Отмоется даже старый желтый налет: чем почистить уплотнители душевой кабины

Желтый или серый налет на уплотнителях душевой кабины в большинстве случаев не имеет ничего общего с грибком.

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Как быстро очистить душевую кабину от желтизны / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему уплотнители желтеют уже через несколько недель

Как удалить налет без губки и трения

Уплотнители душевой кабины в ванной комнате хорошо выглядят только тогда, когда они новые. Со временем на них скапливается вода, известковый налет и остатки мыла, которые убрать очень трудно.

Главред решил разобраться, как быстро почистить уплотнители душевой кабины.

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Почему уплотнители душевой кабины желтеют

Желтый или серый налет на уплотнителях душевой кабины в большинстве случаев не имеет ничего общего с грибком - это отложения мыла, косметики и жирных остатков, которые постепенно прилипают к резине. В то же время черные точечки и пятна уже указывают на появление плесени, пишет Deccoria.

Условия в душевой кабине играют против владельца: тепло, постоянная влага и ограниченная циркуляция воздуха оставляют резину и силикон мокрыми в течение нескольких часов. Особенно остро проблема проявляется в ванных комнатах без нормального отвода пара.

Профилактика сводится к нескольким движениям после каждого мытья. Достаточно смыть остатки косметики, собрать воду резиновым скребком и насухо вытереть уплотнители и стыки - это заметно уменьшает объем отложений.

Чем можно очистить уплотнители душевой кабины

Известковый налет на стекле, металлических профилях и участках возле уплотнителей можно удалить уксусом или раствором лимонной кислоты.

Вместо того чтобы сразу браться за губку, средством стоит смочить бумажное полотенце или мягкую ткань, приложить к загрязненной зоне и оставить на несколько минут - размягченный налет затем стирается без усилий.

Однако здесь есть принципиальное ограничение: длительный контакт кислоты с силиконовой затиркой разрушает ее. Более безопасный вариант - сначала вымыть силикон теплой водой с мягким нейтральным средством, тщательно прополоскать и высушить. Жесткие губки и абразивы также запрещены: поцарапанная поверхность быстрее притягивает грязь.

Как быстро удалить известковый налет в ванной / Инфографика: Главред

Чем удалить грибок с уплотнителей

Против черных пятен уксус малоэффективен. Небольшие поверхностные образования нужно обработать примерно 70%-ным спиртом, выдерживая его на пятне около 30 минут. После этого участок следует протереть влажной тряпкой и вытереть насухо.

Альтернатива для поверхностного обесцвечивания - 3% перекись водорода, которая дает еще и осветляющий эффект. Однако перед применением средство стоит протестировать на небольшом незаметном участке.

Как очистить душевую кабину от известкового налета в труднодоступных местах – видео:

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