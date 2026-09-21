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РФ продолжает эскалацию: Зеленский заявил об угрозе расширения войны

Мария Николишин
21 сентября 2026, 11:02
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Россия ударила по десяти областям Украины, президент готовит разговор о мире на Генассамблее ООН.
РФ продолжает эскалацию: Зеленский заявил об угрозе расширения войны
Зеленский отреагировал на удар РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления Зеленского:

  • Страна-агрессор атаковала десять областей Украины
  • Россия подает сигналы о готовности расширить войну
  • Давление и санкции должны работать параллельно с дипломатией

Пятеро человек получили ранения в результате ночной атаки на Запорожье, еще одна женщина погибла в Лозовой на Харьковщине - в целом в течение вечера и ночи российские войска нанесли удары по десяти областям Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"С вечера продолжался очень жестокий целенаправленный российский обстрел Запорожья. Повреждены девятиэтажные жилые дома, корпус университета, торговый центр и котельная. На данный момент известно о пяти раненых, часть жителей эвакуирована", - говорится в сообщении.

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Глава государства подчеркнул, что интенсивность атак по тыловым и прифронтовым городам не снижается, несмотря на переговорные процессы и заявления западных партнеров о готовности искать пути прекращения боевых действий.

  • Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября
    Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября
    Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября
    Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября
    Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября
    Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября
    Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября
    Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября
    Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября
    Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября
    Последствия ударов РФ по Украине 21 сентября фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Россия не ослабляет свои эскалационные действия и посылает много сигналов о готовности расширить войну. Все это происходит на фоне того, что стабильность мира уже разрушена этой войной", - подчеркнул он.

По его словам, эффективным инструментом воздействия на Москву является сочетание военных ответных мер с ограничениями, которые бьют по экономике государства-агрессора.

"Каждый ответ и далекоидущие санкции - это давление, которое реально работает, и мир это чувствует. Но параллельно должна работать дипломатия. На Генассамблее ООН будем говорить о том, как совместными усилиями прийти к миру. Это главная задача, которой должны заниматься все лидеры. Спасибо всем, кто помогает", - подытожил Зеленский.

Как РФ могла повысить точность ударов

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап отметил, что Россия могла повысить точность ударов дронов благодаря использованию мобильных LTE-вышек в Беларуси, скрытых устройств и систем коррекции маршрута беспилотников.

По его словам, беспилотник может большую часть маршрута проходить по заранее заданным координатам, а связь использовать лишь на отдельных этапах полета.

"Если посмотреть на Ягодин, где недавно произошли атаки на локомотив и автозаправочную станцию, то это фактически 50–70 километров от границы с Беларусью. И если на белорусской стороне стоят обычные вышки мобильной LTE-связи, они вполне могут передавать такие сигналы", - пояснил он.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 21 сентября страна-агрессор Россия атаковала Одесскую область. Под удар попали помещения сети продуктовых супермаркетов. Обошлось без пострадавших.

В ночь на 21 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате была повреждена гражданская инфраструктура: два многоэтажных дома, учебное заведение и торговый центр. Известно о как минимум пяти раненых.

Вечером 20 сентября российские БПЛА дважды атаковали Сумы. Оккупанты нанесли удар в районе жилого дома. В результате погибла женщина, а ее муж получил ранения.

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О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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