В Украине базовый продукт неожиданно подешевел: на сколько упали цены

Главное:
- Куриные яйца заметно подешевели
- Десятка яиц теперь стоит менее 85 гривен
Цены на продукты в Украине в основном растут. Однако вне этой тенденции в конце текущей недели оказались куриные яйца, которые, напротив, подешевели в супермаркетах.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин. По состоянию на сегодня, 7 мая, цены на куриные яйца различных производителей снизились на несколько гривен по сравнению со среднемесячными показателями за апрель.
Как супермаркеты переписали цены на яйца
Куриные яйца "Квочка С1" сегодня стоят в среднем 83,95 гривны за 10 штук. В апреле украинцы покупали их по 86,27 гривны. Похожая ситуация с яйцами "Ясенсвит С1". Они теперь стоят 84,16 гривны за десяток против 86,78 гривны в прошлом месяце.
Яйца "Ясенсвит" C1 в количестве 18 штук также теперь продают дешевле. 7 мая цена на них составляет 144 гривны. В апреле они стоили в супермаркетах 151,17 гривны.
Цены на какие продукты вскоре стремительно вырастут — прогноз эксперта
Главред писал, что, по словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в ближайшие месяцы в Украине ожидается рост цен на большинство продуктов питания.
Наиболее заметно могут подорожать молочные продукты и овощи, тогда как мясо подорожает умеренно. При этом отдельные позиции, такие как огурцы и помидоры, наоборот, демонстрируют тенденцию к снижению или остаются нестабильными.
Цены на продукты в Украине — последние новости
Напомним, Главред писал, что цены на гречку в Украине резко выросли и достигли самого высокого уровня за последние три года — сейчас в среднем 75 гривен за килограмм, а в отдельных магазинах премиальные сорта уже превышают 90 гривен.
Ранее сообщалось, что в Украине снова выросли цены на один из базовых продуктов. Речь идет о хлебе. Цена на некоторые его виды уже превысила 50 гривен за буханку.
Накануне стало известно, что в Украине стремительно выросли цены на рыбу. Больше всего подорожали скумбрия, сельдь, а также лососевые и осетровые виды. Логистика резко подорожала из-за удорожания горюче-смазочных материалов.
Другие новости:
- "Нас завалят": соратник Путина в прямом эфире признал, что Украина переиграет РФ
- Новый налог ударит по кошелькам: что может измениться для владельцев электрокаров
- РФ накопила ракеты и дроны: украинцев предупредили об угрозе массированных атак
Об источнике: Минфин
Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред