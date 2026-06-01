Любимый цвет — не случайность: как выбор оттенка определяет характер

Цветовой анализ и психология в последнее время стали очень популярными. Как и гороскопы или различные тесты на характер, любимый цвет многие считают способом лучше понять себя. Эксперты говорят, что наши цветовые предпочтения не случайны. Любимый оттенок может многое рассказать о характере человека и его отношении к жизни. Подробнее расскажет Главред.
Как рассказала американскому изданию Parade эксперт по психологии цвета и основательница ColorAnalysis.com и The Color Institute Мишель Льюис, цвета, которые нам нравятся, часто связаны с нашим характером, жизненным опытом и эмоциями. Они могут показать, насколько человек активен, решителен или, наоборот, спокоен и уравновешен.
Цвета, которые вам нравятся, часто отражают ваш опыт, воспитание, культуру и пережитые эмоции. За годы работы я заметила, что цветовые предпочтения действительно могут многое рассказать о человеке, — отмечает Мишель Льюис.
Эксперт подчеркивает, что не стоит делать выводы о человеке только по его любимому цвету.
Психология цвета может дать интересные подсказки, но она не способна полностью описать человека. У каждого из нас гораздо более сложный характер, — объясняет Мишель Льюис.
Любимые цвета часто связаны с двумя основными типами личности — типом А и типом B.
Чем отличаются люди типа А и типа B
Эти типы имеют разный взгляд на жизнь и разное поведение.
Люди типа А обычно очень активны, целеустремлены и любят достигать результатов. Они быстро принимают решения, не боятся ответственности и всегда стараются быть продуктивными. Однако из-за постоянного стремления достигать большего такие люди часто сталкиваются со стрессом и переутомлением.
Люди типа B, наоборот, более спокойные и терпеливые. Они не любят спешки, стараются все хорошо обдумать и ценят комфортную жизнь. Такие люди обычно внимательно слушают других, поддерживают близких и больше ценят гармонию, чем постоянную борьбу за успех.
Эти цвета чаще всего выбирают активные и решительные люди
Яркие цвета обычно нравятся людям с чертами характера типа А.
Красный
Этот цвет часто выбирают люди, которые любят действовать быстро и брать инициативу в свои руки. Он ассоциируется с силой, уверенностью и решительностью.
Пурпурный
Такой оттенок нравится людям с сильным характером и собственным мнением. Они настойчиво идут к своим целям и не боятся отстаивать свои убеждения.
Желтый
Любители желтого цвета обычно очень энергичны, общительны и полны новых идей. Они постоянно чем-то заняты и любят строить планы на будущее.
Какие цвета нравятся спокойным и уравновешенным людям
Более мягкие и спокойные оттенки чаще выбирают люди типа B.
Синий
Люди, которые любят синий цвет, обычно спокойны, рассудительны и не склонны к поспешным решениям. Они любят все хорошо обдумать, прежде чем действовать.
Зеленый
Поклонники зеленого цвета часто становятся опорой для друзей и родных. Они надежны, доброжелательны и стремятся сохранять баланс в жизни.
Оранжевый
Люди, которым нравится этот цвет, обычно открыты, доброжелательны и любят общаться. Они легко находят общий язык с другими и создают вокруг себя теплую атмосферу.
Об источнике: Parade
Parade.com – это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося в США в качестве воскресной газетной вставки.
Одна из основных тем — это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления еды.
Журнал Parade был основан в 1941 году.
На протяжении многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.
Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (а в электронном формате — в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.
