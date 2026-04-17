Цены взлетят уже скоро: названы продукты, которые подорожают в первую очередь

Украинцев предупредили о новом подорожании продуктов

В ближайшие месяцы в Украине ожидается рост цен на большинство продуктов питания. Наиболее заметно могут подорожать молочные продукты и овощи, тогда как мясо прибавит в цене умеренно.

При этом отдельные позиции, такие как огурцы и помидоры, наоборот, демонстрируют тенденцию к снижению или остаются нестабильными, пояснил УНИАН заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Он объясняет, что удорожание молочной продукции связано с сокращением производства при стабильном спросе. "На фоне сокращения поголовья как в промышленных, так и в домашних хозяйствах, производство молока уменьшается. Спрос не уменьшается, а наоборот, растет", – говорит Марчук.

Несмотря на низкие закупочные цены для производителей, розничная стоимость продолжает расти. "Я думаю, что к концу весны, к сезону большого молока, цены на молочные продукты могут подскочить до 10%", – прогнозирует эксперт.

С мясом ситуация более стабильная. "Мясная группа у нас остается более-менее стабильной. Я не думаю, что она превысит 5-7%", – уверяет Марчук.

Цены на яйца ведут себя непредсказуемо и пока не снижаются, хотя для этого уже есть предпосылки. "С куриными яйцами вообще какая-то аномальная ситуация… они пока что держатся в цене", – отмечает специалист. Он добавляет, что значительного удешевления ждать не стоит, хотя возможна постепенная стабилизация.

Овощи борщевого набора дорожают из-за сокращения запасов, отмечает он. "Чем меньше будет запасов – тем больше будет дорожать борщевой набор… еще даже на 10 процентов может подорожать", – объясняет Марчук.

В то же время огурцы уже дешевеют благодаря росту внутреннего предложения. "Уже фактически две недели, как огурцы дешевеют… предложение уже увеличилось", – говорит эксперт, прогнозируя дальнейшее снижение цен.

С помидорами ситуация сложнее: из-за зависимости от импорта они остаются значительно дороже прошлогодних показателей. "Помидоры, по сравнению с прошлым сезоном, дороже на 60-70%", – констатирует Марчук, добавляя, что снижение возможно позже — с появлением отечественного урожая.

В целом, по словам эксперта, рынок продуктов остаётся нестабильным, а дальнейшая динамика цен будет зависеть от урожая, затрат производителей и погодных условий.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

