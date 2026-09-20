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При какой температуре стирать цветную одежду: секрет яркости вещей

Марина Иваненко
20 сентября 2026, 17:21
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Почему цветную одежду лучше стирать при 30 градусах и как правильно сортировать белье. Основные правила ухода за одеждой.
Как правильно стирать тёмные и яркие вещи
Как правильно стирать тёмные и яркие вещи / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какая температура подходит для цветной одежды
  • Как избежать быстрого выцветания вещей
  • Что учесть перед стиркой

Большинство людей по привычке стирают цветное белье - футболки, спортивную одежду и брюки - при температуре 40 градусов. Однако для повседневной одежды без сложных загрязнений существует более бережный режим, который помогает дольше сохранить насыщенность оттенков. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает венгерское издание Blikk, стирка при температуре 30 градусов может стать оптимальным компромиссом между очисткой ткани и сохранением её первоначального вида.

видео дня

Почему цветную одежду лучше стирать при 30 градусах

Основное преимущество более низкой температуры - меньшее воздействие тепла на текстильные волокна и красители. Горячая вода и интенсивная стирка могут ускорять выцветание некоторых цветных вещей, особенно красной, синей, зеленой и черной одежды.

При использовании подходящего средства для цветного белья режим 30 градусов позволяет справиться с обычными повседневными загрязнениями и запахами.

Как сохранить яркость вещей при стирке

Важно учитывать указания на этикетке. Если на ней указано 40 градусов, это максимальная температура, при которой производитель рекомендует стирать вещь, а не обязательно температура, которую нужно использовать каждый раз. Для слабо загрязненной одежды можно выбрать более низкий режим, если это допускает инструкция по уходу.

Цветные и тёмные вещи перед загрузкой в барабан желательно выворачивать наизнанку. Это уменьшает трение лицевой стороны ткани о барабан и другие вещи.

Также важно сортировать белье по цветам. Яркие и тёмные ткани лучше стирать отдельно от белых. Новая одежда насыщенных оттенков во время первых стирок может сдавать часть красителя, поэтому её стоит стирать отдельно.

Не следует и переполнять стиральную машину. Вещи должны иметь достаточно места для свободного перемещения, чтобы вода и моющее средство могли равномерно распределяться между ними.

Видео о том, как правильно стирать цветные вещи, можно посмотреть здесь:

Защищает ли стирка при 30 градусах от усадки одежды

Низкая температура снижает риск деформации некоторых тканей, но не гарантирует полной защиты от усадки. На это также влияют состав волокон, режим стирки и способ сушки.

Например, вещи из хлопка могут дать усадку не только из-за горячей воды, но и под воздействием высокой температуры при сушке в машине.

Для деликатных материалов, в частности шерсти и шелка, недостаточно просто установить 30 градусов. Для них нужно выбирать специальные программы "Шерсть" или "Шёлк" либо следовать рекомендациям по ручной стирке.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Если на одежде есть стойкие пятна, а маркировка допускает более высокую температуру, можно использовать режим 40 градусов или другой рекомендованный производителем способ очистки.

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Об источнике: издание Blikk

Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежало швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешло под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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