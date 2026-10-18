Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Бананы останутся свежими до двух недель: о простой хитрости знают единицы

Алексей Тесля
18 октября 2026, 17:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Чтобы продлить срок свежести бананов, стоит обратить внимание на условия хранения еще при покупке.
Бананы останутся свежими до двух недель: о простой хитрости знают единицы
Как дольше сохранить бананы / колаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Чтобы продлить срок свежести, стоит обратить внимание на условия хранения бананов
  • Рекомендуется отдавать предпочтение бананам, которые продаются без полиэтиленовой упаковки

Бананы относятся к тем продуктам, которые нередко оказываются в мусорном ведре раньше, чем успевают быть съеденными. В магазине покупатели часто выбирают зеленоватые плоды, рассчитывая, что дома они постепенно дозреют.

Однако уже через несколько дней кожура может покрыться темными пятнами, а сами фрукты потеряют привлекательный внешний вид. При этом далеко не все знают, что при правильном хранении бананы способны гораздо дольше сохранять свои качества, пишет Express.

видео дня

Чтобы продлить срок их свежести, стоит обратить внимание на условия хранения еще при покупке. В первую очередь рекомендуется отдавать предпочтение бананам, которые продаются без полиэтиленовой упаковки. Даже если пакет имеет небольшие отверстия, он может способствовать ускоренному созреванию фруктов.

Причина заключается в этилене - природном газе, который выделяют бананы и многие другие плоды. Это вещество регулирует процесс созревания, а его накопление вокруг фруктов может привести к тому, что они начнут быстрее темнеть и перезревать. Именно поэтому не стоит оставлять бананы в закрытых пакетах или помещать их в общую фруктовую емкость, особенно рядом с другими спелыми плодами.

Оптимальное место для хранения - сухая кухонная поверхность, защищенная от прямого солнечного света. Важно, чтобы рядом не находились источники тепла, например плита, духовка или бытовые приборы, нагревающиеся во время работы. Повышенная температура ускоряет созревание, из-за чего бананы быстрее теряют первоначальный вид.

Есть и еще один способ продлить срок хранения - разделить связку на отдельные плоды. Дополнительно можно обернуть их плодоножки пищевой пленкой. Поскольку именно через область стебля выделяется значительная часть этилена, такая мера помогает несколько замедлить созревание. В результате кожура дольше остается желтой, а фрукты медленнее покрываются коричневыми пятнами.

Тем, кто хочет упростить уход за бананами, подойдет специальная подставка с крючком. Она позволяет подвешивать плоды, обеспечивая свободную циркуляцию воздуха и уменьшая вероятность появления вмятин, которые могут ускорять порчу.

Как дольше сохранить свежесть бананов
/ Инфографика: Главред

Когда бананы достигнут желаемой степени зрелости, их можно убрать в холодильник. Низкая температура замедлит дальнейшие изменения, хотя кожура со временем может заметно потемнеть. При этом внешний вид не всегда отражает состояние мякоти: даже у бананов с коричневой кожурой внутренность нередко остается мягкой, ароматной и пригодной для употребления.

Таким образом, несколько несложных привычек помогут сократить количество выбрасываемых продуктов и дольше наслаждаться вкусом бананов. Главное - не допускать скопления этилена, избегать перегрева и выбирать подходящий способ хранения в зависимости от степени зрелости фруктов.

Смотрите видео - советы по хранению бананов:

В ролике собраны доступные рекомендации, которые помогут дольше сохранять овощи и фрукты свежими даже в жаркие летние дни. Поддерживать качество продуктов можно без специальных контейнеров и дополнительных затрат - достаточно правильно организовать их хранение на кухне.

Автор подробно рассказывает, какие плоды не стоит убирать в холодильник, поскольку воздействие низких температур может ухудшить их вкус и текстуру. Кроме того, зрителям объясняют, почему картофель следует держать отдельно от лука, а бананы - на расстоянии от яблок и других фруктов, активно выделяющих этилен, который ускоряет созревание.

Ранее Главред писал о том, что делать, чтобы бананы не становились коричневыми. Процесс созревания можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше.

Напомним, ранее сообщалось о том, как выглядит "настоящий" банан. Оказываются, банан может быть совсем не таким, каким мы привыкли его видеть.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
бананы лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы не сможем устоять": Зеленский откровенно рассказал о скандале с Трампом

"Мы не сможем устоять": Зеленский откровенно рассказал о скандале с Трампом

18:25Политика
С начала осени Украина освободила больше территории, чем захватила РФ - Зеленский

С начала осени Украина освободила больше территории, чем захватила РФ - Зеленский

18:06Фронт
"Сделали всё возможное": в ФРГ прозвучал тревожный прогноз насчет помощи Украине

