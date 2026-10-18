Бананы останутся свежими до двух недель: о простой хитрости знают единицы

Чтобы продлить срок свежести бананов, стоит обратить внимание на условия хранения еще при покупке.

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Как дольше сохранить бананы / колаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Чтобы продлить срок свежести, стоит обратить внимание на условия хранения бананов

Рекомендуется отдавать предпочтение бананам, которые продаются без полиэтиленовой упаковки

Бананы относятся к тем продуктам, которые нередко оказываются в мусорном ведре раньше, чем успевают быть съеденными. В магазине покупатели часто выбирают зеленоватые плоды, рассчитывая, что дома они постепенно дозреют.

Однако уже через несколько дней кожура может покрыться темными пятнами, а сами фрукты потеряют привлекательный внешний вид. При этом далеко не все знают, что при правильном хранении бананы способны гораздо дольше сохранять свои качества, пишет Express.

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Чтобы продлить срок их свежести, стоит обратить внимание на условия хранения еще при покупке. В первую очередь рекомендуется отдавать предпочтение бананам, которые продаются без полиэтиленовой упаковки. Даже если пакет имеет небольшие отверстия, он может способствовать ускоренному созреванию фруктов.

Причина заключается в этилене - природном газе, который выделяют бананы и многие другие плоды. Это вещество регулирует процесс созревания, а его накопление вокруг фруктов может привести к тому, что они начнут быстрее темнеть и перезревать. Именно поэтому не стоит оставлять бананы в закрытых пакетах или помещать их в общую фруктовую емкость, особенно рядом с другими спелыми плодами.

Оптимальное место для хранения - сухая кухонная поверхность, защищенная от прямого солнечного света. Важно, чтобы рядом не находились источники тепла, например плита, духовка или бытовые приборы, нагревающиеся во время работы. Повышенная температура ускоряет созревание, из-за чего бананы быстрее теряют первоначальный вид.

Есть и еще один способ продлить срок хранения - разделить связку на отдельные плоды. Дополнительно можно обернуть их плодоножки пищевой пленкой. Поскольку именно через область стебля выделяется значительная часть этилена, такая мера помогает несколько замедлить созревание. В результате кожура дольше остается желтой, а фрукты медленнее покрываются коричневыми пятнами.

Тем, кто хочет упростить уход за бананами, подойдет специальная подставка с крючком. Она позволяет подвешивать плоды, обеспечивая свободную циркуляцию воздуха и уменьшая вероятность появления вмятин, которые могут ускорять порчу.

/ Инфографика: Главред

Когда бананы достигнут желаемой степени зрелости, их можно убрать в холодильник. Низкая температура замедлит дальнейшие изменения, хотя кожура со временем может заметно потемнеть. При этом внешний вид не всегда отражает состояние мякоти: даже у бананов с коричневой кожурой внутренность нередко остается мягкой, ароматной и пригодной для употребления.

Таким образом, несколько несложных привычек помогут сократить количество выбрасываемых продуктов и дольше наслаждаться вкусом бананов. Главное - не допускать скопления этилена, избегать перегрева и выбирать подходящий способ хранения в зависимости от степени зрелости фруктов.

Смотрите видео - советы по хранению бананов:

В ролике собраны доступные рекомендации, которые помогут дольше сохранять овощи и фрукты свежими даже в жаркие летние дни. Поддерживать качество продуктов можно без специальных контейнеров и дополнительных затрат - достаточно правильно организовать их хранение на кухне.

Автор подробно рассказывает, какие плоды не стоит убирать в холодильник, поскольку воздействие низких температур может ухудшить их вкус и текстуру. Кроме того, зрителям объясняют, почему картофель следует держать отдельно от лука, а бананы - на расстоянии от яблок и других фруктов, активно выделяющих этилен, который ускоряет созревание.

Ранее Главред писал о том, что делать, чтобы бананы не становились коричневыми. Процесс созревания можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше.

Напомним, ранее сообщалось о том, как выглядит "настоящий" банан. Оказываются, банан может быть совсем не таким, каким мы привыкли его видеть.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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