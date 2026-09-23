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Что произойдет с аккумулятором, если заряжать смартфон чужим кабелем: разъяснение

Марина Иваненко
23 сентября 2026, 19:37
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Безопасно ли заряжать смартфон с помощью зарядного устройства от другого гаджета? Как мощность адаптера, кабель и качество зарядки влияют на аккумулятор.
Можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь
Можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Можно ли заряжать смартфон не оригинальным зарядным устройством
  • Почему более мощный адаптер не обязательно вредит батарее
  • Какие зарядные устройства могут быть опасными

Отсутствие зарядного устройства в комплекте с новым смартфоном стало привычной практикой для многих производителей. В результате пользователи часто используют кабели и блоки питания от других гаджетов. Однако важно учитывать их характеристики, ведь от этого могут зависеть скорость зарядки, нагрев устройства и долговечность аккумулятора. Главред расскажет подробнее.

По данным издания Sante, современные смартфоны часто используют разъем USB Type-C, однако сам по себе одинаковый разъем не гарантирует одинаковых возможностей зарядки. Важны также мощность блока питания, поддерживаемые стандарты быстрой зарядки, характеристики кабеля и возможности самого смартфона.

видео дня

Более мощный блок питания не обязательно наносит вред смартфону

Если зарядное устройство способно обеспечить большую силу тока или мощность, чем требуется смартфону, это не означает, что аккумулятор получит весь доступный ресурс. Современные телефоны оснащены контроллерами питания, которые регулируют параметры зарядки в соответствии с возможностями устройства.

Поэтому совместимый качественный блок питания большей мощности обычно можно использовать без опасений. Однако скорость зарядки будет зависеть не только от характеристик адаптера, но и от того, какую мощность поддерживает конкретная модель смартфона.

Блок питания меньшей мощности будет заряжать телефон медленнее

Если мощность адаптера ниже той, которую может принимать смартфон, зарядка может происходить медленнее. В некоторых случаях телефон также может ограничивать использование устройства во время зарядки или сообщать о медленном пополнении энергии.

Сам по себе более низкий ток не означает, что аккумулятор обязательно изнашивается быстрее. Наоборот, более медленная зарядка часто сопровождается меньшим нагревом, что является положительным фактором для долговечности литий-ионного аккумулятора.

Видео о том, как правильно заряжать телефон, можно посмотреть здесь:

Дешевые и некачественные зарядные устройства могут быть опасны

Наибольший риск представляют не просто "неоригинальные" зарядные устройства, а некачественные или неисправные адаптеры и кабели. У сомнительных изделий заявленные характеристики могут не соответствовать реальным, а защита от перенапряжения, перегрева или короткого замыкания может быть недостаточной.

Поэтому лучше использовать оригинальное зарядное устройство или качественный сертифицированный аналог, совместимый со смартфоном. Особое внимание следует уделять поврежденным кабелям и адаптерам, которые нагреваются во время работы.

Вредно ли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь

Длительное пребывание аккумулятора на высоком уровне заряда действительно может постепенно влиять на его химическое старение. В то же время современные смартфоны контролируют процесс зарядки и после достижения высокого уровня заряда снижают или прекращают подачу энергии.

Если главная цель - максимально продлить срок службы аккумулятора, полезно избегать длительного пребывания батареи на 100% и перегрева. Во многих смартфонах также есть функции оптимизированной зарядки или ограничения максимального уровня заряда.

Для повседневного использования не обязательно постоянно придерживаться строгого диапазона 30–80%. Однако умеренный уровень заряда и отсутствие сильного нагрева помогут снизить скорость естественного износа аккумулятора.

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Об источнике: Santé+ Magazine

Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших рекомендациях для повседневной жизни, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Изначально журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

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