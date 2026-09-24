Как избавиться от разводов на посуде: секрет блестящих тарелок от повара

Вы узнаете:
- Как приготовить средство, которое придаст тарелкам блеск
- Как натирать посуду, чтобы избавиться от разводов
После мытья посуды, если сразу её не вытереть, на тарелках часто остаются разводы. Но избавиться от них можно очень легко и быстро, если знать об одном домашнем средстве.
Главред узнал, что украинский повар Александр Огородник рассказал на своем YouTube-канале, как в ресторанах натирают тарелки до блеска и скрипа.
Как избавиться от разводов на тарелках
Для очистки посуды повар предлагает приготовить простой раствор из воды, уксуса и соли. По его словам, такое средство подходит и для обработки тарелок, которые долго хранились в серванте.
"Берем пол литра кипяченой воды. Столовую ложку уксуса. И чайную ложку соли. Перемешиваем", - отметил повар.
Готовый раствор нужно перелить в бутылку с распылителем. После этого средство можно наносить непосредственно на поверхность посуды и протирать салфеткой.
Огородник подчеркнул, что во время протирания тарелок этим средством важно защитить руки.
После протирания поверхность тарелки должна стать чище и блестящей.
Смотрите видео о том, чем натирают тарелки в ресторанах:
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О персоне: Александр Огородник
Александр Огородник - украинский повар с 10-летним опытом работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного клуба, который делится рецептами различных блюд на своём YouTube-канале, в Instagram и TikTok.
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