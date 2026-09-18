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Санкции и тайные переговоры: как Трамп зажимает Кремль и ищет с ним сделки - СМИ

Анна Ярославская
18 сентября 2026, 07:49
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Палата представителей дала Трампу тарифные полномочия против покупателей энергоносителей РФ, тогда как его посланники обсуждают с Москвой совместные проекты.
Трамп, Путин
Трамп получит право вводить 100% пошлины против покупателей российской нефти, но Белый дом обсуждает и сделки с Кремлём / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Читайте в материале:

  • Что дает Трампу новый санкционный закон
  • Какие сделки Кремль предлагает Вашингтону
  • Почему трехсторонние переговоры возможны в октябре

Палата представителей Конгресса США 262 голосами против 159 приняла законопроект о санкциях против российского энергетического сектора и направила его на подпись президенту Дональду Трампу. Документ позволяет вводить пошлины до 100% для стран, которые больше всего покупают российскую нефть и газ, предусматривает санкции против пятерки крупнейших импортеров этих ресурсов, а также продлевает санкции против Ирана до 2031 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Параллельно с принятием закона администрация движется в противоположном направлении. По словам двух источников, близких к переговорам, Белый дом сейчас рассматривает возможность заключения деловых сделок с Россией еще до прекращения боевых действий в Украине. Американский чиновник пояснил, что такие договоренности должны засвидетельствовать серьезность намерений США по перезагрузке отношений с Москвой, сообщает The New York Times.

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Это отход от прошлогодней позиции самого Трампа, который обещал не вести бизнес с Россией до урегулирования войны. Автор законопроекта, конгрессмен-республиканец от Техаса Майкл Маккол, настаивал, что принять документ нужно было до зимы - пока Россия не начала массированно бить по гражданской инфраструктуре, в частности по снабжению электричеством и водой.

"Это ударит их по самому больному месту и даст им рычаги, необходимые для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Это также даст рычаги давления на Китай, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, потому что они тоже пострадают от этих пошлин", - сказал Маккол.

По данным сенатора от Нью-Гэмпшира Джин Шахин, на Китай приходится 51% доходов России от импорта ископаемого топлива. Законопроект более года продвигал покойный сенатор Линдси Грэм, а после его смерти летом документ быстро пошел вперед. Представитель Белого дома подтвердил, что Трамп планирует его подписать.

Демократы не верят в принуждение

Часть демократов голосовала против из-за опасений, что расширенные тарифные полномочия будут использованы не по назначению. Высший по должности демократ в комитете Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс поставил под сомнение саму логику документа.

"Этот законопроект наделяет президента Трампа широкими новыми полномочиями по введению тарифов и позволяет ему отменить те самые санкции, которые, как утверждается, он собирается ввести, санкции, которые он мог бы ввести уже сегодня, но предпочитал не делать этого в течение последних 19 месяцев", - заявил Микс.

Эксперт по внешней политике Брукингского института Томас Райт обращает внимание на цену, которую Конгресс платит за эту уступку.

"За время своего второго срока Трамп показал, что любит инструмент введения тарифов, что он хочет постоянно применять и корректировать его в принудительных целях по отношению к другим странам", - сказал Райт.

Многие законодатели приветствуют принятие как победу в поддержку Украины, но при этом задаются вопросом: "Стоит ли символическая победа риска, который повлечет за собой предоставление ему новых полномочий по введению тарифов?".

Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, возглавлявший работу над документом в Сенате, обратился напрямую к Кремлю.

"Ваша экономика в шоке. Мы собираемся задушить вашу военную машину", - сказал он.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ
Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Кремль предлагает Арктику и редкоземы

Очертания возможных договоренностей остаются непрозрачными. Советник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков после встречи Путина со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером 5 сентября сообщил, что стороны подробно говорили об экономике и потенциальных крупных взаимовыгодных российско-американских проектах. С начала новой каденции Трампа Москва предлагала сделки по редкоземельным элементам и алюминию, совместные предприятия в Арктике и даже привлечение американских компаний к продаже российского газа в Европе.

Бывший дипломат ЕС в Киеве Балаж Джарабик, ныне работающий в аналитической компании R. Politik, убежден, что все признаки указывают на готовность США рассматривать более серьезные уступки России.

"Вашингтон сейчас сигнализирует о том, что некоторые сделки могут быть заключены, если Москва сначала продемонстрирует конкретную сдержанность. Ранее Вашингтон сопротивлялся подписанию подобных соглашений до прекращения огня", - отметил Джарабик.

Во время сентябрьской встречи в Кремле Путин уверял посланников, что через несколько месяцев российские войска захватят весь Донбасс и что Россия готова обрушить украинскую энергосистему накануне зимы. Именно тогда Кушнер попытался возразить.

"При всем уважении, вы говорили нам то же самое год назад. Каковы шансы, что мы вернемся сюда через год, и вы снова скажете то же самое? Может быть, мы и не потеряем год?" - сказал Кушнер российскому президенту.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Переговоры о выводе украинских войск из остальной части Донбасса зашли в тупик. Выступая по видеосвязи на ежегодной встрече YES в Киеве в минувшие выходные, Кушнер обозначил позиции сторон.

"Президент Путин обозначил свою линию действий, которую он хочет осуществить. Если бы Украина захотела отступить в соответствии с этой линией, то, очевидно, у нас есть остальная часть соглашения, которая уже составлена и оформлена. Украина сейчас этого не хочет", - сказал Кушнер.

Задачу администрации как посредников он описал как поиск креативного решения, которое позволит обеим сторонам двигаться вперед, и добавил, что, по его информации, Путин также очень заинтересован в переговорах. Через два дня российский реактивный беспилотник попал в поезд на пограничном переходе, которым ехали высокопоставленные лица, в том числе бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Украинские чиновники говорят, что трехсторонние мирные переговоры с участием США, Украины и России могут возобновиться в октябре. Ожидается, что на них будут обсуждать ограниченное прекращение огня - отказ от ударов по судам в Черном море или по энергетической инфраструктуре.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность сделки, выгодной одновременно Москве и Киеву. По его словам, в войне России против Украины не может быть победы для обеих сторон, а единственным реальным результатом он называет остановку боевых действий ради сохранения человеческих жизней.

Ранее Зеленский сообщил, что ожидает первых результатов переговоров до конца сентября. Украинская сторона готовится к контактам и рассчитывает, что конец сентября может стать переломным моментом для переговорного процесса. Зеленский отметил, что в конце сентября в Нью-Йорке может состояться встреча с американской командой.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что очередной раунд мирных переговоров предварительно запланирован на октябрь 2026 года.

Объединенные Арабские Эмираты готовы предоставить площадку для переговоров по войне в Украине - об этом наследный принц Абу-Даби лично сообщил Владимиру Путину. Параллельно в Кремле заговорили о трехсторонней встрече в ближайшей перспектив.

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