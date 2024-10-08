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Хозяйкам на заметку: как легко "отклеить" пергамент от выпечки

Руслана Заклинская
8 октября 2024, 18:39
162
Даже если выпечка крепко прилипла к пергаменту, существует простой способ ее отсоединить. Вам понадобится всего несколько минут.
Хозяйкам на заметку: как легко 'отклеить' пергамент от выпечки
Как оторвать пергамент от выпечки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео

Ситуация, когда пергаментная бумага прилипла к выпечке, знакома многим. Это может стать настоящим испытанием, но не стоит впадать в панику. Если действовать обдуманно, вы сможете спасти свое блюдо и насладиться его вкусом.

Во-первых, если ваша выпечка прикрепилась к пергаменту, не спешите отдирать его, повреждая само изделие. Даже если вы готовили блюдо для праздничного стола, не волнуйтесь: вкус вашей выпечки не пострадает.

Один из самых эффективных способов решения этой проблемы - слегка увлажнить пергамент, поделилась пользовательница TikTok с ником @sweettouchdesign33. Для этого перенесите выпечку с пергаментом на увлажненное полотенце. Подождите несколько минут, пока влага не пропитает бумагу.

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Благодаря этому пергамент легко отойдет и вы сможете его убрать, не оставляя следов на выпечке. Этот способ особенно хорошо работает для изделий из дрожжевого теста.

Смотрите видео, как легко оторвать пергамент от выпечки:

Если вы выпекали блюдо из слоеного теста, стоит действовать несколько иначе. Лучше всего оставить выпечку в духовке еще на 10-15 минут после того, как она будет готова. Это позволит ей остыть естественным образом. Когда ваша выпечка немного остынет, пергамент с легкостью отделится.

TikTok

TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.

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