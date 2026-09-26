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Старые зубные щетки не стоит выбрасывать: варианты повторного использования

Анна Косик
26 сентября 2026, 16:01
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Блогер показал, как дать "вторую жизнь" старым зубным щеткам.
Старые зубные щетки не стоит выбрасывать: варианты повторного использования
Лайфхаки по повторному использованию зубных щеток / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как повторно использовать старые зубные щетки
  • Что можно почистить дома с помощью зубных щеток
  • Как использовать старые зубные щетки для велосипеда

Старые зубные щетки могут обрести вторую жизнь после того, как их перестали использовать по прямому назначению. Из них можно сделать полезные приспособления для уборки, организации пространства и даже ухода за велосипедом.

Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰" показал несколько простых способов повторного использования старых зубных щеток.

видео дня

Что можно сделать из старой зубной щетки

Старая зубная щетка имеет компактную форму и щетину, благодаря чему её можно использовать для очистки труднодоступных мест. Один из вариантов повторного использования - сделать из старой щетки компактную щётку для мытья стаканов и рюмок.

Он особенно удобен там, где рукой сложно достать до дна или внутренних стенок посуды. Для этого пластиковую ручку щетки нагревают в центральной части и осторожно сгибают. После остывания она приобретает нужную форму.

"Нагреваем её, сгибаем над огнём и получаем удобную мини-щётку, которой легко почистить даже труднодоступные места", - отметил автор видео.

Как сделать держатель для зубной щетки

Еще один способ использовать старые щетки - превратить их головки в настенные держатели. Для этого автор отрезает головки пилкой по металлу и использует двусторонний скотч для фиксации.

Как сделать крючки из старых зубных щеток

После отрезания головок от ручек можно сделать небольшие крючки для ванной комнаты. Пластиковую ручку нужно нагреть и согнуть, после чего закрепить готовый крючок на стене с помощью двустороннего скотча.

Как сделать щипцы для чистки семечек

Из двух старых зубных щеток можно сделать простое приспособление для чистки семечек. Для этого со щеток нужно полностью срезать щетину, после чего соединить ручки скотчем или резинкой.

В результате получаются своеобразные щипцы, которыми можно раздавить скорлупу семечек подсолнечника или тыквы.

Как использовать старую зубную щетку для уборки

Старой зубной щеткой можно чистить манжету холодильника, ручки газовой плиты, швы между плиткой и отложения на манжете стиральной машины.

Как использовать старые зубные щетки для велосипеда

Еще один вариант повторного использования - взять две старые зубные щетки и небольшой шприц со смазкой. Щетки соединяют щетиной друг к другу, а между ними помещают цепь. С помощью шприца смазка подается между щетками во время очистки.

"Две старые зубные щетки могут стать удобным смазчиком для велосипеда", - отметил автор видео.

Во время использования блогер советует держать щетки так, чтобы они не выскакивали, и постепенно добавлять смазку. А после этого щетки можно вымыть и хранить до следующей чистки велосипедной цепи.

Смотрите видео о том, как повторно использовать старые зубные щетки:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰

"Точка зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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