Пятен и неприятного запаха больше не будет: как отстирать кухонные полотенца

Старые кухонные полотенца можно спасти даже тогда, когда на них скопились жирные пятна и появился неприятный запах.

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Как отстирать жирное кухонное полотенце / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как удалить свежие жирные пятна с кухонного полотенца

Зачем замачивать ткань перед стиркой и как использовать соду

При какой температуре стирать полотенца, чтобы не повредить ткань

Жирные пятна, неприятный запах и потускневшая ткань - распространенные проблемы кухонных полотенец. Даже после стирки в стиральной машине на них могут оставаться следы масла и жира. Однако правильная предварительная обработка поможет вернуть полотенцам чистоту.

Как очистить кухонные полотенца от жира и каких ошибок следует избегать, рассказывает Главред.

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Как удалить жирные пятна перед стиркой

Кухонные полотенца ежедневно соприкасаются с жиром и остатками еды. Со временем это приводит к появлению стойких пятен и неприятного запаха. Обычной стирки не всегда достаточно, поэтому важно подготовить ткань заранее, пишет Life.hu.

Если пятно свежее, сначала промокните его бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки жира. Не растирайте загрязнение, иначе оно может проникнуть глубже в волокна.

Затем нанесите на пятно небольшое количество жидкого средства для мытья посуды. Аккуратно распределите его по загрязнённому участку и оставьте на несколько минут. После этого прополощите полотенце и постирайте его в стиральной машине.

Что поможет с стойкими пятнами

Если полотенце сильно загрязнено или долго сохраняло неприятный запах, перед стиркой его стоит замочить. Наберите в таз или раковину тёплую воду, добавьте моющее средство и оставьте ткань на несколько часов.

Для предварительной очистки также можно использовать пищевую соду. Она помогает устранить часть загрязнений и запахов, но не заменяет моющее средство и правильную стирку.

Как вернуть полотенцам мягкость / Инфографика: Главред

После замачивания постирайте полотенце в стиральной машине. Температуру выбирайте в соответствии с рекомендациями на этикетке: хлопковые изделия часто выдерживают горячую стирку, а цветные ткани и материалы из смешанных волокон могут потребовать более деликатного режима.

Как правильно стирать и сушить кухонные полотенца

Не стоит добавлять в стиральную машину больше средства, чем рекомендовано производителем. Его остатки могут накапливаться в волокнах ткани. Также желательно стирать кухонные полотенца отдельно от сильно загрязненной одежды.

После стирки тщательно высушите текстиль. Не оставляйте влажные полотенца скомканными в корзине или стиральной машине: из-за влаги в них может появиться затхлый запах.

Регулярная стирка, предварительная обработка пятен и полная сушка помогут дольше сохранять кухонные полотенца чистыми и свежими.

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