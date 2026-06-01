РФ может пойти в наступление на новом участке: есть три варианта развития событий

Ангелина Подвысоцкая
1 июня 2026, 11:03
Российские оккупанты могут использовать Беларусь для наступления.
Россияне могут пойти в наступление с севера / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

  • РФ может атаковать Украину с севера
  • Враг может использовать Беларусь для наступления
  • Россиянам понадобится три месяца

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских военных в Донецкой области. Однако нельзя говорить о том, что именно это направление будет основным во время летнего наступления. Враг также может готовиться к открытию нового направления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить Краматорск и Константиновку, темпы продвижения россиян незначительны.

"Цели россиян на лето остаются неизменными - это полный захват Донецкой области, в частности Константиновки, Дружковки, Славянска и Краматорска. Сначала Путину обещали это до конца лета, но последние обещания у них снова как будто переносятся - уже до конца года", - говорит источник.

В то же время россияне могут попытаться продвигаться в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

Из-за серьезных потерь Кремль готовит новую волну мобилизации еще на 100 тысяч человек.

Варианты развития событий на фронте

Рассматривается несколько вариантов развития ситуации на фронте. Российские оккупанты могут действовать совместно с белорусскими военными со стороны Беларуси. Если Беларусь откажется давать своих бойцов, враг может пытаться атаковать собственными силами с её территории.

Россияне также могут пойти в наступление в Черниговской области с территории РФ. Источники не считают этот сценарий неизбежным. В то же время для подготовки такого наступления понадобится не менее трех месяцев.

Военный эксперт Иван Ступак отметил, что ключевыми целями нового российского наступления остаются Краматорск, Славянск и Константиновка в Донецкой области, а также важен Запорожский направление с рядом горячих точек. Войска РФ пытаются добиться полного контроля над Донбассом, однако им сопротивляются украинские силы. Подробности о целях нового российского наступления раскрыты в интервью с экспертом.

Как ранее сообщал Главред, российские войска полностью заняли города Покровск и Мирноград, использовав их как опорные пункты для дальнейшего продвижения. Враг сосредоточил там значительные силы, что усложняет освобождение этих населённых пунктов. Наступательной целью российской армии является также Доброполье.

Отметим, что несмотря на заявления об оккупации, Силы обороны продолжают удерживать части Покровска и ведут оборонительные бои на северных окраинах города, не позволяя полной оккупации. Старший офицер 7 корпуса ДШВ подтвердил наличие украинских позиций внутри города и активные действия по нанесению огневого поражения противнику. Это важная деталь для понимания реальной ситуации в Покровске.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

