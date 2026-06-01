Любимый цвет — не случайность: как выбор оттенка определяет характер

Марина Иваненко
1 июня 2026, 20:29
Любимый цвет может подсказать, относитесь ли вы к решительному типу А или спокойному типу В. Что психология цвета говорит о вашем поведении.
Что любимый цвет говорит о человеке
Что любимый цвет говорит о человеке / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Может ли любимый цвет рассказать о характере человека
  • Чем отличаются люди типа А и типа B

Цветовой анализ и психология в последнее время стали очень популярными. Как и гороскопы или различные тесты на характер, любимый цвет многие считают способом лучше понять себя. Эксперты говорят, что наши цветовые предпочтения не случайны. Любимый оттенок может многое рассказать о характере человека и его отношении к жизни. Подробнее расскажет Главред.

Как рассказала американскому изданию Parade эксперт по психологии цвета и основательница ColorAnalysis.com и The Color Institute Мишель Льюис, цвета, которые нам нравятся, часто связаны с нашим характером, жизненным опытом и эмоциями. Они могут показать, насколько человек активен, решителен или, наоборот, спокоен и уравновешен.

Цвета, которые вам нравятся, часто отражают ваш опыт, воспитание, культуру и пережитые эмоции. За годы работы я заметила, что цветовые предпочтения действительно могут многое рассказать о человеке, — отмечает Мишель Льюис.

Эксперт подчеркивает, что не стоит делать выводы о человеке только по его любимому цвету.

Психология цвета может дать интересные подсказки, но она не способна полностью описать человека. У каждого из нас гораздо более сложный характер, — объясняет Мишель Льюис.

Любимые цвета часто связаны с двумя основными типами личности — типом А и типом B.

Чем отличаются люди типа А и типа B

Эти типы имеют разный взгляд на жизнь и разное поведение.

Люди типа А обычно очень активны, целеустремлены и любят достигать результатов. Они быстро принимают решения, не боятся ответственности и всегда стараются быть продуктивными. Однако из-за постоянного стремления достигать большего такие люди часто сталкиваются со стрессом и переутомлением.

Люди типа B, наоборот, более спокойные и терпеливые. Они не любят спешки, стараются все хорошо обдумать и ценят комфортную жизнь. Такие люди обычно внимательно слушают других, поддерживают близких и больше ценят гармонию, чем постоянную борьбу за успех.

Эти цвета чаще всего выбирают активные и решительные люди

Яркие цвета обычно нравятся людям с чертами характера типа А.

Красный

Этот цвет часто выбирают люди, которые любят действовать быстро и брать инициативу в свои руки. Он ассоциируется с силой, уверенностью и решительностью.

Пурпурный

Такой оттенок нравится людям с сильным характером и собственным мнением. Они настойчиво идут к своим целям и не боятся отстаивать свои убеждения.

Желтый

Любители желтого цвета обычно очень энергичны, общительны и полны новых идей. Они постоянно чем-то заняты и любят строить планы на будущее.

Что означает каждый цвет в психологии
Что означает каждый цвет в психологии / Инфографика - Главред

Какие цвета нравятся спокойным и уравновешенным людям

Более мягкие и спокойные оттенки чаще выбирают люди типа B.

Синий

Люди, которые любят синий цвет, обычно спокойны, рассудительны и не склонны к поспешным решениям. Они любят все хорошо обдумать, прежде чем действовать.

Зеленый

Поклонники зеленого цвета часто становятся опорой для друзей и родных. Они надежны, доброжелательны и стремятся сохранять баланс в жизни.

Оранжевый

Люди, которым нравится этот цвет, обычно открыты, доброжелательны и любят общаться. Они легко находят общий язык с другими и создают вокруг себя теплую атмосферу.

Об источнике: Parade

Parade.com – это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося в США в качестве воскресной газетной вставки.

Одна из основных тем — это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления еды.

Журнал Parade был основан в 1941 году.

На протяжении многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (а в электронном формате — в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

