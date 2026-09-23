Джордж Клуни дал трогательный совет сыну Синди Кроуфорт перед смертью

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Джордж Клуни дружил с семьей модели / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Кратко:

Что сказал Джордж Клуни

Какое отношение он имел к парню

Новые подробности жизни Пресли Гербера, сына Синди Кроуфорд, продолжают всплывать после его трагической гибели. Как сообщают источники, незадолго до смерти молодой человек общался с Джорджем Клуни, который относился к нему почти как к племяннику.

По данным инсайдеров, которых цитирует Page Six, актёр пытался поддержать Пресли в непростой период и дал ему важный совет - сосредоточиться на себе, отказаться от вредных привычек и изменить образ жизни. Клуни якобы искренне переживал за него и надеялся, что тот сможет справиться с трудностями.

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Сообщается, что между семьями были тесные отношения: Клуни - давний друг Рэнди Гербера, отца Пресли, и часто общался с их сыном. Именно поэтому его слова воспринимались как поддержка близкого человека, а не просто знакомого.

Трагедия произошла в реабилитационном центре, где Пресли находился на лечении. По предварительным данным, речь может идти о передозировке, однако окончательные выводы экспертов пока не обнародованы.

История приобрела ещё более драматичный оттенок на фоне того, что Пресли долгое время боролся с зависимостями и проблемами психического здоровья. Несмотря на попытки начать новую жизнь, справиться с этим ему, по всей видимости, так и не удалось.

Смерть 27-летнего Гербера стала шоком для его семьи и окружения, а слова Клуни теперь звучат особенно трагично - как попытка помочь, которая оказалась слишком поздней.

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Ранее Главред сообщал, что Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд, скончался в возрасте 27 лет. Трагедия произошла в США - по данным СМИ, его тело обнаружили в реабилитационном центре.

Ранее также двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко, который активно поддерживает войну РФ против Украины, был экстренно госпитализирован в Анкаре.

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О персоне: Джордж Клуни Джордж Клуни - американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" и фильма "От заката до рассвета". В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, опубликованный Forbes в 2018 году, сообщает Википедия. Обладатель премий Золотой глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) и Премии Гильдии киноактеров США (1996, 1997, 1998, 1999).

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