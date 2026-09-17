Почему молоко часто портится в холодильнике: названа распространенная ошибка

Вы узнаете:
- Где лучше всего хранить молоко
- Почему дверца холодильника сокращает срок его хранения
Многие хранят молоко в холодильнике на дверцах и даже не догадываются, что из-за такого расположения продукт значительно быстрее портится. Об этом пишет издание Express.
Главред узнал, что эксперты Love Food Hate Waste и производители молочной продукции Arla объяснили, где в холодильнике лучше хранить молоко и почему.
"Хотя это очень распространенная привычка, молоко не стоит держать на дверцах холодильника. Самые верхние полки и дверцы - это самые теплые зоны. Храня молочные продукты в самых холодных частях холодильника, вы продлеваете срок их годности", - отметили эксперты.
Какая зона холодильника лучше всего подходит для хранения молока
Самые нижние полки холодильной камеры охлаждаются сильнее всего, поэтому именно туда стоит переставить молоко.
"По возможности, молоко лучше ставить в глубине холодильника. Чем дальше оно от дверцы, тем стабильнее будет температура охлаждения. Так продукт защищен от перепадов температуры снаружи и преждевременного порчи", - советуют специалисты.
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Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
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