Лишают покоя и денег: 5 вещей, которые категорически запрещено держать дома

О чём вы узнаете:
- Какие вещи фэн-шуй советует убрать из дома
- Почему не стоит хранить сломанные предметы
- Что не рекомендуется держать под кроватью
Очищение домашнего пространства от ненужных, сломанных или эмоционально нежелательных вещей может стать первым шагом к уменьшению повседневного стресса и усталости. Согласно философии фэн-шуй, каждая вещь в доме обладает своей энергетикой, а избавление от ненужного хлама помогает создать ощущение внутренней гармонии. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает издание Glamour.hu, дом может восприниматься как отражение внутреннего состояния и сознания человека. Когда пространство перегружено вещами, которые вызывают негативные воспоминания или, с точки зрения фэн-шуй, накапливают застойную энергию, поток жизненной силы (ци) якобы нарушается. В повседневной жизни сторонники этой философии связывают это с нерешительностью, ментальным туманом и чувством тревоги.
Эксперты по фэн-шуй выделяют пять категорий предметов, от которых стоит избавиться, чтобы освободить место для нового и создать более гармоничное пространство.
Избавьтесь от вещей от бывших
Старые любовные письма, совместные фотографии или вещи от бывших партнеров, отношения с которыми закончились плохо, могут служить эмоциональным напоминанием о пережитом. Они способны возвращать к неприятным воспоминаниям, разочарованию или гневу. Также стоит отдать или продать подарки, которые вы храните только из чувства долга.
Не храните сломанные вещи
Посуда с трещинами по краям или сколами в фэн-шуй может символизировать нарушенную целостность пространства на кухне - зоне, которую связывают с достатком и здоровьем. Остановившиеся часы сторонники фэн-шуй воспринимают как символ застоя, а перегоревшие лампочки и сломанная техника могут создавать дополнительное ощущение запущенности. Такие вещи лучше отремонтировать или заменить.
Видео о том, как убирать квартиру по фэн-шуй, можно посмотреть здесь:
Уберите сухие и увядшие растения
Если живые комнатные растения олицетворяют рост, то сухие букеты в фэн-шуй связывают с застойной или "мертвой" энергией. Больные и увядшие цветы лучше своевременно убирать или заменять на здоровые растения с крепкими листьями, растущими вверх.
Пересмотрите одежду в шкафу
Переполненный шкаф может создавать дополнительную психологическую нагрузку. Одежда "на будущее, когда похудею" иногда становится постоянным напоминанием о желаемых изменениях во внешности. Специалисты советуют оставлять вещи, которые подходят по размеру сейчас и в которых человек чувствует себя уверенно, а остальное - отдать на благотворительность или передать тем, кому они нужны.
Освободите пространство под кроватью
В спальне человек проводит значительную часть суток, поэтому учение фэн-шуй уделяет этой зоне особое внимание. Коробки, старая обувь или документы под кроватью, согласно его принципам, могут мешать свободной циркуляции энергии во время сна. Сторонники фэн-шуй связывают это с беспокойным сном и чувством усталости по утрам. Пространство под кроватью рекомендуют оставлять максимально свободным или хранить там только чистое постельное белье.
Специалисты по фэн-шуй подчеркивают, что избавление от ненужных вещей - это не только бытовая уборка, но и способ символически освободиться от старых переживаний и ненужных привязанностей. Освобождая физическое пространство, человек может почувствовать больше легкости и порядка в своей жизни.
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Об источнике: Glamour
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