Одна добавка в пергамент — и о проблемах с выпечкой можно забыть навсегда

Алексей Тесля
29 мая 2026, 18:35
Проблема возникает из-за того, что пергамент долго хранится свернутым в рулон и сохраняет эту форму.
Что делать с пергаментной бумагой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Многие сталкивались с ситуацией, когда пергамент для выпечки вместо помощи только усложняет готовку: лист постоянно сворачивается, топорщится по краям и плохо ложится в форму.

Особенно неудобно это при приготовлении пирогов, хлеба или десертов в глубоких формах. Однако кулинары нашли простой способ сделать бумагу гораздо удобнее в использовании — и для этого нужна всего лишь вода, пишет Wprost.

Проблема возникает из-за того, что пергамент долго хранится свернутым в рулон и сохраняет эту форму. После разворачивания он стремится снова скрутиться, из-за чего плохо прилегает к стенкам и дну формы.

Чтобы исправить это, достаточно слегка смять лист бумаги руками, превратив его в рыхлый комок. Затем его быстро смачивают под водой, слегка отжимают и снова расправляют. После такой процедуры пергамент становится мягким, пластичным и легко принимает форму противня или формы для выпечки.

Кулинары отмечают, что влажная бумага отлично держится на месте, не сдвигается при наливании теста и плотнее прилегает даже в углах. При этом использовать такой пергамент в духовке безопасно: небольшое количество влаги быстро испаряется при нагревании.

Особенно полезным этот способ считают при выпечке чизкейков, брауни, домашнего хлеба, кексов и блюд в глубоких формах. Кроме того, многие замечают, что после выпекания бумага легче отделяется от готового изделия и не повреждает выпечку.

По словам любителей домашней кухни, после такого простого трюка возвращаться к обычному "сухому" пергаменту уже не хочется.

Смотрите видео - выпечка без теста:

В видео показан простой домашний десерт без классического теста, который готовится на основе лаваша, йогурта и ягод. Автор сочетает нежную основу с клубникой, малиной и орехами, благодаря чему выпечка получается сочной, ароматной и с легкой хрустящей текстурой.

Для приготовления используются доступные ингредиенты, а сам десерт запекается в духовке до золотистой корочки и подается с сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как легко "отклеить" пергамент от выпечки. Даже если выпечка крепко прилипла к пергаменту, существует простой способ ее отсоединить. Вам понадобится всего несколько минут.

Напомним, Главред ранее писал о способах заменить пергамент. Есть несколько замечательных заменителей для пергаментной бумаги, которые помогут выпекать вкусные блюда без лишних хлопот.

Об источнике - Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, которое освещает широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищи.

