Большинство ошибается: когда и как поливать помидоры, чтобы не потерять урожай

Инна Ковенько
30 мая 2026, 08:44
Рассказываем, как избежать типичных ошибок при поливе томатов и обеспечить стабильный рост растений.
Идеальное время для полива помидоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно поливать помидоры
  • Как часто нужно поливать помидоры
  • Когда помидоры поливать нельзя

Правильный режим полива — одно из ключевых условий для здоровья томатов. Чрезмерная влага или плохой дренаж часто становятся причиной болезней, растрескивания плодов или даже гибели растений.

Главред расскажет, сколько воды нужно помидорам и когда именно ее давать.

Идеальное время для полива помидоров

Специалисты советуют поливать помидоры рано утром, пишет Martha Stewart. В это время почва успевает насытиться влагой до наступления жары, а листья не остаются мокрыми слишком долго, что снижает риск грибковых заболеваний, в частности фитофтороза.

Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Как часто поливать помидоры

Молодые растения, которые только формируют корневую систему, нуждаются в более частом поливе, но меньшим количеством воды. Зрелые кусты, которые уже плодоносят, рекомендуется поливать глубоко несколько раз в неделю, чтобы вода проникала к корням.

Условия выращивания также влияют на частоту полива:

  • Помидоры в небольших контейнерах быстро пересыхают и могут требовать полива ежедневно, иногда даже дважды в день;
  • В приподнятых грядках или открытом грунте влага удерживается дольше, поэтому достаточно глубокого полива раз в несколько дней.

Когда помидоры поливать нельзя

Помидоры не переносят "мокрых ног". Если почва постоянно остается сырой, корни могут загнивать, а листья желтеть и покрываться пятнами. Чрезмерный полив часто приводит к растрескиванию плодов и развитию грибковых болезней.

Важно помнить, что симптомы избытка и недостатка воды схожи: растение вянет, листья опускаются. Разница заключается в состоянии почвы — если она мокрая и липкая, это признак чрезмерного полива, если сухая — растению не хватает влаги.

Смотрите видео о том, как правильно поливать помидоры:

@greenlife_agro Если ты ежедневно поливаешь помидоры, а они все равно вянут — слушай внимательно. Так поступают почти все — и теряют урожай! Частый поверхностный полив — это ловушка. Корни начинают расти вверх, потому что вся влага — только сверху. А сверху в жару — как на сковороде. И корни просто "сгорают". Результат? Листья скручиваются, помидоры находятся в стрессе, завязь опадает. Решение — простое: поливай редко, но глубоко. По 5–10 литров под каждый куст, 1–2 раза в неделю. И не забудь о мульче — она спасает от жары лучше любого полива!#томаты#помидор#огород#огород♬ Summer Vibes - GRLN

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

"Это война на истощение": украинские дроны все сильнее влияют на ход войны - WP

Поднялся густой столб дыма: мощный взрыв прогремел возле Ровно - есть попадание

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле

Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Китайский гороскоп на завтра, 30 мая: Петухам - скандал, Кроликам - широкие жесты

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

Сумка под обувь — уже неактуально: как правильно сочетать вещи в образе

То взлет, то падение: почему у людей-"восьмерок" самая сложная и мощная карма

"Горько молодым": 24-летний автор хита "Смарагдове небо" женился

"Это война на истощение": украинские дроны все сильнее влияют на ход войны - WP

Поднялся густой столб дыма: мощный взрыв прогремел возле Ровно - есть попадание

Как правильно уничтожить амброзию и почему кошение триммером только вредит

Гороскоп на завтра, 31 мая: Весам — успех, Овнам — недоразумение

Большинство ошибается: когда и как поливать помидоры, чтобы не потерять урожай

РФ атаковали дроны: под ударом авиазавод в Таганроге и нефтебаза в Армавире

Портулак захватывает огород за считанные дни: как избавиться от сорняка без химии

Украина и Канада наладят совместное производство дронов для ВСУ

"Подсыпали и подкладывали": Ольге Сумской пытались навредить

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

Строгие приметы в праздник 30 мая: что можно и нельзя делать

РФ готовится к новому обстрелу Киева: "Флэш" назвал возможные цели оккупантов

Догадываются далеко не все: как назвать "рюкзак" на украинском - меткие варианты

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

Можно ли носить фотографию в кошельке — к чему приводит такая привычка

Гороскоп на июнь 2026: назван везунчик месяца в любви и финансах

Катастрофа на горизонте: ледник "Судного дня" трещит по швам и грозит коллапсом

Астрологи назвали главных счастливчиков июня — деньги сами идут к ним в руки

Кондиционер больше не нужен: один фокус моментально охладит спальню

Жена Кошевого показала младшую красавицу-дочь

Может ли РФ "отрезать" Киев: прогноз ударов по ключевой магистрали

Путин внезапно заявил, что война "идет к завершению"

Народный артист Украины Малинин: Рыбчинский жестко разнес путиниста

Температура опустится до +4 и пойдет дождь: когда в Украину придет потепление

Дрон РФ ударил по дому в Румынии: детали громкого международного скандала

Нужно ли срывать зеленые плоды с картофеля: как это влияет на урожай

Младшая дочь Заворотнюк припала к могиле матери

Взорван центр РЭР врага: детали мощного удара дронов по целям ФСБ

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

Возле дома лучше не сажать: в какие деревья чаще всего попадает молния

Как ещё можно назвать Татьяну на украинском языке — необычные варианты обращений

Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФ

Украина под атакой ракет и дронов: во многих областях объявлена тревога

Почему Румыния не сбила российский дрон: Невзлин назвал настоящую причину

Цвета перевернуты или нет: раскрыт секрет флага Украины еще со времен УНР

Прохлада в доме без кондиционера: как работает простой греческий трюк

В ПриватБанке отказываются отдавать деньги: что происходит

Одна добавка в пергамент — и о проблемах с выпечкой можно забыть навсегда

Девушка нашла на распродаже старый шкаф и сразу поняла его особенность

Строительная компания НЕСТ досье

Принесет в дом негатив: почему не стоит оставлять кольцо после развода

Любимчик фортуны в июне: кого ждут судьбоносные новости и новая глава жизни

ВСУ пошли в контрнаступление: Коваленко назвал "горячие" направления фронта

"Звучит как "Нам конец": скандальную Приходько напугал гимн Украины

На дне моря нашли корабль с богатствами, забытыми на 300 лет

Карьерный взлет и прибыль на целый год: кого ждет невероятная удача с июня 2026

Экономия в авто без усилий: одна деталь резко снижает расход топлива

Джеджула показал взрослого сына от Димопулос

