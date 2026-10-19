Стиралка сильно трясется во время отжима: как устранить проблему самостоятельно

Когда стиральная машина начинает подпрыгивать во время отжима, не всегда требуется дорогой ремонт.

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Почему стиральная машина трясется во время работы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему стиральная машина подпрыгивает и сильно трясется во время отжима

Как самостоятельно устранить вибрацию

Какие признаки указывают на серьезную неисправность

Стиральная машина ежедневно выдерживает немалую нагрузку. И хотя лёгкая вибрация во время отжима является нормальным явлением, сильное трясение или даже "хождение" по полу сигнализирует о проблеме.

Главред расскажет, как самостоятельно устранить неисправность и в каких случаях лучше довериться профессионалу.

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Почему стиральная машина "прыгает" во время стирки

Несбалансированная загрузка

Самый распространенный фактор - неправильное распределение белья в барабане, пишет Southern Living. Если вещи сбились в один клубок, машина начинает работать неравномерно. В таком случае достаточно приостановить цикл, распутать белье и равномерно распределить его. Особенно это касается крупных вещей - одеял или пледов, которые занимают много места и создают дисбаланс.

Неровная установка

Еще одна причина - неправильное положение самой машины. Если она стоит на наклонной или неровной поверхности, во время работы возникает сильная вибрация. Проверить это можно с помощью уровня: пузырь должен находиться точно посередине как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Ножки стиральной машины регулируются - их можно подкрутить, а после выравнивания зафиксировать гайками, чтобы они не смещались.

Почему стиральная машина плохо отжимает белье / Инфографика: Главред

Износ деталей

Со временем даже самая качественная техника изнашивается. Постоянная нагрузка может повредить подшипники, уплотнители или подвески барабана. Иногда деформируется сама ванна или барабан. Все эти детали можно заменить, но ремонт часто обходится дорого. Эксперты советуют: если стоимость ремонта превышает половину цены новой машины, лучше подумать о замене техники.

Признаки серьезных проблем

Есть несколько признаков, свидетельствующих о необходимости вызова мастера:

следы ржавчины или протечки воды под машиной;

пятна масла на полу;

искривленный барабан;

постоянная сильная вибрация даже после выравнивания.

В таких случаях самостоятельно устранить неисправность практически невозможно.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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