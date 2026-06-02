В Киеве прогремели взрывы, Россия повторно ударила баллистикой: что известно

Утром 2 июня в Киеве прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

Утром 2 июня РФ атаковала Киев баллистическими ракетами

После объявления тревоги в столице прогремели взрывы

Отбой воздушной тревоги объявили менее чем через час

Утром во вторник, 2 июня, российская оккупационная армия атаковала Киев баллистикой. После ночных ударов в столице снова прозвучали очень громкие взрывы.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорилось в сообщении Киевской городской военной администрации в 07:17.

Воздушные силы ВСУ заявили, что существует угроза применения баллистики с юга, после чего были зафиксированы ракеты в направлении Киева. Уже через несколько минут в столице прозвучала серия очень громких взрывов.

Мониторинговый канал monitor писал об движении двух ракет "Циркон" направлении столицы.

В 07:49 был объявлен отбой тревоги в Киеве.

Ракета "Циркон" / Инфографика: Главред

Атака на Киев 2 июня 2026 - новости

Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

По данным ГосЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня по состоянию на 08:00 известно о 4 погибших и 58 пострадавших, из них 3 детей.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабных российских обстрелов.

В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Зачем РФ пугает атаками по Киеву: мнение эксперта

Страна-агрессор Россия использует угрозы новых массированных ударов по Киеву не только для давления на Украину, но и как инструмент влияния на США и Китай. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, Кремль пытается убедить международных партнеров в том, что очередная масштабная атака способна сломить сопротивление Украины.

"Путин пытается убедить США и Китай в том, что еще один массированный удар по Украине — и украинцы сдадутся. И своеобразный карт-бланш на это ему дали", — считает эксперт.

Жданов отметил, что особое внимание России к Киеву связано с политическим и символическим значением столицы. По его мнению, Москва стремится создать картинку города в огне и дыме, напоминающую первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

"При этом она стремится раструбить на весь мир, что Киев разбомблен, напугать, чтобы люди были на нервах. Информационное сопровождение атак – это очень важная составляющая", - подчеркнул эксперт.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

