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Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

Руслана Заклинская
21 сентября 2026, 12:38
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Оптические головоломки могут стать интересным способом проверить свою внимательность и наблюдательность.
Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд
Нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд / Фото: Times Now

Оптические иллюзии помогают проверить внимательность, наблюдательность и способность быстро замечать детали. В этой головоломке все элементы на первый взгляд кажутся одинаковыми, однако среди них спрятана одна цифра, которую нужно найти как можно быстрее.

Как пишет The Sun, в новой головоломке нужно найти цифру 5, спрятанную среди большого количества букв S. На выполнение задания дается всего 55 секунд.

На изображении можно увидеть множество одинаковых букв S, расположенных плотными рядами. Из-за большого количества похожих элементов скрытую цифру непросто заметить с первого взгляда.

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Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд
Нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд / Фото: Times Now

Внимательно посмотрите на картинку и попробуйте найти единственную пятерку за 55 секунд. Для этого можно установить таймер и проверить, насколько быстро вы справитесь с заданием.

Лучше всего просматривать изображение слева направо, постепенно переходя от одной строки к другой. Такой способ поможет не пропустить деталь, которая отличается от остальных.

Если вам не удалось найти цифру "5" за отведенное время, не спешите расстраиваться. Попробуйте ещё раз внимательно проверить все строки.

Подсказка: цифра 5 спрятана ближе к правому нижнему углу изображения.

Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд
Ответ на головоломку / Фото: Times Now

Оптические головоломки не являются научными тестами на уровень IQ или остроту зрения. Это развлекательные задания, которые помогают потренировать внимательность, концентрацию и способность замечать мелкие различия.

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в которых нужно было найти клубнику без плодоножки за 15 секунд.

Также можно проверить свою внимательность в тесте, где нужно найти бриллиант среди жемчужин за 18 секунд.

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Об источнике: The Sun

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