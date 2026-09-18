Грозят ли Украине магнитные бури в выходные: оценка ученых

Магнитные бури 19 и 20 сентября: специалисты оценили солнечную активность и рассказали, какой будет геомагнитная обстановка в конце недели.

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магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какой будет геомагнитная активность 19 и 20 сентября

Ожидаются ли магнитные бури в конце недели

Как определяют силу геомагнитных возмущений

На днях специалисты оценили состояние солнечной активности и её вероятное влияние на работу техники в ближайшие дни. В целом космическая погода в конце недели останется спокойной, а существенных геомагнитных возмущений не ожидается. Главред расскажет более подробно.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США ( NOAA), в субботу и воскресенье, 19 и 20 сентября, ожидается низкая солнечная активность. Ощутимых геомагнитных бурь в эти дни не предвидится - возможны лишь незначительные колебания геомагнитного поля. В то же время прогноз космической погоды регулярно обновляется, поэтому показатели могут меняться.

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Как определяют силу геомагнитной активности

Для оценки геомагнитных возмущений используется планетарный Kp-индекс, шкала которого имеет значения от 0 до 9. Он характеризует уровень колебаний магнитного поля Земли в течение трехчасового интервала.

Показатели ниже 5 означают отсутствие условий для геомагнитной бури. Значение Kp=5 соответствует слабой буре уровня G1, Kp=6 - G2, Kp=7 - G3, а Kp=8–9 - более сильным уровням G4 и G5.

Что стоит знать о солнечной активности

Солнечная активность постоянно меняется, поэтому даже в спокойной ситуации специалисты продолжают следить за состоянием Солнца и магнитного поля Земли. Особое внимание уделяют солнечным вспышкам и корональным выбросам массы, которые могут вызывать геомагнитные возмущения после достижения Земли. Именно новые наблюдения помогают уточнять прогнозы космической погоды на ближайшие дни.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Почему прогноз может меняться

Прогноз космической погоды не является неизменным, поскольку солнечная активность может быстро меняться. Специалисты регулярно обновляют данные и уточняют ожидаемые показатели геомагнитной активности.

Поэтому прогноз на ближайшие дни следует воспринимать как ориентировочный. Новые наблюдения за Солнцем и состоянием магнитного поля Земли могут внести коррективы в предыдущие расчеты.

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Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) - федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Сильвер-Спринг, штат Мэриленд. NOAA занимается прогнозированием погоды и мониторингом климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует национальные метеорологические службы США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы, а также поддерживает спутниковые программы наблюдения за Землёй.

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