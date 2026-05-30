Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле

Россия терроризирует Киев ракетными ударами от безысходности, у Путина еще не истерика, но уже паника, отметил Олег Жданов.

Банковая, водоканал и густонаселенные районы: Жданов – о новых целях ракетных атак России в Киеве

После массированной атаки на Киев в ночь с 23 на 24 мая, когда Россия попыталась наскрести сколь-нибудь впечатляющий комплект ракет (даже "аналоговнетный" "Орешник" зачем-то запустила, правда, по гаражам в Белой Церкви), только ленивый не гадает, как дальше Кремль будет "удивлять" украинцев своим ракетным террором. "Из-за поребрика" доносятся грозные предупреждения о каких-то грядущих беспрецедентных ударах по Киеву. А Лавров в разговоре с Рубио вдруг решил довести до ведома США, что Россия, пять лет лупящая по Киеву всем, что у нее есть, "приступает" к системным ударам по объектам в столице Украины. При этом российский МИД призвал иностранцев покинуть Киев, потому что Россия намеревается наносить удары по центрам принятия решений.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, чем новые ракетные атаки РФ на Киев будут отличаться от предыдущих, по каким целям теперь будет лупить Кремль, почему, несмотря на анонс ударов по центрам принятия решения, ударов по Банковой и Верховной Раде точно не будет, почему "Орешник" стал российским посмешищем, а также как массированные ракетные удары по украинской столице выдают панику Кремля.

Чем новые атаки России на Киев могут отличаться от предыдущих: количеством ракет и беспилотников, целями, усилением террора против гражданского населения и пр.?

Только количеством ракет, которые будут применяться за одну атаку: их может стать больше. Тем более, в ходе последней массированной атаки на Киев Россия не применяла Х-22. Хоть это и старые советские ракеты, но довольно мощные – боевая часть весом 960 кг. Ее носитель – стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Это единственное, чем Россия еще может нас удивить. Применив "Орешник", Путин исчерпал все свои возможности.

Второе, что изменится, – цели. Россия будет больше ориентироваться на террор против гражданского населения, потому что все военные предприятия, которые находились в Киеве, разбомблены. Посмотрите хотя бы на удары 23-24 мая по Лукьяновке: они наносились Россией не по заводу (там уже нечего бомбить, мы разбираем строения на территории завода, потому что они не подлежат восстановлению), а по территории рынка и торгового центра. И это были целенаправленные удары.

С ТЭЦ уже все понятно, если городские власти Киева уже сейчас рекомендуют жителям искать себе на зиму жилье за пределами города, поскольку будут проблемы с горячей водой и отоплением. За полгода восстановить ТЭЦ физически невозможно. Соответственно, по ним России бить незачем.

Так что новые атаки будут отличаться только двумя вещами: количеством ракет и изменением целей (в приоритете будут гражданские объекты и население, то есть Россия будет делать акцент на террор).

Удары "Орешником" и ядеркой по Киеву исключены?

Ядерку можно исключить сразу же. Очевидно, что с РФ на разных уровнях есть договоренность о том, что в этой войне будет применяться только конвенциональное оружие. Об этом говорили давно, когда Трамп только пришел к власти. А главное – Китай категорически против.

Есть еще один важный нюанс, почему Путин не применит против Украины ядерное оружие. Как известно, наши войска начали использовать метеозонды для доставки дронов типа Hornet в точки пуска. А россияне не могут нам ответить тем же. Знаете – почему? Все просто: роза ветров такова, что все несется в сторону России! Потому, если Путин бахнет любой ядерный заряд, радиоактивное облако и радиоактивные осадки будут ловить именно в России.

"Орешником" по Киеву Россия может попытаться ударить. Но! Во время атаки 24 мая один вообще не долетел, а второй почему-то улетел в Белую Церковь.

Вы думаете, удар "Орешником" пришелся по Белой Церкви по ошибке?

