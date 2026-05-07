Самый большой позор России за 20 лет: как парад в Москве стал ловушкой для Путина

Парад 9 мая в Москве станет не демонстрацией силы России, а символом ее военного и репутационного ослабления на фоне затянувшейся войны против Украины.

https://glavred.info/analytics/samyy-bolshoy-pozor-rossii-za-20-let-kak-parad-v-moskve-stal-lovushkoy-dlya-putina-10762847.html Ссылка скопирована

Парад в Москве 9 мая — как парад в Москве стал ловушкой для Путина и самым большим позором за почти 19 лет / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Сколько лидеров государств будет на параде 9 мая в Москве

Почему на самом деле не будет техники на параде в Москве

Почему парад 9 мая станет позором для России и важным сигналом для Путина

Впервые за почти 20 лет парад 9 мая 2026 года в Москве пройдет без колонны военной техники. Формально в Кремле объясняют это "текущей оперативной ситуацией", однако сам факт отказа от танков, ракетных комплексов и бронетехники на главном пропагандистском ритуале России стал показательным сигналом слабости системы.

Не секрет, что для российских властей парад на Красной площади — это не просто памятная церемония, а демонстрация военной мощи и символ "неприкосновенности" государства.

видео дня

Главред собрал главное, что стоит знать о параде в Москве 9 мая и почему он пройдет без техники.

Как в Москве объясняют отсутствие военной техники на параде 9 мая

Военный парад в Москве 9 мая впервые с 2007 года пройдет без традиционного показа бронетехники — на Красной площади пройдут только пешие колонны военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в параде примут участие курсанты высших военных учебных заведений различных видов и родов войск армии РФ, а также воспитанники суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов.

"Колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой, в этом году не будет участвовать в военном параде", — говорится в сообщении.

Также во время воздушной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских авиационных групп высшего пилотажа. Завершить мероприятие должны штурмовики Су-25, которые оставят в небе над Москвой следы в цветах российского флага.

Су-25 / Инфографика: Главред

В то же время пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков, пытаясь оправдать отсутствие техники на военном параде в Москве, заявил, что в 2026 году не отмечается юбилей победы во Второй мировой войне. Именно поэтому, по его словам, 9 мая на Красной площади в Москве не будет колонн военной техники. При этом он не уточнил, почему тогда с 2007 года парады военной техники проходили и в неюбилейные годы.

"Давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад. Широкоформатный, такой, какой должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в сокращенном формате", — заявил пресс-секретарь российского диктатора.

Также Песков утверждал, что Украина якобы ежедневно наносит удары по российским объектам и усиливает так называемую "террористическую активность", имея в виду атаки по инфраструктуре, обеспечивающей российские войска. По его словам, из-за этого Россия принимает дополнительные меры безопасности.

Сколько лидеров государств будет на параде 9 мая в Москве

Сегодня, 7 мая, в Кремле обнародовали официальный список иностранных лидеров, которые посетят военный парад в Москве 9 мая.

Так, российский имперский парад в Москве посетят:

Президент непризнанной Республики Абхазия, которая была создана Россией в результате оккупации части Грузии, Бадра Гунба с супругой;

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко;

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит;

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;

Председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо;

Президент непризнанной Республики Южная Осетия, созданной Россией в результате оккупации части Грузии, Алан Гаглоев;

Президент Республики Сербской (автономное образование в составе Боснии и Герцеговины) Синиша Каран;

Председатель Народной скупщины Республики Сербской (парламент автономного образования в составе Боснии и Герцеговины) Ненад Стевандич с женой;

Председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской (автономного образования в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик с женой.

При этом стоит отметить, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался участвовать в торжествах по случаю Дня Победы в Москве 9 мая. Почему Кремль включил его в этот список – остается неизвестным.

Роберт Фицо / Инфографика: Главред

Для сравнения, в прошлом году на параде в Москве, кроме так называемых "президентов" созданных Россией псевдореспублик на оккупированных территориях других государств, присутствовали лидеры 27 стран. Среди них — представители Китая, Сербии, Венесуэлы, Бразилии, Кубы, Армении, Египта, Вьетнама, Эфиопии и Палестины. Также в мероприятии принимали участие дипломаты из Израиля.

В России массово отменяют парады — какова ситуация по регионам

По меньшей мере в 15 регионах России отменили проведение Парадов Победы 9 мая. По подсчетам ASTRA на основе открытых источников, по состоянию на 6 мая 2026 года решение о полной отмене мероприятий приняли в Белгородской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Ростовской, Калужской, Орловской и Брянской областях, а также в Краснодарском крае и Чувашии.

