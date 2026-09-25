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Почему 26 сентября нельзя отказывать нуждающемуся в помощи: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
25 сентября 2026, 14:56
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Считается недобрым поступком 26 сентября оставить без поддержки человека, искренне нуждающегося в помощи, или отказать нуждающемуся в милостыне.
Какой церковный праздник 26 сентября
Какой церковный праздник 26 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 26 сентября
  • Что можно делать 26 сентября
  • Что нельзя делать 26 сентября

В субботу, 26 сентября, православные верующие вспоминают Переставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 26 сентября

Апостол Иоанн был сыном рыбака Заведея и братом Иакова. Вместе с братом он оставил привычную жизнь и последовал за Иисусом Христом, став одним из двенадцати его апостолов.

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Иоанн входил в число ближайших учеников Спасителя. Вместе с Петром и Иаковом он присутствовал при наиболее значимых событиях земной жизни Христа, в том числе был свидетелем его Преображения.

Особое место апостола среди учеников проявилось во время распятия. Когда многие последователи Христа покинули место казни, Иоанн остался возле креста вместе с Пресвятой Богородицей. Согласно церковному преданию, именно тогда Иисус поручил ему заботиться о своей матери. После этого апостол относился к Богородице как к родному человеку и заботился о ней.

Почему Иоанна называют Богословом

Церковь именует апостола Иоанна Богословом. Его Евангелие отличается от трех других - от Матфея, Марка и Луки - особым богословским содержанием.

Евангелист не только описывает земную жизнь и служение Иисуса Христа, но и глубоко раскрывает учение о его Божественной природе. Евангелие от Иоанна начинается словами о Слове, которое было от начала у Бога и само было Богом.

Еще одной важной темой произведений апостола становится любовь. Иоанн подчеркивает, что вера в Бога не может существовать отдельно от любви к ближнему.

Церковная традиция связывает с именем Иоанна Богослова Евангелие от Иоанна, три соборных послания, а также книгу Откровения, известную как Апокалипсис.

С кончиной апостола связано особое церковное предание. Когда Иоанн почувствовал приближение конца земной жизни, он попросил учеников подготовить для него место погребения.

Апостол лег в приготовленную могилу, после чего ученики, выполняя его волю, покрыли тело землей. Узнав об этом, другие христиане пришли к месту захоронения и открыли могилу, однако тела Иоанна там не обнаружили.

Поэтому церковь говорит не просто о смерти апостола, а о его переставлении - переходе из земной жизни в вечность.

Приметы 26 сентября

  • Дождь в этот день - к хорошему урожаю в следующем году.
  • Вечером ожидается дождь.
  • Грачи уже улетели на юг - вскоре ждали снега и раннего похолодания.

Что нельзя делать 26 сентября

Народные обычаи этого дня особое значение придавали доброте и милосердию. Считалось недобрым поступком оставить без поддержки человека, искренне нуждающегося в помощи, или отказать нуждающемуся в милостыне. Такую традицию связывали с образом самого апостола, служение которого стало примером любви, сострадания и заботы о ближних.

Что можно делать 26 сентября

В день чествования апостола Иоанна Богослова христиане молятся святому, прося его покровительства в различных жизненных нуждах. К нему обращаются с просьбами о здоровье и выздоровлении, семейном благополучии, крепком браке и рождении детей. Также апостола издавна считали покровителем отправляющихся в путь, поэтому перед длительными поездками молились о счастливом путешествии и защите от опасностей. Небесное покровительство Ивана Богослова традиционно просят также люди, деятельность которых связана с обучением, писательством и искусством.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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