Известковый налет на кране растворит одно средство из кухни за 15 минут

Эксперты объяснили, как быстро и без использования агрессивной химии очистить краны в доме от налёта.

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Налет исчезнет за считанные минуты, если воспользоваться домашним средством из кухни / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как очистить кран от известкового налета за 15 минут

Как усилить действие уксуса в борьбе с налётом на кранах

Чем заменить уксус, если его нет дома

Самый доступный помощник для ухода за смесителями часто стоит на кухне. Обычный уксус способен за 15 минут растворить известковый налет на кранах и смесителях. Об этом сообщили специалисты издания Kertvár.

Главред узнал, что отмыть краны уксусом бывает легче, чем специальными химическими средствами. Это натуральное средство не требует ни особых навыков, ни специального инвентаря.

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"Самый простой и старейший в мире способ удаления известкового налета - это дешевый продукт: уксус. Мы часто откладываем чистку бытовой техники, потому что толстый слой налёта нас отпугивает. Использование уксуса может помочь нам избежать этой утомительной задачи", - отмечают специалисты.

Как очистить кран от налета уксусом

Уксус нужно нанести непосредственно на проблемные участки или протереть их смоченным ватным диском. Через 10–15 минут кран нужно промыть водой. Если налет застарелый - процедуру нужно повторить.

Как защитить смеситель от накипи с помощью свечи / Инфографика: Главред

"Некоторые люди усиливают действие уксуса, добавляя стиральный порошок, поскольку полученную пасту легче наносить на углы и вертикальные поверхности. Смешайте стиральный порошок и уксус, чтобы получилась густая паста, затем нанесите на участки, которые нужно очистить. Оставьте на пять минут, затем протрите влажной губкой или тряпкой", - советуют эксперты.

Еще один вариант - смешать уксус с жидким мылом в равных пропорциях. Смесь держат на загрязненном участке 10–15 минут, после чего смывают теплой водой.

Как отмыть кран без уксуса

Если дома все-таки нет уксуса, для очистки налета на кране можно использовать лимонный сок. Его нужно разбавить водой в соотношении 1:1 и промыть загрязненные поверхности.

Подойдет также обычная зубная паста - небольшое количество наносят на кран, очищают мягкой тканью или щеткой и смывают теплой водой.

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