"Сделали всё возможное": в ФРГ прозвучал тревожный прогноз насчет помощи Украине

16:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

Украину накроет аномальное тепло: когда температура взлетит, а дожди прекратятся

Украину накроет аномальное тепло: когда температура взлетит, а дожди прекратятся

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

Последние новости

18:29

РФ модифицировала ударные дроны "Гербера-2": раскрыта главная опасность

18:25

"Мы не сможем устоять": Зеленский откровенно рассказал о скандале с Трампом

18:06

С начала осени Украина освободила больше территории, чем захватила РФ - Зеленский

17:33

Пригоревшая кастрюля снова заблестит: чем отмыть даже стойкий черный нагар

17:26

Бананы останутся свежими до двух недель: о простой хитрости знают единицыВидео

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
17:00

Китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Тиграм — прибыль, Быкам — рост

16:43

За защиту энергообъектов Киевской области будет отвечать заместитель министра восстановления Олейник. СМИ рассказали о ключевых вызовах

16:36

Грибок исчезнет из растений без дорогих препаратов: поможет средство из кухни

16:31

"Сделали всё возможное": в ФРГ прозвучал тревожный прогноз насчет помощи Украине

Реклама
16:30

Зачем немцы осенью надевают носки на зеркала автомобилей: хитрый секрет

16:15

Зачем осенью смазывают инструменты маслом: секрет британских садоводов

15:52

РФ пытается открыть путь к Запорожью: военный рассказал об угрозе

15:44

Одна привычка перед сном ускоряет пожелтение подушек: как этого избежать

15:23

США разблокировали обмен разведданными с Украиной: Зеленский раскрыл детали

15:02

Зачем сыпать рис в горшок с орхидеей: секретный трюк опытных цветоводов

14:58

Дефицит и стремительный рост цен: какой продукт подорожает уже зимой

14:35

Украина никогда не победит РФ в привычном понимании: в Минобороны Италии объяснили почему

14:30

У известного украинского режиссера диагностировали рак

14:05

Умерла Народная артистка Украины Ольга Осиик

13:56

Эксперты призвали заворачивать яблоки в газету: в чем причинаВидео

Реклама
13:51

Что будет с Украиной без США: эксперт раскрыл последствия сделки Трампа с Путиным

13:50

Гороскоп на завтра, 19 октября: Скорпионам — сюрприз, Водолеям — приятные моменты

13:33

"Сумасшедший дом": пьяные фанатки сорвали концерт Меладзе

13:14

РФ накопила дроны и готовит новую волну ударов: какие области в зоне риска

13:09

Какие плодовые деревья стоит сажать осенью: эксперты назвали 5 лучших вариантов

13:08

Жизнь 4 знаков зодиака кардинально изменится в течение следующих двух месяцев

13:04

Китайский гороскоп на завтра, 19 октября: Драконам - стресс, Змеям - благодарность

12:56

Деньги заблокированы: клиенты Приватбанка осталась без доступа к соцвыплате

12:43

Гороскоп Таро на завтра 19 октября: Львам - нет выбора, Скорпиону - разногласия

12:32

Украину накроет аномальное тепло: когда температура взлетит, а дожди прекратятся

12:22

Финансовый гороскоп на неделю 19-25 октября: Тельцам — прибыль, Рыбам — рост

12:12

Куда пропала Катя Chilly: "Голос країни", карьера и скандалВидео

11:59

Батарея горячая сверху, а снизу холодная: проблема может быть вовсе не в воздухе

11:57

Магнитная буря 19 октября: ухудшится ли самочувствие метеозависимых украинцев

11:45

Засохший цветок или упавшее зеркало: 6 примет, предвещающих беду

11:38

Даже старый налет исчезнет за считанные минуты: что нужно залить в унитазВидео

11:26

Как избавиться от плесени и влаги на окнах: 7 лучших комнатных растений

11:09

Брата Макса Чмерковского отстранили от "Танцев со звездами": что он сделал

11:08

Любовный гороскоп на неделю 19-25 октября: Овнам — время, а Скорпионам — доверие

11:01

США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа

Реклама
10:57

РФ атаковала промышленное предприятие на Волыни: людей призывают эвакуироваться

10:43

Как правильно хранить сушеные грибы: какая тара защитит от плесени и моли

10:18

Как скрыть седину без окрашивания: поможет простое домашнее средство

10:03

"Не уверен, что Зеленский понимает": Рубио резко ответил на обвинения о Starlink

09:30

Кремль хочет сорвать поставки помощи Украине: в ISW назвали новую угрозу

09:19

Путинистка Шукшина оказалась в больнице в тяжелом состоянии

08:42

РФ дважды атаковала Запорожье: погибла женщина, среди раненых ребенокФото

08:41

"Это очень хорошее решение": Трамп и Рубио прокомментировали отмену санкций против РФ

08:10

Тышкевич раскрыл план Трампа: почему Украине грозит еще полгода войнымнение

07:44

Под ударом Москва и Петербург: дроны поразили крупный нефтяной терминал, возник пожарВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять