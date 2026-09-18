Отмоется даже старый желтый налет: чем почистить уплотнители душевой кабины

Вы узнаете:
- Почему уплотнители желтеют уже через несколько недель
- Как удалить налет без губки и трения
Уплотнители душевой кабины в ванной комнате хорошо выглядят только тогда, когда они новые. Со временем на них скапливается вода, известковый налет и остатки мыла, которые убрать очень трудно.
Главред решил разобраться, как быстро почистить уплотнители душевой кабины.
Почему уплотнители душевой кабины желтеют
Желтый или серый налет на уплотнителях душевой кабины в большинстве случаев не имеет ничего общего с грибком - это отложения мыла, косметики и жирных остатков, которые постепенно прилипают к резине. В то же время черные точечки и пятна уже указывают на появление плесени, пишет Deccoria.
Условия в душевой кабине играют против владельца: тепло, постоянная влага и ограниченная циркуляция воздуха оставляют резину и силикон мокрыми в течение нескольких часов. Особенно остро проблема проявляется в ванных комнатах без нормального отвода пара.
Профилактика сводится к нескольким движениям после каждого мытья. Достаточно смыть остатки косметики, собрать воду резиновым скребком и насухо вытереть уплотнители и стыки - это заметно уменьшает объем отложений.
Чем можно очистить уплотнители душевой кабины
Известковый налет на стекле, металлических профилях и участках возле уплотнителей можно удалить уксусом или раствором лимонной кислоты.
Вместо того чтобы сразу браться за губку, средством стоит смочить бумажное полотенце или мягкую ткань, приложить к загрязненной зоне и оставить на несколько минут - размягченный налет затем стирается без усилий.
Однако здесь есть принципиальное ограничение: длительный контакт кислоты с силиконовой затиркой разрушает ее. Более безопасный вариант - сначала вымыть силикон теплой водой с мягким нейтральным средством, тщательно прополоскать и высушить. Жесткие губки и абразивы также запрещены: поцарапанная поверхность быстрее притягивает грязь.
Чем удалить грибок с уплотнителей
Против черных пятен уксус малоэффективен. Небольшие поверхностные образования нужно обработать примерно 70%-ным спиртом, выдерживая его на пятне около 30 минут. После этого участок следует протереть влажной тряпкой и вытереть насухо.
Альтернатива для поверхностного обесцвечивания - 3% перекись водорода, которая дает еще и осветляющий эффект. Однако перед применением средство стоит протестировать на небольшом незаметном участке.
Как очистить душевую кабину от известкового налета в труднодоступных местах – видео:
Читайте также:
- Моль исчезнет навсегда: простой способ избавиться от насекомых в доме
- Зачем натирать деревянную мебель зубной пастой: хитрый трюк для дома
- Закупоренные банки не помутнеют и не испортятся: куда поставить банки на зиму
Об источнике: Deccoria
Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.
Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред