Аналитики считают, что преувеличение масштабов захваченных территорий является частью долгосрочной стратегии Кремля.

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ISW раскрыл цель заявлений Кремля о масштабных успехах на фронте / Коллаж: Главред, фото kremlin, Минобороны РФ

Кратко:

Расчеты ISW о ситуации на фронте отличаются от российских заявлений

В армии РФ сформировалась культура постоянного искажения информации

Россия использует завышенные заявления о продвижении своих войск на фронте как инструмент информационной кампании, призванной убедить Украину и ее западных партнеров в якобы неизбежной победе РФ. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что преувеличение масштабов захваченных территорий является частью долгосрочной стратегии Кремля. Ее цель - создать впечатление, будто украинская оборона близка к краху, а Киеву и его союзникам следует смириться с российскими требованиями.

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В ISW обратили внимание и на время активизации подобной риторики. Она усилилась на фоне выборов в Госдуму России и накануне открытия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, когда внимание международного сообщества к войне в Украине особенно высокое.

19 сентября Министерство обороны РФ заявило, что с начала 2026 года российская армия якобы захватила более 5 300 квадратных километров украинской территории и свыше 220 населенных пунктов. При этом только в сентябре, по версии российского ведомства, речь идет более чем о 670 квадратных километрах и 27 населенных пунктах.

Однако расчеты ISW значительно отличаются от российских заявлений. По данным аналитиков, фактически российские войска в 2026 году захватили около 147,7 квадратного километра и 40 населенных пунктов. При этом с учетом потерь чистый прирост составляет минус 20 населенных пунктов.

Если же включить территории, куда российским подразделениям удалось проникнуть, но которые они не контролируют полностью, общая площадь составляет около 718,8 квадратного километра. Даже этот показатель существенно меньше цифр, озвученных российским Минобороны.

Одновременно украинские силы, согласно оценке ISW, в течение года освободили не менее 972,56 квадратного километра территории и 60 населенных пунктов.

Аналитики также предполагают, что завышенные данные могут быть связаны не только с сознательной пропагандой. В российской армии, по их оценке, сформировалась культура постоянного искажения информации, что отражается на системе отчетности и оценке ситуации на поле боя.

При этом ISW характеризует реальную ситуацию на фронте как противоположную той, которую пытается представить российская сторона. По оценке института, украинские войска сохраняют стратегическую и оперативную инициативу с конца 2025 года. Российское продвижение практически остановилось с марта 2026-го, тогда как ВСУ проводили успешные контратаки на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

Может ли РФ готовить масштабное наступление на Киев

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко говорил, что у России пока нет достаточных сил для масштабного наступления на Киев со стороны Беларуси или Черниговской области, однако при благоприятных для себя условиях может попытаться создать новую локальную угрозу на севере Украины.

По его словам, в настоящее время основные усилия российской армии сосредоточены на других участках фронта.

"Пока у них нет наступательных возможностей на этом направлении, потому что нет столько людей. Примерно нужно 70 тысяч военнослужащих, чтобы создать там 10–20-километровую буферную зону, как они себе планировали. Мы этого не видим, разведка этого не видит. В планах, возможно, это у них есть при благоприятных условиях", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны отмечали, что командование страны-агрессора России стягивает бронетехнику и подразделения дронов на Добропольское направление, готовя механизированные штурмы осенью 2026 года.

Аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. По информации аналитиков, на Славянском направлении армиям РФ удалось расширить зону контроля вблизи села Каленики Краматорского района.

Командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко предупреждал, что в начале зимы страна-агрессор Россия за счет резервов может попытаться создать "буферную зону" в Сумской и Черниговской областях, а также продолжит террор в Киеве.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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