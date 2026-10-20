Как компактно сложить полотенца, чтобы сэкономить место в шкафу — классный способ

Вы узнаете:
- Как компактно сложить полотенца в рулончики
- Как сэкономить место в шкафу без органайзеров
Сложенные обычным способом полотенца могут занимать немало места в шкафу. Кроме того, достать нужное полотенце из высокой стопки бывает очень неудобно.
Но Главред узнал, что украинская блогерша Ирина Денисенко в TikTok показала, как складывать полотенца в компактные рулончики, которые занимают мало места и их удобно доставать одной рукой.
Как компактно сложить полотенца, чтобы сэкономить место
Чтобы полотенца занимали меньше места и выглядели аккуратно, достаточно изменить привычный способ складывания. Для этого не нужны дополнительные органайзеры - нужно просто сложить само полотенце по-другому.
Сначала его необходимо расправить и разложить на ровной поверхности. Далее нужно сложить полотенце в маленький треугольник, подвернув один из углов полотенца. После этого полотенце нужно сложить пополам и скрутить в плотный рулон.
"В результате вы получите компактные элегантные рулончики, которые выглядят очень аккуратно и занимают минимум места. К тому же эти рулончики удобнее доставать, ведь их можно легко взять одной рукой, не нарушая порядок", - отметила Денисенко.
Видео о том, как компактно сложить полотенца, можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Ирина Денисенко
Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.
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