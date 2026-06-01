Можно сэкономить немало денег: какие приборы нужно выключать на ночь

Чтобы сэкономить на счете за электроэнергию, совсем не нужно сидеть без света или ограничивать использование бытовых приборов. Достаточно просто выключать некоторые электроприборы на ночь.
Главред узнал , какие устройства лучше отключать от сети на несколько часов в день, чтобы уменьшить излишнее потребление. Об этом пишет издание OKDIARIO.
Какие приборы "пожирают" электроэнергию даже в выключенном состоянии
Среди устройств, которые рекомендуется отключать от розетки, — микроволновые печи, тостеры и другая кухонная техника, используемая лишь время от времени. Даже в неактивном состоянии некоторые из этих приборов продолжают потреблять электроэнергию.
Также лучше вынимать из розетки ненужные удлинители и сетевые фильтры. Если к ним не подключено никаких устройств или они временно не используются, их также целесообразно отключать.
Зарядки для смартфонов, смарт-часов, беспроводных наушников, электрических зубных щеток и других гаджетов продолжают потреблять небольшое количество электроэнергии даже тогда, когда к ним ничего не подключено. Поэтому после завершения зарядки их желательно вынимать из розетки.
Телевизоры также часто остаются источником скрытого энергопотребления. Даже в выключенном состоянии они могут работать в режиме ожидания, используя электроэнергию для быстрого запуска или поддержания дополнительных функций.
Об источнике: OKDIARIO
OKDIARIO.com — испанский цифровой новостной портал, основанный журналистом Эдуардо Инда в 2015 году. Сайт публикует материалы о политике, экономике, спорте, обществе, технологиях и шоу-бизнесе, а также новости в формате "последней минуты".
Портал является одним из самых популярных онлайн-СМИ Испании и ориентирован на массовую аудиторию. При этом OKDIARIO неоднократно становился объектом критики и судебных споров из-за публикации спорных или недостоверных материалов.