Кроме того, парады не будут проводиться и в аннексированном Россией Крыму.

В Санкт-Петербурге праздничный парад к 81-й годовщине пройдет без участия бронетехники. В ряде других регионов также ввели ограничения, в частности отказались от салютов и частично будут блокировать интернет. Акция "Бессмертный полк" в большинстве регионов РФ пройдет онлайн. В Москве ее также планируют провести в дистанционном формате.

Как сообщают аналитики Института изучения войны, Кремль решил также существенно сократить количество приглашенных гостей с нескольких тысяч до нескольких сотен, а также ограничил продолжительность мероприятия до 40 минут.

Российская служба BBC со ссылкой на источники в "Ростелекоме" и среди других российских телекоммуникационных операторов сообщает, что власти РФ планируют ограничение мобильной связи в Москве и в районе МКАД 5, 7 и 9 мая в связи с проведением парада.

Почему Кремль уже не впервые сокращает масштаб парада 9 мая

В ISW обратили внимание, что парады ко Дню Победы в 2023 и 2024 годах уже проходили в сокращенном формате. В то же время в 2025 году Кремль использовал это мероприятие для демонстрации военной мощи России, ее претензий на статус глобальной державы и формирования образа Владимира Путина как влиятельного мирового лидера.

"Парад в честь Дня Победы 2025 года также был попыткой скрыть масштабы военных неудач России в Украине, в частности, неспособность достичь каких-либо оперативно значимых успехов за пределами Курской области и неприемлемо высокие потери России — неудачи, которые Кремль в значительной степени повторил накануне празднования Дня Победы 2026 года. Кремль, вероятно, будет пытаться использовать парад ко Дню Победы 2026 года в Москве, чтобы представить Путина как эффективного лидера в условиях войны и продвигать когнитивную войну, утверждая, что российские войска одерживают победу на всем фронте, особенно учитывая, что Путин и Кремль сталкиваются с растущей критикой и недовольством внутри страны с начала 2026 года", — говорится в отчете.

Почему на самом деле не будет техники на параде в Москве – ЦПД

В то же время глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил, почему Кремль решил провести парад 9 мая без военной техники.

По его словам, Россия не может полностью отменить парад из-за его важной роли в пропаганде, однако от демонстрации техники на Красной площади решили отказаться.

Коваленко в комментарии 24 каналу отметил, что значительная часть российской военной техники уже уничтожена, а предприятия оборонно-промышленного комплекса либо занимаются ремонтом поврежденных машин, либо перегружены производством. Часть таких объектов также подвергалась ударам со стороны Сил обороны Украины.

Он добавил, что новую технику, которую Россия успевает производить, сразу отправляют на фронт. Кроме того, российские власти опасаются возможных атак беспилотников во время проведения парада, поэтому вынуждены адаптировать формат мероприятия к текущей ситуации.

"Реальность влияет на решения, которые принимают в Кремле. На самом деле это хорошо. Так или иначе пропагандистский эффект от парада, придуманный еще в советские времена, уходит в небытие. Когда-нибудь в России произойдет смена режима – и вот все эти пропагандистские символы канут в лету. Думаю, наше поколение увидит конец парадов в России", – подытожил глава ЦПД.

ЦПД / Инфографика: Главред

Как отреагировали в ЕС на отсутствие парада техники в Москве

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя решение российского руководства провести парад 9 мая без военной техники, заявила, что это отражает реальное состояние войны против Украины. Об этом она сказала после встречи министров иностранных дел стран Северо-Балтийской восьмерки.

Каллас отметила, что ситуация на фронте свидетельствует о рекордных потерях российских военных. Также, по ее словам, России не удается достичь поставленных военных целей, и это становится все более заметным.

"Впервые за много лет парад Победы в Москве пройдет без тяжелой военной техники. Это многое говорит о ходе войны для России", — сказала она.

Почему парад 9 мая станет позором для России

Нынешний парад в Москве 9 мая станет доказательством существенного падения военной репутации России и лишь подчеркнет ее слабость в военной сфере. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, у России все еще есть ресурсы для продолжения войны, однако ситуация уже кардинально отличается от того образа, который Кремль пытался создать в 2022–2024 годах, когда заявлял о якобы мощном военном потенциале, больших арсеналах и передовых технологиях.

"Нет, все это уже не так. И это уже парад таких обреченных. Это парад аутсайдера", — отметил он.

Подоляк считает, что участие иностранных лидеров в таком параде будет означать ассоциацию с репутацией российского диктатора и военного преступника Владимира Путина. По его мнению, даже государства, которые занимают неоднозначную позицию в отношении войны, понимают, как это будет выглядеть со стороны. Он также отметил, что Россия оказалась в сложном положении и будет вынуждена и в дальнейшем продавать ресурсы со скидками и пользоваться теневыми схемами как для импорта необходимых компонентов, так и для экспорта сырья.

Парад на День Победы в Москве в 2025 году / Скриншот

Отдельно он обратил внимание на позицию премьер-министра Словакии Роберта Фицо, назвав ее показательной в нынешней ситуации.

"На мой взгляд, премьер Словакии ведет себя абсолютно прагматично. Он сказал, что в Россию приедет, с Путиным встретится, поскольку визит был согласован. Но смысла участвовать в параде, безусловно, нет. Потому что, опять же, с точки зрения репутации это будет выглядеть, мягко говоря, непонятно. Ни на внутреннем рынке Словакии, ни на внешних рынках. А зачем? Чтобы что?" — подытожил он.

Подоляк подчеркнул, что для многих мировых лидеров уже стало очевидно, что Путин больше не является политиком, с которым готовы общаться на равных.

По его словам, участие в параде выглядит сомнительно на фоне того, что Россия более 1500 дней ведет войну исключительно против Украины, а не против НАТО, как это пытается подавать российская пропаганда. Он также отметил, что нынешняя ситуация свидетельствует об изменении психологического состояния Кремля, ведь российские власти, опасаясь за безопасность мероприятия, фактически стремятся получить внешние гарантии для проведения парада со стороны США.

"И, конечно, многие задумываются над тем, что Путин — это уже далеко не тот субъект, с которым нужно разговаривать на равных", — резюмировал Подоляк.

Чего боится Путин

Парад 9 мая в Москве фактически оказался под угрозой, и именно поэтому Кремль активно продвигает идею временного перемирия. Такое мнение высказал доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий.

По его словам, в последние дни Силы обороны Украины продемонстрировали способность наносить удары дронами даже по Москве. Он отметил, что как минимум один беспилотник смог добраться до российской столицы.

Городницкий также обратил внимание, что местные жители публиковали фото и видео последствий удара по жилому комплексу "Мосфильмовский", который расположен примерно в шести километрах от Кремля, где должен проходить парад. Кроме того, атаки беспилотников на Москву уже происходили в марте.

"Мы показали, что можем пробивать эту усиленную московскую ПВО. Фактически дрон долетел почти до центра Москвы. И Путин действительно боится. Уже CNN сообщало, что он пытается оптимизировать свои передвижения из-за параноидального страха перед украинскими дронами и ракетами", — отметил Городницкий.

Парад на День Победы в Москве в 2025 году / Скриншот

По словам Городницкого, на фоне последних событий в Кремле решили провести нынешний парад в необычно сдержанном формате. Мероприятие пройдет без военной техники, чего еще не случалось с начала полномасштабной войны против Украины.

Он также отметил, что на этот раз на парад не ожидается приезд ни одного влиятельного мирового лидера. Для сравнения, в прошлом году на празднование 9 мая в Россию прибывал лидер Китая Си Цзиньпин.

Почему парад 9 мая без техники может быть важным сигналом – время выбора для Путина

Политический обозреватель Игорь Тышкевич считает, что решение провести парад в Москве 9 мая без военной техники может быть связано не только с вопросами безопасности, но и с важными политическими расчетами Кремля на фоне войны против Украины.

"Впервые с 2007 года парад 9 мая в Москве пройдет без военной техники. Вероятно, и в остальном он будет значительно сокращен. Это чрезвычайно важный момент, в частности с точки зрения развития событий на фронте", — отметил он.

По его словам, несмотря на продолжительность войны, которая уже превысила по времени так называемую "Великую Отечественную", для большинства россиян она долгое время оставалась скорее фоновым событием. До 2025 года население РФ не слишком ощущало ее последствия, а в 2025–2026 годах на первый план вышли экономические проблемы — высокие кредитные ставки и сокращение потребительского рынка.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика — Главред

Тишкевич также отметил, что тема потерь в российском обществе не вызвала значительного резонанса из-за системы контрактного набора и выплаты компенсаций семьям погибших, которые временно улучшали их финансовое положение.

В то же время он подчеркнул, что попытки Кремля быстро завершить войну, воспользовавшись стремлением Дональда Трампа к восстановлению отношений с Москвой, пока не дали результата. Если же завершение войны по условному "американскому сценарию" не состоится, новые условия урегулирования будут формироваться уже не только США, но и при участии ЕС и Китая. По мнению эксперта, привлечение Пекина может заставить Россию соглашаться на компромиссы, даже если они не будут полностью выгодны для Кремля.

"Война в Персидском заливе дала Кремлю дополнительные 3–4 месяца — первая встреча Трампа и Си состоится в середине мая, а не 1–4 апреля, как планировалось. Да и ключевой вопрос мировой повестки дня для них сегодня — Иран. Но к концу осени, к визиту Си в США, может сложиться видение того, как завершить российско-украинскую войну. То есть у Путина есть время, условно, до ноября. Чтобы продемонстрировать "успехи", — сказал он.

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Политический комментатор Игорь Тышкевич также обратил внимание на то, что ситуация на фронте для Путина далека от успешной. По его словам, российские войска продолжают продвижение, однако оно происходит очень медленно, и это нельзя назвать ни переломным моментом в войне, ни значительным военным достижением.

Он отметил, что на данный момент у Кремля нет четкого видения, как изменить ситуацию на поле боя, кроме увеличения численности личного состава. Однако ресурс для контрактного набора постепенно исчерпывается, поэтому встает вопрос о новой мобилизации.

Тишкевич также напомнил, что 20 сентября 2026 года в России состоится масштабный единый день голосования. Запланированы выборы в Госдуму, выборы руководителей десяти регионов, среди которых и глава Чечни, а также выборы парламентов в 39 субъектах РФ, включая Московскую, Тюменскую, Нижегородскую, Новгородскую и Свердловскую области, а также Санкт-Петербург. По его мнению, это будет крупнейшая избирательная кампания в России за последнее десятилетие.

"Ситуация с выборами уже осложняется тем, что граждане РФ впервые с 2022 года массово почувствуют, что такое война. Во-первых, дроны долетают уже далеко. Это видно, это заметно, это страшно. И если Белгород можно было представить как "локальную проблему" и создать историю о "всенародной помощи" одному региону, то расширение географии успешных ударов уже не скроешь. Усть-Луга видна жителям Ленинградской области, Екатеринбург и Урал — шок для местных. Туапсе — больше, чем порт и НПЗ. Это курортный сезон — "моречко", которого в 2026 году не будет. На это накладываются бытовые проблемы, и история с Боней, на мой взгляд, была не проявлением "голоса народа", а попыткой измерить "температуру по больнице" весной, чтобы летом принять меры. Этот случай отнюдь не тянет на "бунт против Путина". Но все это создает проблемный фон для выборов. Отсутствие историй успехов на фронте только ухудшит ситуацию", — отмечает он.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Эксперт также отметил, что вопрос мобилизации для Кремля напрямую связан с грядущим "годом больших выборов" в России. По его мнению, проводить мобилизацию летом было бы рискованно из-за политических последствий, а осенью — уже может потерять смысл, поскольку к тому времени могут сформироваться новые международные подходы к возможному замораживанию войны. В таком случае Россия просто не успеет достичь заметного эффекта на фронте.

Тишкевич считает, что отсутствие быстрых решений создает для Путина проблемы как для всей системы власти, так и лично для него. Хотя эти трудности пока не являются критическими, они могут стать очень болезненными. С одной стороны, недовольство накапливается среди тех россиян, которые раньше почти не ощущали войны в повседневной жизни, а с другой — среди правых имперских кругов, включая военных блогеров и их аудиторию, на поддержку которых рассчитывает Кремль, но которых так и не удалось полностью контролировать.

"Выход из проблемы может быть в виде старого анекдота — не можешь преодолеть проблему, возглавь ее. В случае с РФ сыграть на страхе и все же перевести российско-украинскую войну в категорию пропагандистского штампа "народная война". То есть нагнести чуть больше страха, усилить пропаганду через СМИ и продемонстрировать готовность "жертвовать" и "жертвы народа ради Победы". Здесь мобилизация, наоборот, может стать фактором, прибавляющим баллы власти: страшно, значит мы идем на непопулярные меры ради того, чтобы это быстро закончилось. Такой шаг крайне рискован, поскольку не решает проблему, а лишь откладывает ее, давая укрепление политических позиций максимум на год. Но Путину больше и не нужно — ведь к концу 2026 года может сложиться консенсус глобальных игроков относительно того, что эту войну пора замораживать", — резюмировал он.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Министерство обороны России Министерство обороны Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред