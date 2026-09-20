Календарь важных дат на октябрь 2026 года: государственные и религиозные праздники

О чем вы узнаете:
- Какие праздники будут отмечаться в Украине в октябре
- Полный календарь важных дат на месяц
- Государственные, профессиональные и международные праздники
Октябрь в Украине начинается с одной из важнейших государственных дат - Дня защитников и защитниц Украины. Кроме того, второй месяц осени насыщен профессиональными, международными и церковными датами. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает OBOZ.UA, в октябре 2026 года украинцы будут отмечать государственные и профессиональные праздники, а также ряд международных и церковных памятных дат. В календаре собраны основные знаменательные даты месяца, приходящиеся на разные дни октября.
Перечень праздников в октябре 2026 года
1 октября - День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День ветерана, Международный день пожилых людей.
2 октября - Международный день ненасилия.
4 октября - День работников образования, Всемирный день животных.
5 октября - Международный день врача, Международный день архитектора, Всемирный день учителей.
6 октября - День памяти апостола Фомы.
8 октября - День юриста.
9 октября - Всемирный день почты, День риэлтора.
10 октября - Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни.
11 октября - День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника.
12 октября - День кадровика.
15 октября - Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости.
16 октября - Всемирный день продовольствия, День анестезиолога.
17 октября - День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
18 октября - День работников пищевой промышленности, день памяти апостола и евангелиста Луки.
20 октября - Международный день повара и кулинара, Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы, Международный день авиадиспетчера.
23 октября - День работников рекламы.
24 октября - День Организации Объединенных Наций, День маркетолога.
25 октября - День автомобилиста и дорожника.
27 октября - День украинской письменности и языка, день памяти мученика Нестора Солунского и преподобного Нестора Летописца.
28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков, день памяти великомученицы Параскевы-Пятницы.
29 октября - День работников службы вневедомственной охраны.
31 октября - Международный день Чёрного моря.
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
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