Сотни "Шахедов" и "Тушки": РФ подготовила новый комбинированный обстрел Украины

Руслан Иваненко
1 июня 2026, 21:23обновлено 1 июня, 22:04
Владимир Зеленский предупредил украинцев об угрозе нового масштабного удара со стороны России в ближайшее время.
Мониторинговые каналы сообщают о запусках ударных дронов с нескольких направлений

Кратко:

  • Зеленский предупредил о возможном массированном ударе РФ
  • Мониторы фиксируют запуски дронов с нескольких направлений
  • Есть признаки подготовки ракетной атаки этой ночью

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия может готовить новый масштабный удар по территории Украины. Об этом он сообщил в обращении к украинцам.

"Массированный удар может быть. Россияне его подготовили", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинские силы противовоздушной обороны работают в круглосуточном режиме и реагируют на угрозы в пределах имеющихся ресурсов и поставок вооружения.

"Наши защитники неба готовы 24/7 настолько, насколько это возможно с имеющимися поставками", — отметил президент.

Он также призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и обязательно пользоваться укрытиями.

"Обращайте внимание на воздушные тревоги. Обязательно пользуйтесь укрытиями", — подчеркнул Зеленский.

В то же время, по информации мониторинговых каналов, зафиксированы пуски ударных БПЛА типа "Герань"/"Гербера" с направлений Шаталово, Милерово, Орел, Гвардейское и Приморско-Ахтарск. Предварительно, противник может планировать применение до 850 беспилотников.

Шахед / Инфографика: Главред

Также, по данным аналитиков, фиксируется активность пунктов управления стратегической авиации РФ, что может свидетельствовать о подготовке ракетного удара с привлечением стратегической авиации этой ночью.

Возможные цели нового удара РФ по Киеву — мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов предполагает, что во время возможных будущих атак на Киев российские войска могут сосредоточиться на объектах критической инфраструктуры, в частности системах водоснабжения и водоотведения.

По мнению эксперта, поражение водоканала или очистных сооружений способно вызвать серьезные гуманитарные последствия для жителей столицы. Он отмечает, что нарушение работы таких объектов может существенно осложнить жизнедеятельность большого города.

Жданов подчеркивает, что особенно критическими могут стать перебои с канализационной системой, ведь без ее функционирования обеспечение надлежащих санитарных условий становится крайне сложным. По его оценке, отсутствие водоснабжения и водоотведения способно создать серьезные проблемы для нормального функционирования мегаполиса.

Удары РФ по Украине — последние новости

Как писал Главред, российские войска в ночь на 1 июня атаковали Харьков ударными беспилотниками. В городе зафиксированы попадания в нескольких районах. В результате вражеского удара по Основянскому району пострадали два человека. Медики оказали им необходимую помощь.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Одесскую область большим количеством ударных дронов. Под ударом оказался роддом. Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Также утром 30 мая российские оккупационные войска наносили удары по Запорожью. Известно о погибших и раненых.

О личности: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

