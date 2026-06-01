Счет за электроэнергию уменьшится, если соблюдать простые правила.

https://glavred.info/life/mozhno-sekonomit-nemalo-deneg-kakie-pribory-nuzhno-vyklyuchat-na-noch-10769369.html Ссылка скопирована

Расход электроэнергии заметно снизится, если регулярно выключать некоторые приборы на ночь / Коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay

Вы узнаете:

Какие кухонные приборы лучше выключать после использования

Почему не стоит переводить технику в режим ожидания или сна

Чтобы сэкономить на счете за электроэнергию, совсем не нужно сидеть без света или ограничивать использование бытовых приборов. Достаточно просто выключать некоторые электроприборы на ночь.

Главред узнал , какие устройства лучше отключать от сети на несколько часов в день, чтобы уменьшить излишнее потребление. Об этом пишет издание OKDIARIO.

видео дня

Какие приборы "пожирают" электроэнергию даже в выключенном состоянии

Среди устройств, которые рекомендуется отключать от розетки, — микроволновые печи, тостеры и другая кухонная техника, используемая лишь время от времени. Даже в неактивном состоянии некоторые из этих приборов продолжают потреблять электроэнергию.

Также лучше вынимать из розетки ненужные удлинители и сетевые фильтры. Если к ним не подключено никаких устройств или они временно не используются, их также целесообразно отключать.

Экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

Зарядки для смартфонов, смарт-часов, беспроводных наушников, электрических зубных щеток и других гаджетов продолжают потреблять небольшое количество электроэнергии даже тогда, когда к ним ничего не подключено. Поэтому после завершения зарядки их желательно вынимать из розетки.

Телевизоры также часто остаются источником скрытого энергопотребления. Даже в выключенном состоянии они могут работать в режиме ожидания, используя электроэнергию для быстрого запуска или поддержания дополнительных функций.

Другие новости:

Об источнике: OKDIARIO OKDIARIO.com — испанский цифровой новостной портал, основанный журналистом Эдуардо Инда в 2015 году. Сайт публикует материалы о политике, экономике, спорте, обществе, технологиях и шоу-бизнесе, а также новости в формате "последней минуты". Портал является одним из самых популярных онлайн-СМИ Испании и ориентирован на массовую аудиторию. При этом OKDIARIO неоднократно становился объектом критики и судебных споров из-за публикации спорных или недостоверных материалов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред