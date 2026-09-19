Лишают покоя и денег: 5 вещей, которые категорически запрещено держать дома

Сломанные вещи, засохшие растения и ненужная одежда могут создавать ощущение беспорядка. Что рекомендуется убрать из дома в соответствии с принципами фэн-шуй.

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Что стоит выбросить, чтобы освободить место / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие вещи фэн-шуй советует убрать из дома

Почему не стоит хранить сломанные предметы

Что не рекомендуется держать под кроватью

Очищение домашнего пространства от ненужных, сломанных или эмоционально нежелательных вещей может стать первым шагом к уменьшению повседневного стресса и усталости. Согласно философии фэн-шуй, каждая вещь в доме обладает своей энергетикой, а избавление от ненужного хлама помогает создать ощущение внутренней гармонии. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Glamour.hu, дом может восприниматься как отражение внутреннего состояния и сознания человека. Когда пространство перегружено вещами, которые вызывают негативные воспоминания или, с точки зрения фэн-шуй, накапливают застойную энергию, поток жизненной силы (ци) якобы нарушается. В повседневной жизни сторонники этой философии связывают это с нерешительностью, ментальным туманом и чувством тревоги.

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Эксперты по фэн-шуй выделяют пять категорий предметов, от которых стоит избавиться, чтобы освободить место для нового и создать более гармоничное пространство.

Избавьтесь от вещей от бывших

Старые любовные письма, совместные фотографии или вещи от бывших партнеров, отношения с которыми закончились плохо, могут служить эмоциональным напоминанием о пережитом. Они способны возвращать к неприятным воспоминаниям, разочарованию или гневу. Также стоит отдать или продать подарки, которые вы храните только из чувства долга.

Не храните сломанные вещи

Посуда с трещинами по краям или сколами в фэн-шуй может символизировать нарушенную целостность пространства на кухне - зоне, которую связывают с достатком и здоровьем. Остановившиеся часы сторонники фэн-шуй воспринимают как символ застоя, а перегоревшие лампочки и сломанная техника могут создавать дополнительное ощущение запущенности. Такие вещи лучше отремонтировать или заменить.

Видео о том, как убирать квартиру по фэн-шуй, можно посмотреть здесь:

Уберите сухие и увядшие растения

Если живые комнатные растения олицетворяют рост, то сухие букеты в фэн-шуй связывают с застойной или "мертвой" энергией. Больные и увядшие цветы лучше своевременно убирать или заменять на здоровые растения с крепкими листьями, растущими вверх.

Пересмотрите одежду в шкафу

Переполненный шкаф может создавать дополнительную психологическую нагрузку. Одежда "на будущее, когда похудею" иногда становится постоянным напоминанием о желаемых изменениях во внешности. Специалисты советуют оставлять вещи, которые подходят по размеру сейчас и в которых человек чувствует себя уверенно, а остальное - отдать на благотворительность или передать тем, кому они нужны.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Освободите пространство под кроватью

В спальне человек проводит значительную часть суток, поэтому учение фэн-шуй уделяет этой зоне особое внимание. Коробки, старая обувь или документы под кроватью, согласно его принципам, могут мешать свободной циркуляции энергии во время сна. Сторонники фэн-шуй связывают это с беспокойным сном и чувством усталости по утрам. Пространство под кроватью рекомендуют оставлять максимально свободным или хранить там только чистое постельное белье.

Специалисты по фэн-шуй подчеркивают, что избавление от ненужных вещей - это не только бытовая уборка, но и способ символически освободиться от старых переживаний и ненужных привязанностей. Освобождая физическое пространство, человек может почувствовать больше легкости и порядка в своей жизни.

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Об источнике: Glamour Glamour - это международное женское медиа о стиле жизни, моде, красоте, психологии и саморазвитии, основанное в 1939 году в США издательским домом Condé Nast (владельцем Vogue, GQ и Wired). Сегодня бренд работает как масштабная цифровая платформа с локальными версиями в более чем 20 странах мира. Помимо основных тем о моде и уходе за собой, издание регулярно публикует материалы о популярной психологии, бытовых лайфхаках, символических ритуалах и культурных традициях для дома.

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