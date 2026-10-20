Как компактно сложить полотенца, чтобы сэкономить место в шкафу — классный способ

Блогерша показала, что делать, когда полотенца занимают слишком много места на полках.

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Как правильно складывать полотенца в шкафу / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как компактно сложить полотенца в рулончики

Как сэкономить место в шкафу без органайзеров

Сложенные обычным способом полотенца могут занимать немало места в шкафу. Кроме того, достать нужное полотенце из высокой стопки бывает очень неудобно.

Но Главред узнал, что украинская блогерша Ирина Денисенко в TikTok показала, как складывать полотенца в компактные рулончики, которые занимают мало места и их удобно доставать одной рукой.

видео дня

Как компактно сложить полотенца, чтобы сэкономить место

Чтобы полотенца занимали меньше места и выглядели аккуратно, достаточно изменить привычный способ складывания. Для этого не нужны дополнительные органайзеры - нужно просто сложить само полотенце по-другому.

Сначала его необходимо расправить и разложить на ровной поверхности. Далее нужно сложить полотенце в маленький треугольник, подвернув один из углов полотенца. После этого полотенце нужно сложить пополам и скрутить в плотный рулон.

Как сделать полотенца снова мягкими / Инфографика: Главред

"В результате вы получите компактные элегантные рулончики, которые выглядят очень аккуратно и занимают минимум места. К тому же эти рулончики удобнее доставать, ведь их можно легко взять одной рукой, не нарушая порядок", - отметила Денисенко.

Видео о том, как компактно сложить полотенца, можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Ирина Денисенко Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.

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