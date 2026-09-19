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Лишают покоя и денег: 5 вещей, которые категорически запрещено держать дома

Марина Иваненко
19 сентября 2026, 15:59
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Сломанные вещи, засохшие растения и ненужная одежда могут создавать ощущение беспорядка. Что рекомендуется убрать из дома в соответствии с принципами фэн-шуй.
Что стоит выбросить, чтобы освободить место
Что стоит выбросить, чтобы освободить место / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие вещи фэн-шуй советует убрать из дома
  • Почему не стоит хранить сломанные предметы
  • Что не рекомендуется держать под кроватью

Очищение домашнего пространства от ненужных, сломанных или эмоционально нежелательных вещей может стать первым шагом к уменьшению повседневного стресса и усталости. Согласно философии фэн-шуй, каждая вещь в доме обладает своей энергетикой, а избавление от ненужного хлама помогает создать ощущение внутренней гармонии. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Glamour.hu, дом может восприниматься как отражение внутреннего состояния и сознания человека. Когда пространство перегружено вещами, которые вызывают негативные воспоминания или, с точки зрения фэн-шуй, накапливают застойную энергию, поток жизненной силы (ци) якобы нарушается. В повседневной жизни сторонники этой философии связывают это с нерешительностью, ментальным туманом и чувством тревоги.

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Эксперты по фэн-шуй выделяют пять категорий предметов, от которых стоит избавиться, чтобы освободить место для нового и создать более гармоничное пространство.

Избавьтесь от вещей от бывших

Старые любовные письма, совместные фотографии или вещи от бывших партнеров, отношения с которыми закончились плохо, могут служить эмоциональным напоминанием о пережитом. Они способны возвращать к неприятным воспоминаниям, разочарованию или гневу. Также стоит отдать или продать подарки, которые вы храните только из чувства долга.

Не храните сломанные вещи

Посуда с трещинами по краям или сколами в фэн-шуй может символизировать нарушенную целостность пространства на кухне - зоне, которую связывают с достатком и здоровьем. Остановившиеся часы сторонники фэн-шуй воспринимают как символ застоя, а перегоревшие лампочки и сломанная техника могут создавать дополнительное ощущение запущенности. Такие вещи лучше отремонтировать или заменить.

Видео о том, как убирать квартиру по фэн-шуй, можно посмотреть здесь:

Уберите сухие и увядшие растения

Если живые комнатные растения олицетворяют рост, то сухие букеты в фэн-шуй связывают с застойной или "мертвой" энергией. Больные и увядшие цветы лучше своевременно убирать или заменять на здоровые растения с крепкими листьями, растущими вверх.

Пересмотрите одежду в шкафу

Переполненный шкаф может создавать дополнительную психологическую нагрузку. Одежда "на будущее, когда похудею" иногда становится постоянным напоминанием о желаемых изменениях во внешности. Специалисты советуют оставлять вещи, которые подходят по размеру сейчас и в которых человек чувствует себя уверенно, а остальное - отдать на благотворительность или передать тем, кому они нужны.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Освободите пространство под кроватью

В спальне человек проводит значительную часть суток, поэтому учение фэн-шуй уделяет этой зоне особое внимание. Коробки, старая обувь или документы под кроватью, согласно его принципам, могут мешать свободной циркуляции энергии во время сна. Сторонники фэн-шуй связывают это с беспокойным сном и чувством усталости по утрам. Пространство под кроватью рекомендуют оставлять максимально свободным или хранить там только чистое постельное белье.

Специалисты по фэн-шуй подчеркивают, что избавление от ненужных вещей - это не только бытовая уборка, но и способ символически освободиться от старых переживаний и ненужных привязанностей. Освобождая физическое пространство, человек может почувствовать больше легкости и порядка в своей жизни.

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Об источнике: Glamour

Glamour - это международное женское медиа о стиле жизни, моде, красоте, психологии и саморазвитии, основанное в 1939 году в США издательским домом Condé Nast (владельцем Vogue, GQ и Wired). Сегодня бренд работает как масштабная цифровая платформа с локальными версиями в более чем 20 странах мира. Помимо основных тем о моде и уходе за собой, издание регулярно публикует материалы о популярной психологии, бытовых лайфхаках, символических ритуалах и культурных традициях для дома.

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