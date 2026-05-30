Большинство ошибается: когда и как поливать помидоры, чтобы не потерять урожай

Рассказываем, как избежать типичных ошибок при поливе томатов и обеспечить стабильный рост растений.

Идеальное время для полива помидоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как правильно поливать помидоры

Как часто нужно поливать помидоры

Когда помидоры поливать нельзя

Правильный режим полива — одно из ключевых условий для здоровья томатов. Чрезмерная влага или плохой дренаж часто становятся причиной болезней, растрескивания плодов или даже гибели растений.

Идеальное время для полива помидоров

Специалисты советуют поливать помидоры рано утром, пишет Martha Stewart. В это время почва успевает насытиться влагой до наступления жары, а листья не остаются мокрыми слишком долго, что снижает риск грибковых заболеваний, в частности фитофтороза.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Как часто поливать помидоры

Молодые растения, которые только формируют корневую систему, нуждаются в более частом поливе, но меньшим количеством воды. Зрелые кусты, которые уже плодоносят, рекомендуется поливать глубоко несколько раз в неделю, чтобы вода проникала к корням.

Условия выращивания также влияют на частоту полива:

Помидоры в небольших контейнерах быстро пересыхают и могут требовать полива ежедневно, иногда даже дважды в день;

В приподнятых грядках или открытом грунте влага удерживается дольше, поэтому достаточно глубокого полива раз в несколько дней.

Когда помидоры поливать нельзя

Помидоры не переносят "мокрых ног". Если почва постоянно остается сырой, корни могут загнивать, а листья желтеть и покрываться пятнами. Чрезмерный полив часто приводит к растрескиванию плодов и развитию грибковых болезней.

Важно помнить, что симптомы избытка и недостатка воды схожи: растение вянет, листья опускаются. Разница заключается в состоянии почвы — если она мокрая и липкая, это признак чрезмерного полива, если сухая — растению не хватает влаги.

@greenlife_agro Если ты ежедневно поливаешь помидоры, а они все равно вянут — слушай внимательно. Так поступают почти все — и теряют урожай! Частый поверхностный полив — это ловушка. Корни начинают расти вверх, потому что вся влага — только сверху. А сверху в жару — как на сковороде. И корни просто "сгорают". Результат? Листья скручиваются, помидоры находятся в стрессе, завязь опадает. Решение — простое: поливай редко, но глубоко. По 5–10 литров под каждый куст, 1–2 раза в неделю. И не забудь о мульче — она спасает от жары лучше любого полива! #томаты#помидор#огород#огород ♬ Summer Vibes - GRLN

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

