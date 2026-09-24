"Не уверен, что справляюсь": Зеленский сделал откровенное признание о войне

Президент сказал, что каждый день ему приходится принимать много "сложных решений", которые бывают ошибочными.

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Владимир Зеленский рассказал об ошибках во время войны / скриншот

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Президент дал откровенное интервью The Wall Street Journal

Зеленский признал множество ошибок при принятии решений в условиях войны

Глава государства поделился планами на жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что за время полномасштабного вторжения РФ совершил немало ошибок. Из-за колоссального давления и безумного ритма ему ежедневно приходится принимать тяжелые, а порой и не самые приятные решения. Об этом глава государства откровенно рассказал в интервью изданию The Wall Street Journal.

По словам Зеленского, в условиях жесткой военной реальности избегать промахов практически невозможно, ведь лидеру страны приходится постоянно вести переговоры и искать компромиссы.

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"Конечно, я допускаю ошибки. Во время войны ты делаешь их очень много. Почему? Потому что тебе приходится… Как там говорит президент Трамп? Make a deal? Тебе приходится заключать сотни соглашений каждый день", - объяснил украинский лидер.

При этом президент не стал уточнять, какие именно шаги или договоренности считает ошибочными, добавив лишь, что некоторые из них давались ему с большим трудом из-за своей деликатности и сложности.

На вопрос журналистки о том, как ему удается справляться с колоссальным эмоциональным и физическим стрессом, накапливавшимся годами, Зеленский ответил с предельной искренностью.

"Я не уверен, что действительно справляюсь с ним", - признался президент.

По его словам, он делает все возможное, чтобы после завершения войны и истечения президентских полномочий остаться жить в Украине и спокойно ходить по улицам.

Как писал Главред, Зеленский заявил, что на столе переговоров лежат три конкретные модели частичного прекращения огня - энергетическая, зерновая и морская. По его словам, трехсторонняя встреча с реальным результатом потенциально возможна в декабре в Майами во время саммита G20. Такой формат глава государства назвал одной из лучших возможностей, предложенных американской стороной. Президент Украины убежден, что присутствие лидера США Дональда Трампа, представителей Европы, Китая, Индии и стран Ближнего Востока способно создать атмосферу для результативных переговоров.

Зеленский также рассказал, что состоялись отдельные переговоры со спецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Во время встречи стороны подробно обсудили вопросы, которые поднимались в ходе его беседы с Трампом. Ожидаются контакты американской делегации с российской стороной.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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