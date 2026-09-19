"Адские санкции" в действии: Трамп нанес мощный удар по РФ и Ирану

Новый закон расширяет предусмотренные законодательством санкции, пошлины и запреты против РФ и Ирана.

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Подписан закон о санкциях против РФ / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Трамп подписал закон: H.R. 5334 о введении санкций против России и Ирана

Зеленский поблагодарил Трампа за подписание законопроекта сенатора Грэма

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против РФ, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

Как сказано в сообщении Белого дома, документ был подписан президентом США в пятницу, 18 сентября 2026 года.

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"Президент подписал закон: H.R. 5334 – "Закон Линдси О. Грэма о введении санкций против России и Ирана 2026 года", который санкционирует и расширяет предусмотренные законодательством санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие действующих санкций против Ирана", – говорится в сообщении.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за подписание законопроекта сенатора Линдси Грэма, подчеркнув важность усиления давления на Россию с целью прекращения войны.

"Благодарю президента Трампа за подписание этого чрезвычайно важного закона. Благодарю всех сенаторов и членов Палаты представителей, которые его поддержали", – написалЗеленский.

Президент отметил, что во время визитов в Украину сенатор Линдси Грэм подчеркивал необходимость не ослаблять давление на Россию, ужесточать санкции и искать путь к миру.

/ Главред - инфографика

По его словам, Грэм также выступал за давление на страны, которые покупают российскую нефть, предоставляют РФ финансовые услуги или привлекают связанные с войной российские компании к обычным деловым отношениям.

"Сенатор Грэм ни на мгновение не сомневался, что у Америки достаточно сил для борьбы с диктаторами и достижения результатов, если действовать правильно", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что лучшим почтением памяти Грема станет полноценная и скорейшая реализация положений закона.

"А лучшей наградой для всех, кто помогает нам оказывать давление на Россию ради прекращения войны, станет мир", – отметил Зеленский.

"Мир наступает благодаря силе. Спокойствие приходит благодаря безопасности. А лучшей гарантией безопасности является решимость", – подчеркнул президент.

Санкции против РФ - новости по теме

Как ранее писал Главред, в июле стало известно, что Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ. Дональд Трамп говорил, что серьезно рассматривает возможность поддержать инициативу, отметив, что делает это "в честь Линдси Грэма", который был главным сторонником законопроекта.

Напомним, что на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди президент Трам Трамп допустил, что подпишет законопроект о санкциях против России.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов от обеих партий достигла соглашения по законопроекту, который расширяет возможности президента США Дональда Трампа по введению санкций против крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также усиливает ограничения в отношении Ирана.

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Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

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