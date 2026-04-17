Цены взлетят уже скоро: названы продукты, которые подорожают в первую очередь

Алексей Тесля
17 апреля 2026, 20:35
Удорожание молочной продукции связано с сокращением производства при стабильном спросе, рассказал Денис Марчук.
Украинцев предупредили о новом подорожании продуктов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В ближайшие месяцы в Украине ожидается рост цен на большинство продуктов питания. Наиболее заметно могут подорожать молочные продукты и овощи, тогда как мясо прибавит в цене умеренно.

При этом отдельные позиции, такие как огурцы и помидоры, наоборот, демонстрируют тенденцию к снижению или остаются нестабильными, пояснил УНИАН заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Он объясняет, что удорожание молочной продукции связано с сокращением производства при стабильном спросе. "На фоне сокращения поголовья как в промышленных, так и в домашних хозяйствах, производство молока уменьшается. Спрос не уменьшается, а наоборот, растет", – говорит Марчук.

Несмотря на низкие закупочные цены для производителей, розничная стоимость продолжает расти. "Я думаю, что к концу весны, к сезону большого молока, цены на молочные продукты могут подскочить до 10%", – прогнозирует эксперт.

С мясом ситуация более стабильная. "Мясная группа у нас остается более-менее стабильной. Я не думаю, что она превысит 5-7%", – уверяет Марчук.

Цены на яйца ведут себя непредсказуемо и пока не снижаются, хотя для этого уже есть предпосылки. "С куриными яйцами вообще какая-то аномальная ситуация… они пока что держатся в цене", – отмечает специалист. Он добавляет, что значительного удешевления ждать не стоит, хотя возможна постепенная стабилизация.

Овощи борщевого набора дорожают из-за сокращения запасов, отмечает он. "Чем меньше будет запасов – тем больше будет дорожать борщевой набор… еще даже на 10 процентов может подорожать", – объясняет Марчук.

В то же время огурцы уже дешевеют благодаря росту внутреннего предложения. "Уже фактически две недели, как огурцы дешевеют… предложение уже увеличилось", – говорит эксперт, прогнозируя дальнейшее снижение цен.

С помидорами ситуация сложнее: из-за зависимости от импорта они остаются значительно дороже прошлогодних показателей. "Помидоры, по сравнению с прошлым сезоном, дороже на 60-70%", – констатирует Марчук, добавляя, что снижение возможно позже — с появлением отечественного урожая.

В целом, по словам эксперта, рынок продуктов остаётся нестабильным, а дальнейшая динамика цен будет зависеть от урожая, затрат производителей и погодных условий.

Почему растут цены на продукты в Украине
Рост цен на продукты - новости по теме

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

Читайте также:

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинку не пустили в Польшу из-за радиоактивной стодолларовой купюры - детали

Украинку не пустили в Польшу из-за радиоактивной стодолларовой купюры - детали

20:44Украина
Объявлено штормовое предупреждение: синоптики назвали регионы

Объявлено штормовое предупреждение: синоптики назвали регионы

19:48Синоптик
Россия хочет втянуть Беларусь в войну — Зеленский передал послание Лукашенко

Россия хочет втянуть Беларусь в войну — Зеленский передал послание Лукашенко

19:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 18 апреля: Тиграм - сплетни, Лошадям - ностальгия

Китайский гороскоп на завтра, 18 апреля: Тиграм - сплетни, Лошадям - ностальгия

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

Уже некуда девать: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

Уже некуда девать: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

Гороскоп Таро на завтра 18 апреля: Раку - перезагрузка, Скорпиону - новое начало

Гороскоп Таро на завтра 18 апреля: Раку - перезагрузка, Скорпиону - новое начало

Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном

Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном

Последние новости

21:18

На Тернопольщину надвигается циклон: синоптики предупредили о сильном ветре

21:15

Сжечь или раздать: священник объяснил, что делать с вещами умершего человека

20:44

Украинку не пустили в Польшу из-за радиоактивной стодолларовой купюры - детали

20:35

Цены взлетят уже скоро: названы продукты, которые подорожают в первую очередь

20:13

Неизменная классика: какие женские имена выбирают украинцы на протяжении пяти веков

