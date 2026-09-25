Россияне ударили по двум больницам в Запорожье, вспыхнул пожар: что известно

Во время обстрела эвакуировали пять человек. Один мужчина получил легкие травмы.

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Последствия атаки на Запорожье / Коллаж: Главред, фото:t.me/zoda_gov_ua

Коротко:

Россияне утром атаковали Запорожье, есть "прилеты"

Пострадали два медицинских учреждения города

Один мужчина ранен, пятерых эвакуировали

Российские войска утром атаковали Запорожье - есть попадания по объектам города, под ударом оказались два медицинских учреждения, в одном из них вспыхнул пожар. Предварительно, ранение получил один мужчина. О последствиях атаки рассказал исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин.

О первых последствиях обстрела руководитель области проинформировал сразу после попаданий.

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"Россияне утром атаковали Запорожье. Есть попадания по объектам города. В одном из медицинских учреждений возник пожар", - отметил Семикин.

Состояние пострадавшего пока не уточняется, однако медики уже работают с ним на месте. Мужчине оказывают необходимую помощь, а информацию о других возможных пострадавших в ОВА продолжают проверять.

Эвакуация из медучреждения

Персонал и пациентов пришлось выводить из здания, где началось возгорание. По данным областной администрации, обошлось без тяжелых последствий для людей, которые находились внутри.

"В медучреждении, которое пострадало от утренней атаки, эвакуировали пятерых человек. Предварительно один мужчина получил легкие травмы. Других раненых по состоянию на сейчас нет", - сообщил Семикин.

Отдельно глава ОВА поблагодарил все службы, которые работают на местах попаданий и оперативно помогают людям.

Поврежденные скорые и гражданские авто

Позже стало известно о втором медицинском учреждении, оказавшемся в зоне поражения. Там разрушения получили не только здания, но и транспорт, в частности автомобили экстренной помощи.

"От утренней вражеской атаки пострадало еще одно медучреждение Запорожья. Повреждены помещения, машины скорой и гражданские автомобили. К счастью, люди не ранены", - подчеркнул Семикин.

Обновлено. В ГСЧС сообщили, что два человека пострадали в результате утренней атаки российских беспилотников по городу. Медики оказывают им необходимую помощь, информация уточняется.

"В результате обстрела повреждено лечебное учреждение. Спасатели вместе с персоналом эвакуировали с этажей 7 пациентов, в том числе маломобильных людей, и ликвидировали пожар в одном из отделений. Также разрушения получили многоэтажки, гаражи и автомобили по другим адресам. На местах работали все оперативные службы", - говорится в сообщении.

Атаки РФ на Запорожье - новости

Как писал Главред, в ночь на 21 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате была повреждена гражданская инфраструктура: два многоэтажных дома, учебное заведение и торговый центр. Известно о как минимум пяти раненых.

Поздно вечером 17 сентября Россия нанесла удар по торговому комплексу "Амстор" в Запорожье. Спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади более 10 тыс. кв. м. После атаки торговый центр практически уничтожен.

12 сентбяря страна-агрессор РФ атаковала четырьмя баллистическими ракетами предприятие "Запорожсталь", которое даже не возобновила работу после предыдущих обстрелов.

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О персоне: Михаил Семикин Михаил Александрович Семикин – временно исполняющий обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации с 8 сентября 2026 года, заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации (2024–2026). Депутат Мелитопольского городского совета Запорожской области VIII созыва. Родился 22 мая 1986 года в Мелитополе Запорожской области. В 2008 году окончил Мелитопольский государственный педагогический университет по специальности "Педагогика и методика среднего образования. Биология. Практическая психология", получил квалификацию учителя биологии, валеологии и основ экологии, практического психолога в учебных заведениях. В 2009 году по специальности "Управление учебным заведением" получил степень магистра педагогического образования и квалификацию руководителя учебно-воспитательного учреждения и его подразделений в Мелитопольском государственном педагогическом университете. В 2010 году окончил Таврический государственный агротехнологический университет по специальности "Экономика предприятия" и получил квалификацию специалиста по экономике предприятия. В 2012 году учился в аспирантуре Мелитопольского государственного педагогического университета им. Богдана Хмельницкого. В 2016 году окончил Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова и получил степень бакалавра философии, а также квалификацию учителя философских дисциплин. В 2020 году окончил Мелитопольский государственный педагогический университет им. Богдана Хмельницкого по специальности "Филология. Германские языки и литературы (включая переводчика), первая – английский", получил квалификацию преподавателя английского языка и мировой литературы, переводчика английского языка. В 2022 году окончил Национальный университет "Львовская политехника" и получил степень магистра по специальности "Публичное управление и администрирование". В 2013 году получил ученую степень кандидата философских наук. С июня 2016 года по август 2019 года – начальник отдела культуры Мелитопольского городского совета Запорожской области. С августа 2019 года по декабрь 2022 года – управляющий делами исполнительного комитета Мелитопольского городского совета Запорожской области. С декабря 2022 года по апрель 2024 года – заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета исполнительного комитета Мелитопольского городского совета Запорожской области. С 1 мая 2024 года по 7 сентября 2026 года – заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации. С 8 сентября 2026 года – временно исполняющий обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации.

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