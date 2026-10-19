Посеревшая постель засияет белизной: что нужно добавить во время стирки

Даже после регулярной стирки белые простыни и наволочки могут постепенно седеть и терять свежесть.

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Как отстирать белые простыни / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как отбелить постельное белье в домашних условиях

Как правильно стирать белое постельное белье

Как сохранить белизну постельного белья после стирки

Белые простыни и наволочки со временем теряют первоначальный вид. На волокнах скапливаются остатки стирального порошка, пот, кожный жир и минеральные отложения из воды. Именно они постепенно меняют цвет белья и делают его несвежим.

Главред расскажет, как отбелить постельное белье в домашних условиях.

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Чем отбелить постельное белье

Обычная пищевая сода может стать эффективным дополнением к стиральному средству, пишет Apartment Therapy. Она помогает нейтрализовать запахи, растворяет часть загрязнений и облегчает работу стирального порошка. Особенно полезна сода в регионах с жесткой водой, где минеральные отложения мешают качественной стирке.

Чтобы освежить постельное белье, достаточно отмерить полстакана соды - примерно 100–120 граммов - и засыпать её прямо в барабан вместе с бельём. Добавьте обычное стиральное средство в необходимом количестве и выберите режим стирки в соответствии с этикеткой. Если ткань посерела из-за накопления грязи и остатков порошка, после такой стирки она станет заметно светлее. Важно помнить, что сода не является отбеливателем, поэтому старые желтые пятна она может не удалить полностью.

Белый уксус для удаления остатков порошка

Еще один домашний способ - использование белого уксуса. Его можно налить в отсек для кондиционера, если это разрешено инструкцией стиральной машины. Уксус помогает растворить остатки моющего средства и часть минерального налета, благодаря чему ткань становится свежее. Важно не смешивать уксус с содой в одной емкости - они нейтрализуют действие друг друга. Также категорически нельзя сочетать уксус с хлорным отбеливателем, ведь такая реакция может выделять опасный газ.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Когда нужен кислородный отбеливатель

Если простыни давно утратили белизну и домашние методы не дают результата, стоит использовать кислородный отбеливатель. Он действует мягче, чем хлор, но эффективно устраняет серость и возвращает ткани свежий вид. Главное - следовать инструкциям производителя и учитывать состав материала, чтобы не повредить волокна.

Советы по сохранению белизны

Чтобы постельное белье дольше оставалось белым, важно отделять его от цветных вещей, не перегружать барабан и не превышать дозировку порошка. Избыток средства может оставлять налет, который со временем делает ткань тусклой. Регулярная стирка с правильными добавками поможет сохранить свежесть и продлить срок службы белья.

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Об источнике: Apartment Therapy Apartment Therapy - это независимое американское онлайн-СМИ, специализирующееся на дизайне интерьера, организации пространства и стиле жизни. Основанное в 2004 году дизайнером Максвеллом Райаном, оно стало одним из самых известных ресурсов в сфере домашнего декора и получило премию Webby.

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