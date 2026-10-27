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Как правильно выкопать гладиолусы на зиму: что нужно сделать перед хранением

Марина Иваненко
27 октября 2026, 21:10
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Когда выкапывать гладиолусы на зиму, как правильно просушить луковицы и при какой температуре хранить посадочный материал до весенней посадки.
Когда выкапывать гладиолусы на зиму
Когда выкапывать гладиолусы на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Когда выкапывать гладиолусы перед зимой
  • Как правильно сушить и хранить луковицы
  • Где хранить посадочный материал до весны

Гладиолусы украшают сад яркими соцветиями, но их луковицы чувствительны к сильным морозам. В регионах с холодными зимами оставлять их в открытом грунте рискованно: промерзание земли может привести к повреждению посадочного материала. Именно поэтому осенью гладиолусы обычно выкапывают и переносят на зимнее хранение. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает kerteszkedj.hu, чтобы сохранить гладиолусы до следующего сезона, важно вовремя выкопать посадочный материал, правильно просушить его и обеспечить надлежащие условия зимнего хранения.

видео дня

Когда выкапывать гладиолусы: ориентируйтесь на листья

Не спешите обрезать листья сразу после цветения. Они продолжают питать луковицы, помогая им накапливать питательные вещества для следующего сезона.

Обычно гладиолусы выкапывают примерно через шесть-восемь недель после цветения, когда листья начинают желтеть и отмирать. Во многих регионах Украины это приходится на осень, но точное время зависит от сорта, погоды и сроков цветения.

Не стоит ждать, пока земля промерзнет. Если прогнозируются сильные заморозки, лучше выкопать растения раньше, даже если листья еще не полностью высохли.

Как правильно выкапывать гладиолусы

Для работы выберите сухой день, когда почва не слишком влажная. Выкапывайте растения осторожно, чтобы не повредить подземную часть и маленькие детки, образовавшиеся вокруг нее.

  1. Используйте садовую вилку или лопату, осторожно разрыхляя землю на некотором расстоянии от стебля.
  2. Не выдергивайте растения за листья: так можно повредить посадочный материал.
  3. Стряхните остатки почвы, но не мойте его без необходимости, чтобы не добавлять лишней влаги.
  4. Обрежьте стебель, оставив небольшой остаток длиной в несколько сантиметров.
  5. Сразу отложите мягкие, подгнившие или сильно поврежденные экземпляры.

Видео о том, как и когда выкапывать гладиолусы, можно посмотреть здесь:

Как сушить луковицы гладиолусов перед хранением

После выкапывания посадочный материал нужно просушить. Разложите его в один слой в сухом, затененном и хорошо проветриваемом месте, защищенном от мороза. Не оставляйте части растений под прямыми солнечными лучами или в сыром помещении.

Обычно на сушку уходит около двух-трех недель. За это время внешняя оболочка подсыхает, а остатки стеблей становятся менее влажными. Важно не складывать свежевыкопанные луковицы в плотную кучу, поскольку недостаточная вентиляция повышает риск загнивания.

Как отделить старую луковицу и подготовить дочки

После просушки можно приступать к сортировке. У гладиолусов новая луковица формируется над старой, которая постепенно отмирает. Когда посадочный материал достаточно подсохнет, старую часть обычно удается легко отделить.

Если она крепко держится, не отрывайте её силой: лучше дать растительным частям ещё немного времени на просушку.

Вокруг новых луковиц часто образуются маленькие дочки. Их можно собрать отдельно, подписать по сортам и хранить до весенней посадки. Для достижения размера, достаточного для полноценного цветения, им обычно требуется несколько сезонов.

Перед отправкой на хранение осмотрите каждый луковицу. Подозрительные пятна, повреждения, мягкие участки или признаки вредителей могут свидетельствовать о проблемах. Пораженные экземпляры следует отделить от здоровых, а сильно поврежденные - выбросить.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Где и при какой температуре хранить гладиолусы зимой

Для зимнего хранения важны прохлада, сухость и циркуляция воздуха. Слишком высокая влажность способствует развитию плесени, а избыточное тепло может привести к высыханию посадочного материала или преждевременному прорастанию.

Соблюдайте несколько правил:

Температура

Ориентируйтесь примерно на +4…+10 °C, если это соответствует рекомендациям для вашего сорта и условий хранения.

Помещение

Подойдут сухой подвал, прохладная кладовая или другое место без мороза и резких перепадов температуры.

Упаковка

Используйте картонные коробки, бумажные пакеты или сетчатые ящики, обеспечивающие доступ воздуха.

Влажность

Не кладите посадочный материал в герметичные пластиковые пакеты, где может скапливаться конденсат.

Проверка

Примерно раз в месяц осматривайте луковицы и отбирайте те, которые начали гнить или покрылись плесенью.

Когда высаживать гладиолусы весной

Весной гладиолусы высаживают в открытый грунт, когда земля достаточно прогреется и минует угроза сильных заморозков. Ориентироваться следует на температуру почвы около +10 °C и местные погодные условия. В разных регионах Украины сроки посадки могут отличаться.

Если ежегодная выкопка кажется слишком хлопотным делом, можно выращивать гладиолусы в больших контейнерах. Осенью их переносят в защищенное от мороза помещение. Однако условия зимовки зависят от сорта: важно не допускать промерзания субстрата и чрезмерного увлажнения.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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