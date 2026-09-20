Календарь важных дат на октябрь 2026 года: государственные и религиозные праздники

Календарь праздников на октябрь подскажет, какие важные даты приходятся на каждый день второго месяца осени и когда будут отмечаться профессиональные праздники.

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Календарь праздников на каждый день октября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие праздники будут отмечаться в Украине в октябре

Полный календарь важных дат на месяц

Государственные, профессиональные и международные праздники

Октябрь в Украине начинается с одной из важнейших государственных дат - Дня защитников и защитниц Украины. Кроме того, второй месяц осени насыщен профессиональными, международными и церковными датами. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает OBOZ.UA, в октябре 2026 года украинцы будут отмечать государственные и профессиональные праздники, а также ряд международных и церковных памятных дат. В календаре собраны основные знаменательные даты месяца, приходящиеся на разные дни октября.

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Перечень праздников в октябре 2026 года

1 октября - День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День ветерана, Международный день пожилых людей.

2 октября - Международный день ненасилия.

4 октября - День работников образования, Всемирный день животных.

5 октября - Международный день врача, Международный день архитектора, Всемирный день учителей.

6 октября - День памяти апостола Фомы.

8 октября - День юриста.

9 октября - Всемирный день почты, День риэлтора.

10 октября - Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни.

11 октября - День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника.

12 октября - День кадровика.

15 октября - Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости.

16 октября - Всемирный день продовольствия, День анестезиолога.

17 октября - День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

18 октября - День работников пищевой промышленности, день памяти апостола и евангелиста Луки.

20 октября - Международный день повара и кулинара, Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы, Международный день авиадиспетчера.

23 октября - День работников рекламы.

24 октября - День Организации Объединенных Наций, День маркетолога.

25 октября - День автомобилиста и дорожника.

27 октября - День украинской письменности и языка, день памяти мученика Нестора Солунского и преподобного Нестора Летописца.

28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков, день памяти великомученицы Параскевы-Пятницы.

29 октября - День работников службы вневедомственной охраны.

31 октября - Международный день Чёрного моря.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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