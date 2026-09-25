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РФ обстреливает дата-центры: есть ли риск отключения Интернета в Украине

Алексей Тесля
25 сентября 2026, 20:14
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Дополнительная уязвимость дата-центров связана с их расположением, многие из них находятся в обычных наземных зданиях
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РФ наносит удары по украинским провайдерам / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Pixabay/Lucent_Designs_dinoson20

Главное:

  • В чем опасность ударов по дата-центрам
  • Что произойдет при повреждении дата-центров
  • Может ли Интернет полностью исчезнуть

Российские атаки действительно способны привести к перебоям с интернетом и связью в отдельных населённых пунктах и районах. Однако полностью лишить доступа к сети всю Украину одновременно, по мнению специалистов, невозможно.

В чем опасность ударов по дата-центрам

По словам советника президента Украины по оборонным технологиям Сергея "Флэша" Бескрестнова, украинская интернет-инфраструктура построена по распределённому принципу. Поэтому повреждение одного дата-центра, узла связи или другого важного объекта само по себе не приведёт к отключению целых областей или городов.

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"Украина является страной с максимально распределенными интернет-каналами, поэтому вся страна - области, города - не останется без интернета", - отмечает он.

При этом локальные сбои вполне возможны. Если оборудование провайдера оказывается повреждено, специалистам приходится проводить ремонт, восстанавливать инфраструктуру и искать альтернативные маршруты для передачи трафика.

Кроме того, восстановление поврежденных сетей требует дополнительных финансовых затрат. По словам Бескрестнова, в дальнейшем это потенциально может отразиться и на цене интернет-услуг.

Вместе с тем эксперт призвал украинцев не реагировать паникой на сообщения о возможном полном отключении интернета.

"Не стоит подвергаться информационным атакам врага и паниковать. Нас уже пугали, что не будет еды, не будет топлива, теперь пугают исчезновением интернета", - сказал он.

Таким образом, последствия атак могут проявляться локально:

  • проблемы способны возникнуть у определённого оператора, в конкретном городе или отдельном районе;
  • вариант, при котором интернет одновременно исчезнет по всей территории Украины, считается нереалистичным.
Сергей Бескрестнов "Флэш"
/ Инфографика: Главред

Что такое дата-центры и почему они становятся целью

Дата-центр, также называемый центром обработки данных, представляет собой специализированное помещение, в котором размещаются серверы, системы хранения информации и сетевое оборудование. Именно такая инфраструктура обеспечивает работу большого количества цифровых сервисов.

От дата-центров зависят, в частности, новостные ресурсы, государственные информационные системы, банковские онлайн-сервисы, облачные платформы, телефония и корпоративные сети. Поэтому повреждение одного подобного объекта может повлиять сразу на несколько видов услуг, которыми люди пользуются ежедневно.

Именно концентрация большого количества оборудования и трафика делает такие объекты потенциально привлекательными целями для ударов.

Что произойдет при повреждении дата-центров

Консультант в сфере телекоммуникаций, IT и медиарынка Анатолий Фроленков отмечает, что через поврежденные в Киеве площадки проходил значительный объем трафика внутреннего сегмента.

"Вынесли ключевые дата-центры, где происходит коммутация всеукраинского сегмента интернета. Для понимания масштаба - через эти площадки раньше, до полномасштабной войны, шла существенная доля трафика внутреннего сегмента. В результате на несколько часов "легли" два крупных оператора, чье ядро ​​сети располагалось именно там", - цитирует Фроленкова портал.

По словам специалиста, дополнительная уязвимость подобных объектов связана с их расположением. Многие дата-центры находятся в обычных наземных зданиях, которые изначально не создавались с учетом возможного воздействия средств поражения.

Может ли Интернет полностью исчезнуть

Несмотря на повреждение отдельных крупных объектов, эксперты не ожидают полного отключения интернета в стране. Одной из причин они называют высокую степень децентрализации украинского телекоммуникационного рынка.

"В Украине никогда не было министерства интернета, отрасль никогда не регулировалась, не нужны были многомиллионные лицензии. Вход был максимально дешевым, поэтому и услуги предоставляли тысячи предпринимателей. Это максимально децентрализованная отрасль", - прокомментировал DW Эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко.

Он пояснил, что в Украине работают несколько тысяч субъектов хозяйствования, предоставляющих доступ к интернету. У каждого из них есть собственная инфраструктура и подключения к магистральным операторам. Крупнейшие компании также располагают собственными международными каналами связи.

Для обычного пользователя это означает наличие альтернатив: в большинстве случаев можно выбрать другого поставщика услуг, а в некоторых многоквартирных домах доступно сразу несколько провайдеров.

По мнению эксперта, именно такая структура рынка стала одним из факторов устойчивости украинского интернета:

"В Украине наверняка один из лучших сервисов доступа к сети интернет в мире", - говорит Глущенко.

При этом специалист отмечает, что физическое разрушение оборудования всё же способно временно вывести из строя отдельные участки сети. Восстановить их можно после проведения соответствующих ремонтных работ.

Что делать, если не работает интернет
/ Инфографика: Главред

Как инфраструктуру готовят к новым атакам

На необходимость дальнейшего резервирования инфраструктуры обращает внимание и председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации параламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Александр Федиенко.

"Исчезнет ли интернет в Украине? Конечно - нет. Состоится перестройка инфраструктуры, резервирование многих площадок", - написал в Facebook Федиенко.

По его словам, подобные атаки не способны надолго парализовать работу украинских провайдеров, поскольку поврежденные элементы инфраструктуры можно восстанавливать.

Специалисты, в свою очередь, рекомендуют операторам и владельцам дата-центров продолжать усиливать децентрализацию. Среди возможных мер - территориальное распределение оборудования, создание дополнительных площадок в других регионах, а также хранение резервных копий и зеркал данных за пределами Украины, в том числе в европейских дата-центрах и облачных сервисах.

Позиция президента Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел Ставку. Среди прочего были приняты дополнительные решения по защите и обеспечению бесперебойной работы инфраструктуры дата-центров и других объектов, критически важных для сферы связи.

"Необходима полная реализация этих решений на всех уровнях, и это личная ответственность чиновников и руководителей спецслужб", - подчеркнул Зеленский.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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