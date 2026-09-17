Обычный белый унитаз уже не в моде: что пришло ему на смену

Встроенное биде, подогрев сиденья, сушка теплым воздухом и датчики движения стали стандартом для новых моделей.

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Какие унитазы стали трендом в 2026 году / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем умный туалет отличается от обычного

Какие функции объединены в одном блоке

Все привыкли видеть в ванных комнатах обычные белые унитазы, но времена меняются, а вместе с ними и модные тенденции.

Главред решил разобраться, какие унитазы устанавливают в 2026 году.

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Что устанавливают вместо обычных унитазов

Классический белый унитаз, который десятилетиями был стандартом для ванных комнат, в 2026 году уступает место "умным" моделям, сочетающим технику и более изысканный дизайн, пишет Canal 26.

Новые устройства объединяют в одном корпусе функции, которые раньше требовали отдельных аксессуаров: встроенное биде, омывание теплой водой, подогрев сиденья, осушитель воздуха, автоматический слив и настройку каждого параметра.

Чем умные туалеты отличаются от обычных

Ключевое конструктивное отличие - более компактный и бесшовный корпус со скрытыми соединениями и механизмами. Это придает более чистый вид помещению, где техника встроена в повседневную жизнь, а не выглядит отдельным прибором.

Самым заметным изменением стал перенос биде внутрь самого унитаза. Система работает через трубку, подающую воду для очистки, с регулировкой температуры, давления и направления струи. Некоторые модели позволяют выбирать между фронтальным и задним омыванием, а трубки очищаются самостоятельно.

Отдельное направление - тепловой комфорт. Некоторые производители предлагают несколько температурных режимов подогрева сиденья в соответствии с предпочтениями пользователя, а функция сушки теплым воздухом снижает потребность в туалетной бумаге.

Почему унитаз превратился в элемент дизайна

Эволюция этих устройств вышла за пределы сугубо технической сферы и изменила визуальную концепцию пространства. Современные модели строятся на полированных линиях, изогнутых краях или скульптурных силуэтах, скрывая механизмы внутри и сокращая количество открытых компонентов.

Унитаз перестал восприниматься как исключительно утилитарный предмет и стал вписываться в общий стиль помещения. Он сочетает в себе техническую наполненность и визуальную привлекательность.

Традиционная белая модель при этом не исчезла с рынка и остается актуальной. Однако доминирующая тенденция направлена на концентрацию различных функций в одном элементе и отказ от набора отдельных предметов в ванной.

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Об источнике: Canal 26 Canal 26 - аргентинское информационное СМИ, в состав которого входят круглосуточный новостной телеканал Canal 26 и новостной портал Canal26.com. Канал начал вещание 1 апреля 1996 года в Буэнос-Айресе, а онлайн-издание было запущено в 2005 году для оперативного освещения событий в Аргентине и мире. Медиа входит в группу Telecentro и является одним из самых известных новостных брендов страны.

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