксперт.

Особенно показательным стало появление на региональных парадах танков времен Второй мировой войны. По предположениям, некоторые из них могут даже возвращаться на вооружение — следствие того, что тысячи современных бронемашин РФ уже уничтожены в Украине. По мнению де Бретон-Гордона, если это подтвердится, то станет "разрушительным свидетельством военного истощения Кремля".

Не менее красноречивой была и нехватка личного состава. Российские подразделения на параде усиливали военными из Северной Кореи — шаг, который резко контрастирует с многолетними заявлениями Москвы о самодостаточности. Это, подчеркивает эксперт, демонстрирует, насколько зависимой стала РФ от авторитарных союзников.

Дипломатический фон также оказался неутешительным: рядом с Путиным стояла лишь небольшая группа лидеров автократических государств. Особенно заметным было отсутствие Си Цзиньпина. "Это отсутствие свидетельствовало о более осторожном Пекине, который все больше осознает, что связь с провальной российской кампанией влечет за собой растущие геополитические издержки", — указывает автор статьи.

Путин пытался компенсировать нехватку техники и союзников риторикой о "Великой Отечественной войне", сравнивая битву под Курском с нынешними боями. Но, как отмечает эксперт, контраст между историей и реальностью лишь подчеркнул слабость РФ. "В 1943 году Советский Союз развернул тысячи танков в одной из решающих танковых битв в истории. Сегодня Россия едва демонстрирует даже символическое присутствие бронетехники на самой Красной площади. Это сравнение служит не столько для вдохновения патриотизма, сколько для того, чтобы подчеркнуть резкое ослабление российских вооруженных сил", — указывается в материале.

Парад, обернувшийся против Кремля

День Победы, который в России десятилетиями был сакральным символом гордости, в этом году дал противоположный эффект. Вместо демонстрации силы парад обнажил слабость, которую Кремль пытается скрыть.

"Отсутствие хотя бы одного современного танка на Красной площади может в конечном итоге стать одним из определяющих образов этой войны… Несмотря на появление беспилотников, танки остаются необходимыми при условии эффективной интеграции с современной тактикой и противовоздушной обороной. Тот факт, что Россия не смогла выделить даже символическую бронетехнику для своей важнейшей национальной церемонии, многое говорит о напряжении, с которым сейчас сталкивается ее армия", — говорится в статье.

Для Украины и ее партнеров эта демонстративная пустота стала еще одним подтверждением: войны не выигрываются парадами, но парады способны обнажить правду, которую пропаганда больше не может прикрыть.

Почему парад 9 мая стал позором для РФ

Как писал Главред, парад в Москве 9 мая этого года, по мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, продемонстрировал заметное ослабление военного имиджа России и лишь акцентировал внимание на ее проблемах в военной сфере.

Он отметил, что у РФ по-прежнему достаточно ресурсов для продолжения войны, однако нынешняя ситуация существенно отличается от того образа, который Кремль пытался навязать в 2022–2024 годах, говоря о якобы сверхмощной армии, больших запасах вооружения и современных технологиях.

"Нет, все это уже не так. И это уже парад таких обреченных. Это парад аутсайдера", — отметил он.

Парад в Москве 9 мая — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Москве состоялся парад к 9 мая, во время которого с речью выступил российский диктатор Владимир Путин. Нынешнее мероприятие стало самым коротким за все время — оно длилось всего 45 минут. Перед началом парада в центре российской столицы отключили мобильный интернет, а само мероприятие впервые с 2007 года прошло без демонстрации военной техники.

Украина официально согласовала проведение парада на Красной площади в Москве 9 мая после международных консультаций. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что удар по Красной площади 9 мая мог бы привлечь значительное внимание мировых СМИ, однако, по его словам, Украина, вероятно, выберет другую тактику действий.

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, — британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