Безусловно. Военные специалисты знают, что "Орешник" не прошел государственные испытания. Потому каждый пуск "Орешника" – это продолжение испытательной программы. Не секрет, что было несколько неудачных пусков в промежутке между ударами им по Днепру и Львову: "Орешник" просто не полетел. Более того, один взорвался прямо в шахтной пусковой установке.

Так что далеко не факт, что "Орешник", улетевший в Белую Церковь, наводился именно на нее. Может быть, он и летел в Киев, но отклонился и пошел южнее.

Удар "Орешника" по Белой Церкви.

Учитывая специфику "Орешника", для него разве есть цели в Киеве?

Да для него вообще нет целей ни в Киеве, ни в Белой Церкви, ни во Львове, ни в Днепре.

У россиян с "Орешником" огромная проблема. Они взяли хорошую ракету СС-18, которую американцы прозвали "Сатана" за то, что ее очень трудно было перехватить американскими противоракетными комплексами. Это наша ракета, ее сделал "Южмаш". Эту ракету Россия видоизменяла, но нашими руками: задачи выполнял КБ "Южное". Из нее сначала сделали "Тополь", потом "Ярс", потом "Воеводу", потом "Рубеж". И вот у модернизированной ракеты РС-26 "Рубеж" россияне отрезали третью ступень и превратили ее из тяжелой в ракету средней дальности (6000 км). Но при этом же изменилась баллистика ракеты, ее аэродинамика, потому необходимо изменить и систему управления ею. А Россия этого не может сделать, потому что у нее нет ракетного КБ, как у нас.

Однако Москве же нужно пугать мир какими-то "аналоговнетными" образцами, потому было сделано следующее. Голова ракеты осталась от предыдущих модернизаций (разделяющаяся головная часть, состоящая из шести субэлементов). Россия и этого самостоятельно поменять не может, потому что нужно будет все начинать сначала, рассчитывая баллистику ракеты. Потому россияне взяли эти шесть субэлементов и начинили их обычными железяками. И, судя по последствиям удара "Орешником" по Белой Церкви, у России не хватает даже тугоплавких металлов (вольфрама, никеля и т.д.), чтобы сделать мощную болванку, разносящую все и вся. Возьмите 36 гирь по 48 кг и сбросьте их с самолета – вот что такое "Орешник".

К тому же субэлементы должны дополнительно наводиться, каждый из них должен попасть в свою цель. Это ведь шесть ракет в одной! Но и с этим не сложилось. Судя по видео прилета "Орешника", там сработал вышибной заряд, который просто вытолкнул эти шесть болванок, которые дальше полетели компактно до самой земли, даже кассета не раскрылась.

Эта ракета и ее пуск стоят около 100 млн долларов. Но она абсурдна в плане боевого применения. Путин просто надеется, что все испугаются и разбегутся. Но Запад уже просто смеется над тем, как эти шесть частей плюхаются в одну точку, хотя должны рассредоточиться и накрыть огромную площадь: ведь по замыслу это должны быть шесть ядерных зарядов. В этом же смысл разделяющейся головной части ракеты: накрыть сразу несколько целей, но при этом чтобы не все заряды были сбиты противоракетной системой. Выходит, что эти удары "Орешником" по Украине демонстрируют некачественность и неточность этой ракеты.

А каким может быть характер цели "Орешника" при ударе по Киеву? Россия может выбрать в качестве цели густонаселенный район, потому что болванки ракеты пробьют несколько перекрытий в домах.

На днях российский МИД рекомендовал иностранцам покинуть Киев и, по сути, анонсировал удары России "по центрам принятия решений и командным пунктам". Куда, по-вашему, может прилететь? И каким будет реальный военный эффект от разрушения административных зданий? В чем их смысл? Ведь едва ли условный удар по Банковой приведет к параличу управления войсками на фронте.

Это психологическое воздействие. Однако могу вас заверить, что по Банковой и по Верховной Раде не прилетит, это точно. Уже даже глава оборонного комитете Госдумы РФ Картаполов заявлял, что ударов по Верховной Раде и Офису президента не будет – мол, "там никто не принимает никаких решений". Однако на самом деле причина в другом: в радиусе километра от китайского посольства находится и Банковая, и Рада. Это лучшая "система ПВО" для этих админзданий.

