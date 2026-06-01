Как не испортить стильный образ прической: 4 важных правила на все случаи жизни

Стилист рассказала, как правильно сочетать прическу с одеждой и аксессуарами.

https://glavred.info/fashion/kak-ne-isportit-stilnyy-obraz-pricheskoy-4-vazhnyh-pravila-na-vse-sluchai-zhizni-10769471.html Ссылка скопирована

Как подобрать прическу к образу / коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео, pinterest.com, mineevaalmira

Вы узнаете:

как подобрать прическу к одежде с высоким вырезом

когда стоит выбирать распущенные волосы под декольте

как сочетать прическу с массивными серьгами и чокером

Волосы — один из важнейших элементов образа, способный как подчеркнуть достоинства внешности, так и нарушить гармонию даже самого удачного аутфита. Главред поделится простыми правилами, которые помогут правильно подбирать прическу под одежду, вырез декольте и украшения.

Как подобрать прическу к одежде с высоким вырезом

По словам стилистки и имиджмейкера Насти Росохи, прическа должна учитывать особенности кроя одежды, особенно если речь идет о вещах с закрытой шеей.

видео дня

"Во-первых, когда мы надеваем вещи, которые прикрывают нам шею, это может быть лонгслив, который доходит прямо до горла, или гольф с высоким горлом, или свитер, которые закрывают эту зону. Нам нужно подумать о том, чтобы убрать волосы назад, чтобы больше открыть лицо", — пояснила Росоха.

В таком случае стилистка советует:

собрать волосы в хвост;

сделать низкий или высокий пучок;

зачесать волосы назад от лица.

Такой прием помогает сделать образ легче и не перегружать верхнюю часть силуэта.

Водолазка с пучком / фото: pinterest.com, imo65432

Прическа под вырез декольте: когда стоит носить распущенные волосы

Открытая зона шеи и декольте требует другого подхода к укладке.

"Во-вторых, к открытой зоне декольте — это у нас может быть V-образный вырез, квадратный вырез или вырез в форме круга. Мы выбираем распущенные волосы, чтобы придать образу качества и сбалансированности", — отметила имиджмейкер.

По словам специалистки, распущенные волосы помогают уравновесить открытый верх и сделать образ более завершенным.

Особенно удачно этот прием работает с:

V-образным вырезом;

квадратным декольте;

круглым вырезом;

платьями и блузами с открытой шеей.

Распущенные волосы с декольте / фото: pinterest.com, dadarenaa

Как носить массивные серьги

Крупные украшения требуют достаточно места, чтобы оставаться заметными.

"В-третьих, если вы выбираете массивные серьги, то лучше убрать волосы с лица и закрепить их заколкой или сделать какой-нибудь хвост или пучок", — посоветовала эксперт.

В то же время стилистка отмечает, что при выборе прически необходимо учитывать и вырез одежды.

"Но мы также учитываем, открыта ли зона декольте", — добавила Росоха.

Чтобы массивные серьги стали акцентом образа, можно:

убрать волосы за уши;

закрепить пряди заколкой;

сделать хвост;

собрать волосы в пучок.

Прически к массивным серьгам / фото: pinterest.com, hrtfqirys

Как сочетать прическу с чокером и массивными украшениями

Особое внимание стилистка советует уделять украшениям на шее.

"Четвертое — это украшенная шея. Если мы надеваем какой-то супермассивный активный чокер, мы можем убрать волосы с лица", — пояснила специалистка.

Если же украшение менее объемное, подход меняется.

"А если наш аксессуар активный, но не слишком широкий, мы можем использовать распущенные волосы", — отметила эксперт.

Таким образом можно сохранить баланс между аксессуаром и прической и избежать перегрузки образа.

Прическа для акцентного чокера / фото: pinterest.com, nadwix_1

Почему волосы являются важной частью образа

Стилистка подчеркивает, что прическа не должна быть случайным элементом образа. Она должна работать вместе с одеждой, украшениями и особенностями внешности.

"Волосы — это очень важный имиджевый элемент, поэтому не забывай им пользоваться", — подытожила Настя Росоха.

Как подобрать прическу к образу — советы стилиста:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Настя Росоха Настя Росоха (rossokhaaa) — профессиональный стилист и имиджмейкер, работающая в Киеве, Днепре и странах Европы, с аудиторией более 42 тысяч подписчиков в Instagram. В своей работе эксперт специализируется на гармоничном сочетании вещей класса люкс с масс-маркетом, а также проводит индивидуальные разборы гардероба, шопинг-сопровождение и тематические интенсивы по стилю.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред