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Детская головоломка со спичками, которая вводит взрослых в ступор

Мария Николишин
23 сентября 2026, 15:29
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Перемещение одной спички меняет всю конструкцию, поэтому приходится экспериментировать и проверять различные варианты.
Детская головоломка со спичками, которая вводит взрослых в ступор
Интересная головоломка со спичками / фото: Главред

Головоломки со спичками кажутся простыми только на первый взгляд. Несколько спичек, знакомое математическое действие - и задача готова. Но стоит попробовать переместить всего одну спичку, как обычная картинка превращается в настоящий вызов для мозга. Именно поэтому такие головоломки нравятся и детям, и взрослым.

Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась запутанной головоломкой со спичками. Чтобы решить математическое уравнение, нужно переместить одну спичку. Время на выполнение задания - 25 секунд.

Детская головоломка со спичками, которая вводит взрослых в ступор
Переместите только одну спичку / фото: Главред

Нужно понять, какой элемент мешает правильному решению, и найти способ изменить его с минимальным количеством движений, пишет Главред.

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Очевидное решение часто оказывается неправильным. Чтобы найти ответ, нужно отказаться от первой идеи и попробовать посмотреть на задачу по-другому.

В таких головоломках важна каждая деталь. Одна спичка может изменить всю конструкцию, поэтому невнимательность легко приводит к ошибке.

Нужно сосредоточить внимание и думать быстрее. Это может помочь лучше распознавать закономерности и устанавливать логические связи.

Смогли ли вы найти ответ в этой головоломке? Если да, то поздравляем! Если вы не нашли решение этой головоломки - не расстраивайтесь, решение можно посмотреть ниже.

Детская головоломка со спичками, которая вводит взрослых в ступор
Решение головоломки / фото: Главред

Если вам нравятся такие задания, можете проверить свои навыки в другой головоломке со спичками. Она состоит из математического уравнения "4+2=1". Чтобы уравнение стало верным, нужно переместить две спички.

Также вас может заинтересовать тест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на картинке фермерши с животными. Время ограничено, нужно уложиться в 49 секунд.

Подробное решение головоломки можно посмотреть в видео:

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Об источнике: Головоломки Puzzles

Головоломки Puzzles - канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.

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