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
20:03

Цены на топливо в Украине снизятся: известно, когда бензин и дизель подешевеют

20:03

Том Круз вернется в третью часть "Топ Ган"

19:51

Не дали собрать вещи: сын Повалий пожаловался, что у них забрали дом

19:48

Объявлено штормовое предупреждение: синоптики назвали регионы

Реклама
19:42

Россия хочет втянуть Беларусь в войну — Зеленский передал послание Лукашенко

19:38

Переговоры между Зеленским и Путиным: Эрдоган сделал важное заявление

19:35

Раскрыт главный секрет Киева: что скрывали в СССР и как появился миф о 1500 годахВидео

19:10

Для чего Россия применяет тактику "24-часового террора": Коваленко назвал причинумнение

19:08

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

19:06

Когда можно получить штраф за зимние шины летом: знают далеко не всеВидео

19:03

Зеленые захватчики: 5 опасных растений, способных за сезон полностью уничтожить сад

18:34

Укроп будет оставаться свежим неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

18:10

Дожди и туман: какая погода будет в Харькове на выходных

18:00

Снижение мобилизационного возраста в Украине: нардеп сказал, кого могут призвать

17:56

"Россияне боятся": Буданов назвал реалистичный сценарий освобождения Приднестровья

Реклама
17:29

Пара начала ремонт старого дома и застыла: нашли то, чего не ожидали

17:18

Клубника даст щедрый урожай: чем подкормить, чтобы ягоды были крупными и сладкими

17:16

Частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед" – Федоров

17:00

Доллар дорожает, а евро установил новый рекорд: курс валют на 20 апреля

16:55

София Ротару заговорила на румынском и поделилась личным — детали

16:55

Иран полностью разблокировал Ормузский пролив — появилась реакция Трампа

16:39

Археологи "оживили вампира" спустя 400 лет: чего боялись в древностиВидео

16:18

Почему 18 апреля нельзя долго спать и лениться: какой церковный праздник

16:17

РФ готовит массовое переселение россиян в Украину: какой нюанс не учёл КремльВидео

16:17

"Зашла в тупик": в Европе поразили назвав год окончания войны в Украине

16:00

"Ледниковый период" возвращается 10 лет спустя: когда выйдет мультфильмВидео

15:55

Маринованный лук получится хрустящим и сочным: шикарный рецепт к мясу и рыбе

15:50

Деньги уже на подходе: трем знакам зодиака крупно повезет после 17 апреля

15:37

Погода в Житомирской области резко ухудшится: когда ожидать новой волны похолодания

15:30

Агентство оборонных закупок вновь оказалось в центре скандала

15:28

Невыносимо: Тодоренко показала третьего ребенка и пожаловалась на материнство

15:18

Почему кот будит по ночам — настоящие причины, о которых догадываются единицыВидео

15:13

Дожди, грозы и туман: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

15:13

Читают мысли: люди, рожденные в эти месяцы, обладают сильной интуицией

14:45

"Не собираюсь переделывать": известная актриса высказалась про скандалы Цимбалюка

Реклама
14:45

Украина ответила на ультиматум РФ — что будет с Донбассом и где пройдут переговоры

14:38

Что нельзя делать в Светлую субботу: приметы в праздник 18 апреля

14:18

От русизма "щебьонка" пора отказаться: как правильно назвать этот материал на украинском

14:02

Тайники в старых вещах: что находят покупатели в секонд-хендах

13:50

На выходных Ровенщину накроет непогода: синоптики назвали дату нового похолодания

13:49

Сокровища под ногами: найден тайный туннель Богдана Хмельницкого, что там былоВидео

13:27

"Не настраиваю против отца": Ризатдинова раскрыла отношения сына с беглецом Онищенком

13:06

Удары по Украине резко усилятся: разведка предупредила об угрозе и планах РФ

12:20

Говорить "терпение лопнуло" - ошибка: назван точный украинский вараинт

12:17

Кремль готовится "раскачивать" ЕС и НАТО: на какую операцию "подбили" Путина

