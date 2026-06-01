"Теперь есть мы": звезда "Спіймати Кайдаша" объявила о пополнении в семье

Кристина Корчинская ждет ребенка.

Кристина Федорак беременна / фото: instagram.com, Кристина Корчинская

Кристина Корчинская беременна

Как она рассказала о своем положении

Известная украинская актриса Кристина Корчинская объявила о беременности. Звезда сериала "Спіймати Кайдаша", фильмов "Гуцулка Ксеня", "Перевозчица" и "Малевич" ждет первенца, о чем сообщила в Instagram и рассказала подробности в интервью OBOZ.UA.

Актриса выложила трогательное видео со своим супругом, продемонстрировав беременный животик. Для съемки знаменитость выбрала минималистичные и сдержанные образы — классическая рубашка, пиджак и брюки лишь подчеркивали нежное состояние Корчинской.

"Сначала были Ты и Я. Теперь есть Мы. Наш новый мир", — написала Кристина.

Кристина Корчинская ждет ребенка

В интервью актриса призналась, что уже знает пол будущего ребенка, но пока не собирается оглашать его публично. Звезда уверена, что главное для ее первенца — быть здоровым.

"Пока не хочу об этом говорить, но мы уже знаем пол ребенка. Честно говоря, для нас вообще не имело значения: мальчика или девочку ждем. Это наш первый ребенок, поэтому главное, чтобы все было хорошо", — высказалась Корчинская.

Кристина Корчинская - муж

Звезда призналась, что до самого последнего момента ее беременность оставалась практически незаметной для окружающих. Даже в мае она все еще активно выходила на сцену и играла в спектаклях, включая знаменитую "Конотопскую ведьму". Из-за этого многие коллеги по театру и поклонники вообще ничего не подозревали и узнали радостную новость только из ее публикации в соцсетях.

О сериале: Спіймати Кайдаша "Поймать Кайдаша" - украинский 12-серийный телесериал 2020. Лента создала компания "ПроКино" для телеканала СТБ. Сценаристка и исполнительная продюсер проекта — Наталья Ворожбит. За основу сюжета телесериала взята повесть Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Премьера телесериала состоялась 2 марта 2020 на телеканале "СТБ". Несмотря на безумный успех сериала Наталья Ворожбит неоднократно отмечала, что не планирует создавать второй сезон.