Тем более, Китай, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он вывозить из Киева своих дипломатов, заявил, что он за мир, тем самым дав понять, что Пекин не одобряет удары по украинской столице. А насчет вывоза дипломатов Китай скромно промолчал.

Ни одна страна не сорвалась и не бросилась вывозить свои посольства, как это было в феврале 2022 года. Тогда за две недели до вторжения многие вывезли всех сотрудников посольства, закрыв все на ключ.

Потому удары по административным зданиям, если и будут, будут осуществляться исключительно с целью психологического воздействия. Это во Вторую мировую войну был смысл это делать, и Гитлер пытался наносить удары по Москве, чтобы вынудить правительство уехать из столицы. А сегодня центр принятия решений там, где находится человек или группа лиц, принимающих решения. Но такова Россия: она до сих пор воюет по шаблонам Второй мировой, а креативит крайне редко.

А для чего тогда были эти анонсы ударов по Киеву, которые публиковал российский МИД? По чему именно Россия может пытаться бить?

Россия может попытаться создать геноцидные условия для украинского населения, в частности, жителей Киева, нанеся удары по водоканалу и очистительным сооружениям. Выведение из строя любого из этих объектов создаст невозможные условия для проживания в городе. Без воды город не сможет, а без канализации – тем более. Тогда в Киеве будет так, как в Донецке, где пакетики выбрасывают на улицу из окон.

А как таковых центров принятия решений, то есть конкретных зданий, на сегодняшний день нет. Кстати, в Кабмин на Грушевского уже прилетал "шахед". И что? Повредил верхний этаж, даже стену не проломил. Там крепкое здание еще советской постройки, причем времен Холодной войны.

А в чем был смысл информирования Лавровым Рубио о том, что Россия будет бить по Киеву? Ну, не благословения же США Россия ждала на эти действия.

Путин пытается убедить США и Китай в том, что еще раз Россия нанесет массированный удар по Украине, и все, украинцы сдадутся. И своеобразный карт-бланш Путину на это дали.

А столица важна, поскольку она диктует моду в политикуме страны, и там формируется общественное мнение (безусловно, оно и в регионах формируется, но в столице – больше). Россия пытается сломать дух украинской нации, создавая картинку Киева в огне и дыме, как это было на рассвете 24 февраля 2022 года. При этом она стремится раструбить на весь мир, что Киев разбомблен, напугать, чтобы люди были на нервах. Информационное сопровождение атак – это очень важная составляющая.

Предупреждая о будущих ударах по Киеву, Россия давит этим и на Си Цзиньпина, и на Трампа. Лавров мог говорить об этом Рубио в надежде на то, что он сразу позвонит Зеленскому, скажет о предстоящих ударах и поторопит с принятием решения и согласием на "сделку".

Однако Украина сейчас не в той позиции, чтобы соглашаться. Наша позиция стала сильнее, а вот у Трампа, как он любит выражаться, "нет карт", чтобы надавить на нас. Ведь военную помощь от США мы не получаем – наши партнеры покупают у американцев необходимое вооружение для нас. Поставки по контрактам, которые раньше заключались, Штаты выполнили все. Потому-то Рубио и не перезванивал Зеленскому.

Насколько оправдана рекомендация экс-министра иностранных дел Кулебы о том, что киевлянам стоит покинуть город на эти дни? На ваш взгляд, нужно уезжать из Киева и на какое время?

В принципе, это личное дело каждого, но я не вижу в этом смысла. В целом, Россия нас натренировала. Даже год назад количество жертв после таких ударов у нас было больше, а сейчас люди научились реагировать и прятаться. Да и куда ехать киевлянам, у которых нет родственников под Киевом или в других более спокойных регионах. Снимать жилье – это лишние траты, и не у всех есть возможность. Плюс тут, в Киеве, работа. Главное – не лениться и спускаться в укрытие или метро. Последний удар по Лукьяновке продемонстрировал, что метро – это надежное укрытие, как и паркинги.

