Кличко на прощании Пенеттьери: опубликованные кадры запутали поклонников

Американские СМИ опубликовали кадры с церемонии прощания с популярной американской актрисой.

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В США прошла поминальная церемония с актрисой Хайден Пенеттьери

​​​​ / Коллаж Главред, фото Instagram/klitschko

Кратко:

Кто пришел прощаться с Пенеттьери

Кого удалось заснять папарацци

В Малибу прошла трогательная церемония памяти Хайден Пенеттьери - спустя месяц после её трагической смерти. Проститься с актрисой пришли около 150 человек, среди которых были близкие друзья, коллеги и известные представители шоу-бизнеса.

Как сообщает Page Six, среди гостей заметили звёзд сериала "Нэшвилл", в том числе Конни Бриттон и Чарльза Эстена. Они выступили с эмоциональными речами, а Эстен также исполнил песню в память о коллеге. На церемонии также присутствовали Пэрис Хилтон, Руби Роуз и Эван Росс.

видео дня

Однако внимание привлекли и те, кто не появился на прощании. По данным источников, на церемонии не было матери актрисы и её бойфренда, с которым у неё были непростые отношения. Это вызвало дополнительные обсуждения вокруг личной жизни звезды.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью / фото: facebook.com, Хайден Панеттьери

Кроме того, поклонники задавались вопросом, появится на церемонии бывший возлюбленный актрисы Владимир Кличко и его дочь Кайя Евдокия. Впрочем, вопрос так и остался открытым. По данным СМИ, Кличко не попал на кадры с прощания с актрисой. Однако утверждать, что его не было - нельзя. Возможно, спортсмен сделал все, чтобы остаться незамеченным.

Посмотреть кадры с церемонии прощания можно тут

Мероприятие прошло в церкви у океана - место выбрали не случайно, ведь актриса при жизни особенно любила море. Перед началом церемонии в небо выпустили белых голубей, а внутри гостей встречал плакат с фотографией улыбающейся Панеттьери и датами её жизни.

Брайан Хикерсон, бойфренд Хайден Панеттьери, также не пришел на церемонию/ скрин из видео

Напомним, Хайден Панеттьери скончалась в августе в возрасте 36 лет. Обстоятельства её смерти всё ещё расследуются, хотя, по предварительным данным, речь может идти о передозировке.

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О персоне: Хайден Панетьерри Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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