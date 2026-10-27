Зачем закапывать банановые кожуры на грядках: не все знают об их пользе

Как использовать банановые кожуры для растений? Какие питательные вещества они содержат, как ускорить их разложение и почему настой не заменяет удобрения.

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Банановые кожуры в почве / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как использовать банановые кожуры в саду

Почему компостирование полезнее, чем настой

Как правильно вносить органические отходы

Обычно банановые кожуры сразу попадают в мусорное ведро, однако они могут обрести вторую жизнь в саду. Эти кухонные отходы содержат питательные вещества, необходимые растениям для роста и развития. Использование банановых корок - простой способ повторного применения органических отходов в домашнем хозяйстве. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечаетCronista, банановые кожуры содержат калий, фосфор, кальций и магний. Калий участвует в важных физиологических процессах растений, а фосфор способствует развитию корневой системы. В то же время растения могут усваивать эти элементы по мере разложения органических остатков, а результат зависит от состояния почвы и условий компостирования.

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Как правильно использовать банановые кожуры в саду

Чтобы извлечь пользу из такого органического материала и избежать возможных проблем, стоит соблюдать несколько простых правил.

Измельчение

Кожуру лучше нарезать или разорвать на небольшие кусочки. Так они быстрее разлагаются в почве, хотя скорость этого процесса зависит от температуры, влажности и активности почвенных микроорганизмов.

Добавление в компост

Измельчённые банановые кожуры можно добавлять в компостную кучу вместе с другими органическими отходами. После созревания компост поможет обогатить почву органическим веществом, улучшить её структуру и поддержать плодородие.

Видео о том, как использовать банановые кожуры в садоводстве, можно посмотреть здесь:

Прямое закапывание

Кожуры можно закапывать в почву на грядках или в других участках сада. Важно не оставлять крупные куски на поверхности и не размещать их слишком близко к ней, ведь органические остатки могут привлекать насекомых и животных. Не стоит также класть свежие кожуры непосредственно у корней растений.

Стоит ли готовить "банановую воду" для полива

Некоторые популярные домашние советы рекомендуют настаивать банановые кожуры в воде, а затем использовать полученную жидкость для полива. Однако нет достаточных научных доказательств того, что такой настой обеспечивает растения калием в количестве, необходимом для полноценной подкормки.

Поэтому не стоит рассчитывать на "банановую воду" как на полноценное удобрение для комнатных или садовых культур. Более практичным решением будет компостирование кожур или их осторожное внесение в почву. В то же время важно помнить, что сами по себе банановые кожуры не заменяют комплексного питания растений, а их польза зависит от общего состояния почвы и потребностей конкретной культуры.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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