Кулеба выполняет функциональные обязанности, а обязанность властей – предупредить. Правда, у них еще есть обязанность обеспечить. К счастью, метро открыто как убежище.

Насколько экономически оправдано тратить дефицитные высокоточные ракеты стоимостью в миллионы долларов на укрепленные бетонные здания, защищенные передовыми системами ПВО, в которых наверняка не будет людей, которых Кремль хотел бы ликвидировать?

Важно понимать ментальность россиян: даже если у них будет всего одна ракета, они все равно ее запустят. Окажись Кремль перед выбором – заправить авиационный бомбардировщик топливом или купить хлеб для голодающих, он купит авиационное топливо, чтобы отправить ракету по Украине.

Сложность войны с Россией состоит в том, что она не учитывает цену вопроса. Если она задалась целью нас победить, то вопрос о деньгах вообще неуместен: сколько надо, столько и спустят на войну. Просто взгляните: российская экономика валится, денег катастрофически не хватает, все доят РФ, как только могут (Китай ни одного чипа даром не дал россиянам, даже Ким Чен Ын стрижет с Путина валюту, как шерсть с барана), но она продолжает кидать в топку войны все. Для нее нет "болевых порогов": это касается и людей, и денег. Так, в ответ на вопрос Сталина о том, кто будет брать Берлин, Жуков положил 300 тысяч человек. Для России неважна цена ракеты, ресурса, человеческой жизни, если надо выполнить задачу.

О чем говорит тот факт, что Россия сейчас пытается наносить более массированные и кровавые атаки, не только по Киеву, а по всей Украине? Пытается компенсировать неудачи на фронте и сделать незаметный начавший перелом в войне, о котором говорил Сибига?

Россия действует так от безысходности. Это еще не истерика, но уже паника в рядах политического руководства Российской Федерации.

Впрочем, Сибига очень оптимистично видит картину. Например, если говорить о дронах, то мы лишь в нескольких сегментах получили преимущество. Наша задача сейчас – не растерять его. Россия очень активно пытается восстановить паритет и вновь получить преимущество в сфере беспилотных систем. К слову, наш удар по Старобельску – это был удар по школе операторов БПЛА, который Россия пытается представить как атаку на детский колледж.

Удары РФ стали более массированными и растянутыми во времени опять-таки от безысходности. Взгляните на состав удара: по Киеву летело все, что только можно, это называется "я его слепила из того, что было". Она запустила все, что наскребла. А запуск столь разных ракет и дронов влечет за собой проблемы взаимодействия, потому что разные виды авиации, разные типы ракет, разная скорость, разные системы наведения и время подлета. Раньше Россия за удар использовала два-три вида ракет – и понеслась. А сейчас она собирает "с миру по нитке", чтобы собрать в кучу ракетный удар. Вот и "Орешник" к атаке прилепили, с одной стороны, по политическим мотивам, а с другой стороны – для устрашения. Дальше мы будем наблюдать такую же картину – такой же "букет" из ракет. Какие ракеты найдут, такие и запустят.

А безысходность у России из-за того, что там прекрасно понимают, что ресурсы заканчиваются, в частности, видят дефицит бюджета. Если уж глава Центробанка РФ открыто говорит о настолько больших бюджетных проблемах, что следующим этапом будет конфискация вкладов населения. А Зюганов вообще с трибуны сказал, что Россия на пороге 1917 года, и нельзя допустить революции. Потому-то Кремль в панике, потому-то надеется каждый раз перед атакой, что соберет кучу ракет, как бабахнет, и Киев сдастся и примет условия Москвы. Остановиться Россия не может, потому что это будет признанием поражения в войне.

Продвигаются российские войска на фронте только из-за того, что, как рассказывают наши военные, иной раз не хватает боекомплекта: хоть вагон патронов возьми, но россияне идут один за одним, волна за волной, и чисто физически невозможно успеть уничтожить эти "мясные штурмы".

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

