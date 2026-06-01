Как не испортить стильный образ прической: 4 важных правила на все случаи жизни

Вы узнаете:
- как подобрать прическу к одежде с высоким вырезом
- когда стоит выбирать распущенные волосы под декольте
- как сочетать прическу с массивными серьгами и чокером
Волосы — один из важнейших элементов образа, способный как подчеркнуть достоинства внешности, так и нарушить гармонию даже самого удачного аутфита. Главред поделится простыми правилами, которые помогут правильно подбирать прическу под одежду, вырез декольте и украшения.
Как подобрать прическу к одежде с высоким вырезом
По словам стилистки и имиджмейкера Насти Росохи, прическа должна учитывать особенности кроя одежды, особенно если речь идет о вещах с закрытой шеей.
"Во-первых, когда мы надеваем вещи, которые прикрывают нам шею, это может быть лонгслив, который доходит прямо до горла, или гольф с высоким горлом, или свитер, которые закрывают эту зону. Нам нужно подумать о том, чтобы убрать волосы назад, чтобы больше открыть лицо", — пояснила Росоха.
В таком случае стилистка советует:
- собрать волосы в хвост;
- сделать низкий или высокий пучок;
- зачесать волосы назад от лица.
Такой прием помогает сделать образ легче и не перегружать верхнюю часть силуэта.
Прическа под вырез декольте: когда стоит носить распущенные волосы
Открытая зона шеи и декольте требует другого подхода к укладке.
"Во-вторых, к открытой зоне декольте — это у нас может быть V-образный вырез, квадратный вырез или вырез в форме круга. Мы выбираем распущенные волосы, чтобы придать образу качества и сбалансированности", — отметила имиджмейкер.
По словам специалистки, распущенные волосы помогают уравновесить открытый верх и сделать образ более завершенным.
Особенно удачно этот прием работает с:
- V-образным вырезом;
- квадратным декольте;
- круглым вырезом;
- платьями и блузами с открытой шеей.
Как носить массивные серьги
Крупные украшения требуют достаточно места, чтобы оставаться заметными.
"В-третьих, если вы выбираете массивные серьги, то лучше убрать волосы с лица и закрепить их заколкой или сделать какой-нибудь хвост или пучок", — посоветовала эксперт.
В то же время стилистка отмечает, что при выборе прически необходимо учитывать и вырез одежды.
"Но мы также учитываем, открыта ли зона декольте", — добавила Росоха.
Чтобы массивные серьги стали акцентом образа, можно:
- убрать волосы за уши;
- закрепить пряди заколкой;
- сделать хвост;
- собрать волосы в пучок.
Как сочетать прическу с чокером и массивными украшениями
Особое внимание стилистка советует уделять украшениям на шее.
"Четвертое — это украшенная шея. Если мы надеваем какой-то супермассивный активный чокер, мы можем убрать волосы с лица", — пояснила специалистка.
Если же украшение менее объемное, подход меняется.
"А если наш аксессуар активный, но не слишком широкий, мы можем использовать распущенные волосы", — отметила эксперт.
Таким образом можно сохранить баланс между аксессуаром и прической и избежать перегрузки образа.
Почему волосы являются важной частью образа
Стилистка подчеркивает, что прическа не должна быть случайным элементом образа. Она должна работать вместе с одеждой, украшениями и особенностями внешности.
"Волосы — это очень важный имиджевый элемент, поэтому не забывай им пользоваться", — подытожила Настя Росоха.
Об источнике: Настя Росоха
Настя Росоха (rossokhaaa) — профессиональный стилист и имиджмейкер, работающая в Киеве, Днепре и странах Европы, с аудиторией более 42 тысяч подписчиков в Instagram. В своей работе эксперт специализируется на гармоничном сочетании вещей класса люкс с масс-маркетом, а также проводит индивидуальные разборы гардероба, шопинг-сопровождение и тематические интенсивы по стилю.
