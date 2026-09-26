Планировала ребенка с мужем-военным: в Киеве удар РФ убил Марию Евженко

Муж погибшей рассказал, что у них с женой было много планов на будущее, но вчера они рухнули.

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Российский удар унес жизнь украинской журналистки / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/D.Yivzhenko

Кратко:

В результате атаки РФ в Киеве погибла молодая журналистка

Муж погибшей рассказал, что пара планировала завести ребенка

25 сентября страна-агрессор Россия атаковала бизнес-центр в Киеве. В результате атаки погибли люди. Среди них и 29-летняя журналистка Мария Евженко. О её гибели в Facebook сообщил муж, боевой медик Даниил Евженко.

Мужчина написал, что ушел из жизни самый важный для него человек. Даниил отметил, что Мария была для него не только любимой женой, но и лучшим другом.

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"Маша была замечательной, умной, проукраинской. Она была моим лучшим другом, девушкой, женой, голосом разума и воплощением заботы", - написал Евженко.

Муж погибшей рассказал, что в прошлом году они с женой взяли в кредит квартиру, а этой зимой планировали завести ребенка. Однако теперь у Даниила не стало жены, не будет детей, и квартира уже не нужна.

"Я потерял друга, девушку, жену, мать моих будущих детей, которых теперь не будет", - добавил военный.

У Марии также осталась собака Джесси, которая не понимает, где ее хозяйка, и очень скучает.

Генерал раскрыл цель затяжных атак РФ на Киев

Главред писал, что, по словам военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, продолжительные российские атаки направлены не только непосредственно на военные цели, но и на создание постоянного психологического и организационного напряжения в Киеве и других тыловых городах.

Цель россиян - парализовать столицу, не дать возможности работать, заблокировать работу детских садов и школ, офисов, магазинов. И для киевлян это серьезная проблема.

Удары РФ по Киеву - последние новости

Напомним, Главред писал, что в результате ночной российской атаки на Киев 26 сентября был поврежден супермаркет Auchan "Беличи", расположенный в ТРЦ Lavina Mall. Магазин пока временно не работает.

Ранее сообщалось, что в столице Украины этой ночью неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за применения дронов и их обнаружения над городом. Последствия зафиксированы в двух районах - Соломенском и Оболонском.

Накануне, 25 сентября, Россия нанесла удар дроном по офисному зданию в Киеве. Известно о четырёх погибших, ещё семь человек ранены, в том числе один ребёнок.

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О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006–2010), пишет Википедия.

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