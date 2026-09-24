Как избавиться от разводов на посуде: секрет блестящих тарелок от повара

Повар рассказал о домашнем средстве, которое используют в заведениях общественного питания.

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Лайфхак для блестящих тарелок / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как приготовить средство, которое придаст тарелкам блеск

Как натирать посуду, чтобы избавиться от разводов

После мытья посуды, если сразу её не вытереть, на тарелках часто остаются разводы. Но избавиться от них можно очень легко и быстро, если знать об одном домашнем средстве.

Главред узнал, что украинский повар Александр Огородник рассказал на своем YouTube-канале, как в ресторанах натирают тарелки до блеска и скрипа.

видео дня

Как избавиться от разводов на тарелках

Для очистки посуды повар предлагает приготовить простой раствор из воды, уксуса и соли. По его словам, такое средство подходит и для обработки тарелок, которые долго хранились в серванте.

"Берем пол литра кипяченой воды. Столовую ложку уксуса. И чайную ложку соли. Перемешиваем", - отметил повар.

Готовый раствор нужно перелить в бутылку с распылителем. После этого средство можно наносить непосредственно на поверхность посуды и протирать салфеткой.

Как очистить посуду / Инфографика: Главред

Огородник подчеркнул, что во время протирания тарелок этим средством важно защитить руки.

После протирания поверхность тарелки должна стать чище и блестящей.

Смотрите видео о том, чем натирают тарелки в ресторанах:

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О персоне: Александр Огородник Александр Огородник - украинский повар с 10-летним опытом работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного клуба, который делится рецептами различных блюд на своём YouTube-канале, в Instagram и TikTok.

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