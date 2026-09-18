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Грозят ли Украине магнитные бури в выходные: оценка ученых

Марина Иваненко
18 сентября 2026, 17:42
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Магнитные бури 19 и 20 сентября: специалисты оценили солнечную активность и рассказали, какой будет геомагнитная обстановка в конце недели.
магнитная буря
магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какой будет геомагнитная активность 19 и 20 сентября
  • Ожидаются ли магнитные бури в конце недели
  • Как определяют силу геомагнитных возмущений

На днях специалисты оценили состояние солнечной активности и её вероятное влияние на работу техники в ближайшие дни. В целом космическая погода в конце недели останется спокойной, а существенных геомагнитных возмущений не ожидается. Главред расскажет более подробно.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США ( NOAA), в субботу и воскресенье, 19 и 20 сентября, ожидается низкая солнечная активность. Ощутимых геомагнитных бурь в эти дни не предвидится - возможны лишь незначительные колебания геомагнитного поля. В то же время прогноз космической погоды регулярно обновляется, поэтому показатели могут меняться.

видео дня

Как определяют силу геомагнитной активности

Для оценки геомагнитных возмущений используется планетарный Kp-индекс, шкала которого имеет значения от 0 до 9. Он характеризует уровень колебаний магнитного поля Земли в течение трехчасового интервала.

Показатели ниже 5 означают отсутствие условий для геомагнитной бури. Значение Kp=5 соответствует слабой буре уровня G1, Kp=6 - G2, Kp=7 - G3, а Kp=8–9 - более сильным уровням G4 и G5.

Что стоит знать о солнечной активности

Солнечная активность постоянно меняется, поэтому даже в спокойной ситуации специалисты продолжают следить за состоянием Солнца и магнитного поля Земли. Особое внимание уделяют солнечным вспышкам и корональным выбросам массы, которые могут вызывать геомагнитные возмущения после достижения Земли. Именно новые наблюдения помогают уточнять прогнозы космической погоды на ближайшие дни.

магнитная буря, влияние магнитной бури
магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Почему прогноз может меняться

Прогноз космической погоды не является неизменным, поскольку солнечная активность может быстро меняться. Специалисты регулярно обновляют данные и уточняют ожидаемые показатели геомагнитной активности.

Поэтому прогноз на ближайшие дни следует воспринимать как ориентировочный. Новые наблюдения за Солнцем и состоянием магнитного поля Земли могут внести коррективы в предыдущие расчеты.

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Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA)

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) - федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Сильвер-Спринг, штат Мэриленд.

NOAA занимается прогнозированием погоды и мониторингом климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует национальные метеорологические службы США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы, а также поддерживает спутниковые программы наблюдения за Землёй.

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