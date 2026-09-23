Путин готов встретиться с Трампом, но есть нюанс: что заявили в Кремле

В Кремле заявили, что новая личная встреча Путина с Трампом возможна только после достижения конкретной договоренности об официальных переговорах.

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В Кремле назвали условие встречи Путина с Трампом / коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/news_kremlin

Кратко:

Путин готов к новой встрече с Трампом

Без официальной договоренности переговоры невозможны

Позиция Москвы в отношении Зеленского не изменилась

Российский диктатор Владимир Путин якобы готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но только в случае достижения конкретной договоренности о проведении официальных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишут россСМИ.

"Путин сохраняет готовность к новой встрече с Трампом", - заявил он. видео дня

Однако Песков добавил, что пока никакой конкретики по этому вопросу нет.

Пресс-секретарь Кремля также заявил, что без официальной договоренности переговоры российского диктатора и главы Белого дома невозможны.

Кроме того, он напомнил, что позиция Москвы относительно возможной встречи Путина и украинского президента Владимира Зеленского остается неизменной.

"При желании он (Зеленский - ред.) может приехать в Москву", - сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что организовывать встречу Путина и Зеленского до проведения работы на экспертном уровне нецелесообразно, поскольку, мол, это будет пустой тратой времени.

Может ли Путин согласиться на мир

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не согласится на мир.

По его словам, результат любых переговорных процессов будет зависеть прежде всего от позиции российского президента.

Он считает, что Кремль может использовать сам факт переговоров, не имея реального намерения завершить войну.

"Инициатором всех событий является Путин. И он ни при каких обстоятельствах не согласится на мир. Даже если начнутся мирные переговоры, то до конца первого полугодия 2027 года они будут носить имитационный характер", - подчеркнул Коваленко.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что украинские войска превосходят противника на поле боя и фактически выигрывают войну, поэтому Кремль должен без промедления сесть за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не видит в встрече с Путиным ничего приятного, но не возражает против такого формата ради результата.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что очередной раунд мирных переговоров предварительно запланирован на октябрь 2026 года. Ожидается, что встреча пройдет в формате с участием трех сторон.

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О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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